12 актеров с нестандартной внешностью, которые смогли покорить сердца миллионов женщин

Поклонницы чаще всего влюбляются в эталонных красавчиков вроде Брэда Питта или Джорджа Клуни. Но некоторые актеры завоевывают сердца женщин не внешностью, а своей особой харизмой и обаянием. Вспомните, к примеру, Венсана Касселя, который вряд ли вписывается в привычные стандарты красоты. Тем не менее он смог завоевать сердце одной из красивейших женщин планеты — Моники Беллуччи. Правда, спустя 14 лет они расстались, но это уже другая история.

Мы в AdMe.ru понимаем, что понятие красоты субъективно и, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но все же попытались собрать новый список актеров (предыдущий смотрите здесь), которые сводят с ума тысячи женщин по всему миру, хотя каждого из них и нельзя назвать классическим Аполлоном.

Жерар Депардье

Депардье за всю свою карьеру снялся более чем в 250 фильмах и сейчас является одним из самых плодотворных актеров современности. За свои роли он получил множество премий, в том числе «Сезар», «Золотой глобус», также был номинирован на «Оскар». Женами и подругами Жерара в разное время становились Элизабет Гиньо (родилась в семье, которая была одной из самых состоятельных в Париже), Карин Силла (сенегальская модель и актриса), Элен Бизо (французская камбоджийка, дочь известного кхмерского буддиста Франсуа Бизо), Кароль Буке (актриса, «бывшая девушка Джеймса Бонда»), Клементина Иго (писательница).

Жан-Поль Бельмондо

Французский актер в своих первых фильмах создал образ молодого бунтаря с неотразимой улыбкой. В кино чаще играл острохарактерные роли в комедиях и боевиках. К своим 87 годам Бельмондо смог покорить сердца многих женщин. Среди них танцовщица Элоди Константен, швейцарская киноактриса Урсула Андресс, актриса Лаура Антонелли, бывшая бельгийская модель Playboy, а позднее бизнес-леди Барбара Гандольфи, манекенщица и балерина Натти Тардивель. К слову, Тардивель в 2003 году родила Бельмондо, которому было тогда 70 лет, 4-го ребенка — девочку Стеллу Еву Анджелину.

Адриано Челентано

Итальянский певец и автор песен, музыкант, актер и кинорежиссер, которого на родине называют il Molleggiato («На пружинах», из-за манеры движения во время танцев), в 2007 году возглавил список «100 самых ярких кинозвезд» по версии журнала Time Out. За свою музыкальную и актерскую деятельность Челентано получил множество международных наград. Несмотря на то что в Челентано были влюблены тысячи поклонниц, его сердце с 1964 года принадлежит одной женщине — актрисе Клаудии Мори.

Рон Перлман

Американский актер кино и телевидения сыграл более чем в 70 фильмах, но наиболее известен по роли Хеллбоя в фильмах «Хеллбой: Герой из пекла» и «Хеллбой-2: Золотая армия», а также по роли Клэя Морроу в сериале «Сыны анархии». Интересно, что первую главную роль он получил в сериале «Красавица и чудовище», сыграв чудовище Винсента. За эту роль он получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший телевизионный актер». Перлман обладает выразительным голосом, благодаря чему принимал участие в озвучивании множества компьютерных игр («Fallout», «Halo-2» и др.) и мультсериалов. Рон Перлман почти 38 лет был женат на дизайнере ювелирных украшений Опал Перлман. В 2019 году с подачи актера пара развелась.

Роуэн Аткинсон

Британский актер, сценарист и продюсер, писатель, который наиболее известен по роли Мистера Бина в одноименном телесериале, является лауреатом 2 премий BAFTA, а также обладателем других почетных наград. С 1990-го по 2015 год Роуэн Аткинсон был женат на гримерше Санэтре Сэстри. С 2014 года Аткинсон состоит в отношениях с комедийной актрисой Луизой Форд. В 2017 году она родила актеру 3-го ребенка. Ему тогда было почти 63 года.

Кристофер Уокен

Благодаря специфической внешности Уокену чаще предлагают роли отрицательных персонажей, которые вызывают ужас и неприятие. Всего за свою карьеру актер сыграл более чем в 100 фильмах. Кстати, Кристофер еще в 15 лет успешно дебютировал в театре и в дальнейшем исполнил немало ролей, в том числе Гамлета и Ромео из шекспировских пьес. В 1997 году журнал Empire включил Уокена в список «100 лучших кинозвезд всех времен». Кристофер Уокен с 1969 года женат на кастинг-директоре Джорджиане Тон Уокен.

Джон Малкович

Малкович за свою карьеру снялся более чем в 70 фильмах. Особенно убедительно актер смотрится в роли хитроумных убийц. Его персонажи могут из спокойных людей мгновенно превращаться в психопатов и опасных преступников. Кстати, Малкович и в жизни немногословен, не любит давать интервью и рассказывать о личной жизни. Малкович был женат на актрисе Гленн Хидли, после развода у него был роман с актрисой Мишель Пфайффер. В конце концов он связал свою жизнь с Николеттой Пейран, которая родила актеру 2 детей.

Бенисио дель Торо

Американский актер пуэрто-риканского происхождения получил признание критиков и многочисленные награды, в том числе «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус». Бенисио дель Торо был помолвлен с Валерией Голино, также состоял в отношениях с Клэр Форлани, Алисией Сильверстоун, Кьярой Мастроянни, Хизер Грэм, Сарой Фостер, Кэтрин Кинер, Кимберли Стюарт. Сейчас актер не женат.

Жан Рено

Французский актер испанского происхождения стал популярен в 1985 году, после выхода фильма молодого режиссера Люка Бессона «Подземка». Затем последовали «Голубая бездна», «Никита» и «Леон», сделавшие Рено звездой мирового масштаба. Первой супругой Жана Рено была актриса Женевьева Фонтанель, второй — польская модель Наталья Дышкевич. В 2006 году 58-летний актер женился в третий раз: его избранницей стала британская модель и актриса польского происхождения Зофия Борука.

Хавьер Бардем

За свою карьеру Хавьер Бардем много раз играл отпетых злодеев (чего стоит только его роль хладнокровного Антона Чигура в фильме «Старикам тут не место»). Несмотря на брутальную внешность, на самом деле Бардем миролюбив; в одном из интервью актер признался, что категорически не приемлет насилие. У актера были длительные отношения с переводчицей Кристиной Пэйлз. В 2007 году Бардем начал встречаться с Пенелопой Крус, а через 3 года они поженились.

Рами Малек

Рами Малек — американский актер египетского происхождения. Известность ему принесла роль Эллиота Алдерсона в телесериале «Мистер Робот», за которую он получил премию «Эмми». Еще большей популярности актер добился после выхода ленты «Богемская рапсодия», в которой сыграл главную роль, принесшую ему премии «Оскар», «Золотой глобус» и др. Журнал GQ поместил актера на 29-е место в списке самых стильных мужчин 2019 года. В том же году журнал Time назвал Малека одним из 100 самых влиятельных людей мира в 2019 году. О подробностях личной жизни Рами Малек практически не рассказывает. Известно, что ранее он встречался с актрисой и коллегой по сериалу «Мистер Робот» Портией Даблдэй. Позднее актер признался, что у него отношения с актрисой Люси Бойнтон.

Малкольм Макдауэлл

Британский актер театра и кино снимается уже более 50 лет, играя в основном яркие, но резко отрицательные роли. Настоящую популярность актеру принесла роль в фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» (1971), где Макдауэлл сыграл роль Алекса — несовершеннолетнего садиста и насильника. Именно после выхода этого фильма режиссеры стали предлагать Малкольму воплощать на экране лишь отрицательных персонажей. Макдауэлл был женат на актрисе и публицистке Марго Беннетт, затем на актрисе Мэри Стинбёрген. В 1991 году третьей женой Макдауэлла стала Келли Кер, с которой актер живет и по сей день.