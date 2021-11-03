12 актеров культового сериала «Во все тяжкие», которые успели порадовать новыми ролями

Первая серия телевизионной драмы «Во все тяжкие» вышла в эфир канала AMC 20 января 2008 года. История учителя химии, который готов на все, чтобы обеспечить свою семью, понравилась не только обычным зрителям, но и профессионалам: сериал получил 92 награды, в том числе 16 статуэток «Эмми». Актеры «Во все тяжкие» тоже сразу же стали узнаваемы и любимы многими.

Нам в AdMe.ru захотелось узнать, как сложилась их карьера после финального эпизода сериала. Кому из знаменитостей удалось продолжить успешную карьеру, а кто пока не смог повторить былой триумф.

1. Уолтер Уайт — Брайан Крэнстон

Хоть роль Уолтера Уайта и стала для Брайана Крэнстона самой яркой в карьере, актер продолжил радовать своих почитателей и после нее. В 2015 году Крэнстон перевоплотился в известного голливудского сценариста в фильме «Трамбо», за это амплуа его номинировали на «Оскар». Через год блистал в криминальной драме «Афера под прикрытием» и сериале «До самого конца». А в 2020 году раскрыл свой драматический талант в сериале «Ваша честь». Там он играет уважаемого судью, который сталкивается с непростой дилеммой: поступить по закону или спасти сына.

2. Джесси Пинкман — Аарон Пол

3. Скайлер Уайт — Анна Ганн

В 2014 году Анна Ганн сыграла главную женскую роль в детективном сериале «Грейспойнт». В 2016 году появилась в фильме «Чудо на Гудзоне». В 2019-м исполнила одну из важных ролей в фильме «Дедвуд» — продолжении одноименного сериала, выходившего в 2004–2006 годах.

4. Уолтер Уайт — младший — Ар-Джей Митт

В фильмографии Ар-Джея Митта есть фильм ужасов «Возвращение», драма «Таймшер» и комедия «Стендап по дружбе». Также парень снимался в музыкальных клипах, один из них — это ролик на песню 3 Doors Down «In the Dark».

5. Хэнк Шрейдер — Дин Норрис

В 2013 году Дин Норрис присоединился к команде телесериала «Под куполом», который является экранизацией одноименного романа Стивена Кинга. Потом актер сыграл в фильмах «Помнить» и «Жажда смерти».

6. Мари Шрейдер — Бетси Брандт

После окончания сериала «Во все тяжкие» Бетси Брандт взялась за центральные роли в ситкомах «Шоу Майкла Джей Фокса» и «Жизнь в деталях».

7. Сол Гудман — Боб Оденкерк

Адвокат Сол Гудман так понравился фанатам «Во все тяжкие», что в 2015 году начал выходить целый сериал об этом персонаже. Исполнять роль Сола продолжил Боб Оденкерк. Кроме этого актер сыграл в фильмах «Секретное досье», «Маленькие женщины» и «Никто».

8. Густаво Фринг — Джанкарло Эспозито

9. Майк Эрмантраут — Джонатан Бэнкс

В 2014 году Джонатан Бэнкс сыграл в боевике «Пуля» и комедии «Несносные боссы 2». В 2017 году появился в исторической драме «Ферма „Мадбаунд“», а в 2018-м показал себя в триллере «Пассажир».

10. Тодд Алкист — Джесси Племонс

11. Лидия Родарт-Куэйл — Лора Фрейзер

В 2019 году актриса снялась в эпизоде популярного британского сериала «Доктор Кто». Также ее можно увидеть в фильмах «Желаю вам всего хорошего» и «Сестринство ночи».

12. Джейн Марголис — Кристен Риттер

Для большинства актеров сериала «Во все тяжкие» роли именно в этом проекте стали главными в их карьере. Кристен Риттер же помнят не как подругу Джесси Пинкмана, а как Джессику Джонс — супергероиню из комиксов Marvel. Ее актриса сыграла в сериалах «Джессика Джонс» (2015–2019) и «Защитники» (2017).