12 актеров культового сериала «Во все тяжкие», которые успели порадовать новыми ролями
Первая серия телевизионной драмы «Во все тяжкие» вышла в эфир канала AMC 20 января 2008 года. История учителя химии, который готов на все, чтобы обеспечить свою семью, понравилась не только обычным зрителям, но и профессионалам: сериал получил 92 награды, в том числе 16 статуэток «Эмми». Актеры «Во все тяжкие» тоже сразу же стали узнаваемы и любимы многими.
Нам в AdMe.ru захотелось узнать, как сложилась их карьера после финального эпизода сериала. Кому из знаменитостей удалось продолжить успешную карьеру, а кто пока не смог повторить былой триумф.
1. Уолтер Уайт — Брайан Крэнстон
Хоть роль Уолтера Уайта и стала для Брайана Крэнстона самой яркой в карьере, актер продолжил радовать своих почитателей и после нее. В 2015 году Крэнстон перевоплотился в известного голливудского сценариста в фильме «Трамбо», за это амплуа его номинировали на «Оскар». Через год блистал в криминальной драме «Афера под прикрытием» и сериале «До самого конца». А в 2020 году раскрыл свой драматический талант в сериале «Ваша честь». Там он играет уважаемого судью, который сталкивается с непростой дилеммой: поступить по закону или спасти сына.
2. Джесси Пинкман — Аарон Пол
До сериала «Во все тяжкие» Аарону доставались второстепенные роли в телевизионных шоу. Но после перевоплощения в Джесси Пинкмана Полу начали предлагать играть и главных героев. В его фильмографии можно увидеть драму «В хлам», которую показывали на фестивале независимого кино «Сандэнс», черную комедию «Долгое падение», экранизацию гоночных видеоигр «Need for Speed: Жажда скорости» и несколько других интересных проектов. В 2019 году Аарон вернулся к роли Джесси Пинкмана в продолжении сериала, который подарил ему известность, — фильме «Путь: Во все тяжкие». Сейчас актер снимается в сериале «Мир Дикого Запада».
3. Скайлер Уайт — Анна Ганн
В 2014 году Анна Ганн сыграла главную женскую роль в детективном сериале «Грейспойнт». В 2016 году появилась в фильме «Чудо на Гудзоне». В 2019-м исполнила одну из важных ролей в фильме «Дедвуд» — продолжении одноименного сериала, выходившего в 2004–2006 годах.
4. Уолтер Уайт — младший — Ар-Джей Митт
В фильмографии Ар-Джея Митта есть фильм ужасов «Возвращение», драма «Таймшер» и комедия «Стендап по дружбе». Также парень снимался в музыкальных клипах, один из них — это ролик на песню 3 Doors Down «In the Dark».
5. Хэнк Шрейдер — Дин Норрис
В 2013 году Дин Норрис присоединился к команде телесериала «Под куполом», который является экранизацией одноименного романа Стивена Кинга. Потом актер сыграл в фильмах «Помнить» и «Жажда смерти».
6. Мари Шрейдер — Бетси Брандт
После окончания сериала «Во все тяжкие» Бетси Брандт взялась за центральные роли в ситкомах «Шоу Майкла Джей Фокса» и «Жизнь в деталях».
7. Сол Гудман — Боб Оденкерк
Адвокат Сол Гудман так понравился фанатам «Во все тяжкие», что в 2015 году начал выходить целый сериал об этом персонаже. Исполнять роль Сола продолжил Боб Оденкерк. Кроме этого актер сыграл в фильмах «Секретное досье», «Маленькие женщины» и «Никто».
8. Густаво Фринг — Джанкарло Эспозито
После роли в сериале «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито можно было увидеть в амплуа джинна в сериале «Однажды в сказке» (2011–2018), в образе одного из лидеров ополчения в научно-фантастическом сериале «Революция» (2012–2014), а также в касте «Бегущего в лабиринте», «Мандалорца» и «Крестного отца Гарлема».
9. Майк Эрмантраут — Джонатан Бэнкс
В 2014 году Джонатан Бэнкс сыграл в боевике «Пуля» и комедии «Несносные боссы 2». В 2017 году появился в исторической драме «Ферма „Мадбаунд“», а в 2018-м показал себя в триллере «Пассажир».
10. Тодд Алкист — Джесси Племонс
Известность Джесси Племонсу принесла не только роль в сериале «Во все тяжкие», но и участие в последующих проектах — телевизионных шоу «Огни ночной пятницы» (2006–2011) и «Фарго» (2014 — настоящее время). Также актера можно увидеть в фильмах «Другие люди», «Власть» и «Я подумываю со всем этим покончить».
11. Лидия Родарт-Куэйл — Лора Фрейзер
В 2019 году актриса снялась в эпизоде популярного британского сериала «Доктор Кто». Также ее можно увидеть в фильмах «Желаю вам всего хорошего» и «Сестринство ночи».
12. Джейн Марголис — Кристен Риттер
Для большинства актеров сериала «Во все тяжкие» роли именно в этом проекте стали главными в их карьере. Кристен Риттер же помнят не как подругу Джесси Пинкмана, а как Джессику Джонс — супергероиню из комиксов Marvel. Ее актриса сыграла в сериалах «Джессика Джонс» (2015–2019) и «Защитники» (2017).
Вы смотрели новые ленты с участием этих актеров? Как считаете, им удалось превзойти свою игру в сериале «Во все тяжкие»?