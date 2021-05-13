12 актеров и актрис с мировым именем, которые снялись в российском кино, а мы и не заметили

Некоторые российские актеры нет-нет да и прорываются в Голливуд, но и зарубежные звезды от них не отстают и приезжают сниматься в нашем кино. Таких примеров немало: они могут сыграть как эпизодическую роль, так и главного персонажа. И если вдруг вам кажется, что Шэрон Стоун в одном фильме с Филиппом Киркоровым — это фотошоп, а не реальность, то мы готовы вас разубедить.

Мы в AdMe.ru и не догадывались, что известные на весь мир западные актеры так часто играют в российских фильмах. Рассказываем об этих кинокартинах и о том, как проходили съемки. А в бонусе вы узнаете про российско-американский фильм с Мишей Бартон в главной роли.

Антонио Бандерас, «За гранью реальности»

Приключенческий фэнтези-фильм чем-то напоминает «Начало» и «Иллюзию обмана». В центре сюжета — профессиональный аферист Майкл (Милош Бикович), который решает ограбить казино. В какой-то момент он встречает еще более опытного афериста Гордона — его сыграл Антонио Бандерас. Во время съемок, которые проходили успешно и в дружеской атмосфере, иногда проявлялся горячий характер испанского актера: он не раз затевал творческие споры и даже как-то обиделся и ушел с площадки.

Шэрон Стоун, «Любовь в большом городе — 3»

Шэрон Стоун согласилась принять участие в съемках российской комедии в роли возлюбленной святого Валентина (Филипп Киркоров). Голливудская звезда с мировым именем сыграла рок-певицу из Лас-Вегаса, и была настолько воодушевлена процессом, что фонтанировала идеями. Первоначально планировалось сделать из нее исполнительницу кантри, но она предложила рок-образ и манеру говорить с британским акцентом. Также Шэрон Стоун поразила всю съемочную группу своей прекрасной фигурой.

«Стоун прямо в трейлере продемонстрировала мне, в какой она прекрасной форме. Просто скинула халат — под ним были узкие джинсы и тонкая обтягивающая футболка. Я был поражен! У нее, несмотря на не совсем юный возраст, тело 25-летней девушки!» Марюс Вайсберг, режиссер

Томас Кречманн, «Сталинград»

Томас Кречманн уже снялся в одном «Сталинграде» — культовом немецком фильме 1993 года — в роли лейтенанта Ганса фон Витцланда. В российской кинокартине Федора Бондарчука Кречманн играет роль капитана Петера Кана, чьи войска пытаются выбить советских солдат из дома, который те отчаянно защищают. Актера очень привлекло в своем персонаже то, что это сложный, неоднозначный человек, покалеченный войной. Многогранность образа в какой-то мере роднит героев российского и немецкого фильмов, которых он сыграл.

Малкольм Макдауэлл, «Цареубийца»

Британский актер Малкольм Макдауэлл стал знаменит благодаря главной роли в фильме «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика. Многие помнят и яркие образы негодяев из других кинокартин. Но мало кто знает, что, будучи на пике популярности, он снимался у российского режиссера: в 1991 году вышел фильм Карена Шахназарова «Цареубийца», в котором актер исполнил роль пациента психиатрической клиники. Во время съемок Макдауэлл вел себя по-простому, без звездных замашек: жил в обычной московской съемной квартире и спокойно относился к перерывам в процессе работы. Сам он говорил, что хоть атмосфера Москвы 90-х показалась ему гнетущей, он думает, что именно в России можно заниматься творчеством, а не гнаться за миллионами. Кстати, почти через 15 лет актер снова приехал в Москву на съемки фильма «Зеркальные войны. Отражение первое».

Джейсон Флеминг, «Вий»

Джейсон Флеминг, исполнивший роли в фильмах Гая Ричи «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола», снялся в современной российской экранизации повести «Вий» Гоголя. Он исполнил роль картографа Джонатана Грина, который путешествует из Европы на восток и застревает в казацкой деревушке.

«Перед работой над фильмом я прочитал только сценарий, сюжет которого является сильно переработанным сюжетом повести Гоголя. И он меня не напугал, нет. Потом я полез на YouTube и посмотрел старый советский фильм „Вий“ — вот где настоящий страх! Абсолютно безумное кино». Джейсон Флеминг

Милла Йовович, «Выкрутасы»

Знаменитая голливудская актриса, звезда фильмов «Пятый элемент» и «Обитель зла», в 2011 году сыграла роль москвички Нади. Она снялась вместе с Константином Хабенским (Слава Колотилов, жених) и Иваном Ургантом (бывший ухажер Даня). По словам самой актрисы, хоть это и легкая комедия по жанру, во время съемок смеялись все, кроме нее, — она сражалась с русским текстом.

«О, это ваше слово „подмигиваете“! Оно никак не хотело мне даваться. В фильме есть момент, когда я должна сказать фразу „Что вы мне подмигиваете?“ Количество неудачных дублей с этой фразой подсчету просто не поддается... А еще слово... Господи, как же это называется — оргаз? Нет! Зараз? Тоже нет. А, вспомнила, Арзамас. С невероятным трудом я запомнила название этого города». Милла Йовович

Жерар Депардье, «Распутин»

Не так часто француского актера Жерара Депардье можно увидеть с бородой, фильм «Распутин» как раз этот случай. В этой исторической кинокартине он сыграл главную роль. Вообще, идея создания фильма принадлежала именно ему — актер многие годы занимался изучением личности и жизни Григория Распутина.

«Я давно интересуюсь им. В какой-то момент я почувствовал свою близость с этим персонажем. Обе мои бабушки были предсказательницами и гипнотизершами, они лечили людей. Я видел немало „распутиных“ в моей жизни, в самых различных дворцах по всему миру. В то же время этот персонаж очень русский, идеалистичный, цельный и даже иногда слишком безупречный». Жерар Депардье

Ален Делон, «С новым годом, мамы!»

В этом фильме, вышедшем в 2012 году, в эпизодической роли появился Ален Делон — звезда 60-х и символ мужской красоты в СССР. Завершив карьеру, знаменитый французский актер сыграл самого себя в киноновелле под названием «Увидеть Париж и...». По словам создателей фильма, актер вел себя очень просто и неприхотливо.

«У нас было несколько очень забавных моментов. В одном из кадров камера снимала с нижнего ракурса, и господин Делон сказал: „Спросите, пожалуйста, у оператора, нельзя ли сделать так, чтобы камера снимала чуть выше — у меня еще есть красивые голубые глаза“. В какой-то момент я сказал, что сейчас будем снимать его крупным планом, на что Ален Делон, мечта всех женщин, сказал: „Ой, а может быть, уже не нужно?“, намекая на свой возраст. То есть что бы он ни говорил, все это звучало тонко и очень элегантно». Сарик Андреасян, режиссер

Майкл Мэдсен, «Скорый „Москва — Россия“»

В этом фильме-путешествии Майкл Мэдсен, звезда таких фильмов, как «Город грехов», «Убить Билла» и «Омерзительная восьмерка», играет эпизодическую роль агента голливудской актрисы. Во время съемок в 30-градусную жару он вынужден был прятаться от солнца под зонтом, никакого личного трейлера ему не предоставили.

Кэри-Хироюки Тагава, «Иерей-сан»

Американский актер японского происхождения знаменит своими ролями отрицательных персонажей, в том числе он снялся в фильмах «Перл-Харбор», «Смертельная битва», «Мемуары гейши». В российской кинокартине «Иерей-сан» он играет отца Николая, священника японской православной церкви, который вступил в конфликт с якудзой. Чтобы избежать проблем, отца Николая отправляют в Россию, в глухую деревню. Там он сталкивается с суровыми условиями сельской жизни, враждебными людьми и угрозами со стороны местных бандитов. Актеру было сложно сниматься в России из-за языкового барьера, но, по его словам, все это искупал отличный актерский состав и атмосфера на площадке.

Рэйф Файнс, «Две женщины»

Пьеса Тургенева «Месяц в деревне» стала основой фильма Веры Глаголевой «Две женщины», который вышел в 2014 году. Рэйф Файнс сыграл одного из главных героев — Михаила Ракитина, который влюблен в жену своего друга. Актер — большой поклонник русской классической литературы, в том числе поэтому он с легкостью согласился принять участие в съемках. Он даже выучил свою роль на русском языке, но из-за того, что не смог избавиться от акцента, его речь дублировали. На съемочной площадке Рэйф Файнс был общительным, легко заводил друзей — через какое-то время его уже вовсю кормили местные жители вареньями и соленьями (съемки проходили под Смоленском), языковой барьер совсем не чувствовался.

Жан-Клод Ван Дамм, «Ржевский против Наполеона»

В этой российской исторической комедии помимо Павла Деревянко, Марата Башарова, Михаила Галустяна и других отечественных звезд снялся знаменитый голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм. Причем сыграл бесплатно: узнав, что съемки проходят в Киеве (одном из его любимых городов), он согласился сниматься без гонорара, лишь с оплатой проживания в отеле. Несмотря на такой щедрый подарок, во всем остальном Жан-Клод вел себя как настоящая звезда: появился на съемочной площадке с личным агентом, личным оператором, а еще привез с собой любимых собак. В перерывах между съемками почти не общался с другими актерами и прятался в трейлере.

Бонус: Миша Бартон, «Ты и я»

Юная американка Джейни Сойер (Шантель Ван Cантен) переезжает в Москву из-за работы отца. На концерте своей любимой группы «Тату» она знакомится с Ланой Старковой (Миша Бартон), которая живет с мамой (Олеся Судзиловская) в провинциальном российском городе. Во время съемок звезда сериала «О.С. — Одинокие сердца» жила не в трейлере и не в гостинице, для нее специально сняли московскую квартиру, так что она смогла познакомиться с жизнью столицы изнутри, что ей очень понравилось. Миша Бартон призналась, что очень хотела сама озвучить свою героиню и пыталась произносить русские фразы по памяти, но создатели фильма решили сделать дублированную версию.