12 актеров нашумевшего сериала «Интерны», которые здорово изменились за 11 лет

Первая серия комедийного телесериала вышла еще в 2010 году. На протяжении 6 лет ситком собирал у экранов телевизоров армию поклонников. Неудивительно, ведь все хотели посмотреть изнанку рабочих будней молодых и неопытных врачей — интернов, которые только и делали, что попадали в нелепые ситуации.

AdMe.ru выяснил, как изменились и чем занимаются герои некогда популярного сериала, который зрители полюбили за искрометный юмор и ярких персонажей.

Борис Левин — Дмитрий Шаракоис

Роль щепетильного и застенчивого очкарика принесла Дмитрию Шаракоису небывалую популярность. Сейчас 35-летний актер уже несколько лет проживает в Лондоне и охотно делится всеми нюансами переезда и жизни за границей в своем блоге. С его слов, основной причиной смены места жительства стала нехватка работы. Звезду «Интернов» даже не брали на должность продавца-консультанта, и он был вынужден работать таксистом. Первое время в Лондоне он подрабатывал официантом, строителем и параллельно отправлял свое портфолио в актерские агентства. В прошлом году удача наконец улыбнулась Шаракоису — его утвердили на роль в рекламе, а через некоторое время пригласили озвучивать фильм на Netflix.

Андрей Евгеньевич Быков — Иван Охлобыстин

Эксцентричный Быков запомнился зрителям своим сложным характером и жестким юмором. Актер продолжает сниматься в фильмах и сериалах, озвучивает мультфильмы и ведет телепередачи. Также Охлобыстин пишет книги, на его счету уже несколько изданий, последнее из которых он представил летом прошлого года. Иван — примерный семьянин, они с супругой вместе уже 25 лет и растят 6 детей.

Анастасия Константиновна Кисегач — Светлана Камынина

За роль интеллигентного главврача больницы в сериале «Интерны» Светлана Камынина стала лауреатом премии «Золотой носорог». Сейчас 42-летняя актриса играет в театре, снимается в кино и сериалах, увлекается спортом и танцами, занимается благотворительностью. Светлана в образе клоуна посещает лечебные учреждения и дарит радость тяжелобольным детям вместе с другими участниками социального проекта «Больничные клоуны».

Семен Лобанов — Александр Ильин

Исполнитель роли Семена Лобанова является не только актером, но и певцом. 10 лет назад Александр Ильин основал панк-группу «План Ломоносова», которая и сегодня дает концерты и выступает на музыкальных фестивалях. Актерская карьера звезды «Интернов» также идет в гору. Он не стал заложником образа немногословного Лобанова с красноречивым взглядом и играет абсолютно разноплановые роли. К примеру, в последних кинолентах его можно увидеть как в роли крепостного крестьянина, так и в роли непутевого мужа и отца 3 дочерей.

Ольга Лобанова — Татьяна Лянник

Даже несмотря на свою эпизодическую роль, рыжеволосая жена Лобанова полюбилась поклонникам сериала за добрый нрав и трепетное отношение к мужу. После «Интернов» Татьяна Лянник продолжила сниматься, преимущественно в сериалах. Актриса замужем, увлекается пением и садоводством.

Любовь Скрябина — Светлана Пермякова

Харизматичная Светлана Пермякова все так же популярна и востребована. Актриса театра и кино ведет активный образ жизни, занимается спортом и совершенствует свой внешний вид. Некогда пышнотелая блондинка заметно похудела и даже создала авторский онлайн-курс по избавлению от лишнего веса. На личном фронте у звезды «Интернов» тоже все в порядке. Она состоит в отношениях со своим продюсером и директором, который младше Светланы на 18 лет. Пара вместе воспитывает дочь Варвару.

Глеб Романенко — Илья Глинников

Персонаж Ильи Глинникова — сын главврача, самоуверенный ловелас Глеб Романенко. Сегодня актер играет в театре и снимается в сериалах. Его последняя киноработа — комедийный ситком «Фитнес» на ТНТ. Также Илья участвовал в таких популярных телепроектах, как «Холостяк» и «Последний герой». Судя по инстаграму актера, он обожает экстремальные виды спорта — серфинг, сноуборд, мотоспорт.

Варя Черноус — Кристина Асмус

Профессиональная деятельность популярной актрисы бьет ключом. Она играет в театре, снимается в кино и музыкальных клипах, участвует в телешоу и работает ведущей. В 2020 году Асмус развелась с мужем Гариком Харламовым, но пара сохранила дружеские отношения. У них есть общая дочь Анастасия, которой исполнилось 7 лет.

Фил Ричардс — Один Байрон

Российский актер американского происхождения сыграл в сериале молодого и застенчивого студента по обмену. Благодаря съемкам в «Интернах» Один Байрон заработал на квартиру в Москве, где сейчас и проживает. Работает в московском театре «Гоголь-центр». Сегодня в этом бородатом парне с взъерошенной шевелюрой уже трудно узнать привычного взгляду Фила.

Полина Ульянова — Яна Гурьянова

Молодую актрису пригласили на роль интерна Полины вместо ушедшей из проекта Кристины Асмус. После съемок в ситкоме девушка продолжила актерскую деятельность, но в основном играла роли второго или эпизодического плана в малоизвестных кинолентах и сериалах. В 2020 году на экраны вышел фильм, в котором Гурьянова сыграла главную роль. У Яны есть дочь, а также пес Рональд и кошка Мася.

Санитар Паша — Михаил Павлик

Михаил Павлик запомнился зрителям по яркой роли простого и доброго санитара Паши. Сейчас актер играет в театре, снимается в кино, подрабатывает ведущим мероприятий, увлекается диджеингом и электронной музыкой. Также актер не скрывает, что любит готовить и без ума от азиатской и кавказской кухни.

Иван Купитман — Вадим Демчог

До «Интернов» его актерская деятельность складывалась ровно и без особых взлетов. Роль доктора Купитмана принесла актеру славу, успех и признание. Причем экранная дружба Купитмана и Быкова перешла в реальную жизнь — актеры не разлей вода и счастливы, что им довелось работать в паре столь продолжительное время. Также Вадим Демчог известен как педагог, радиоведущий, руководитель театра «Арлекиниада» и автор нашумевших интернет-проектов. Сейчас он руководит тренинговым центром «Школа игры», проводит тренинги личностного роста, пишет книги.