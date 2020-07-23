12 актеров, которым нанес сокрушительный удар один-единственный провальный фильм

Чаще всего, снимаясь, актеры вкладывают в своих персонажей душу, меньше всего думая о том, что лента провалится в прокате или станет последней в их карьере. Но у судьбы свой взгляд и довольно-таки специфическое чувство юмора.

AdMe.ru решил узнать о фильмах, которые чуть не стоили исполнителям главных ролей их репутации.

1. Майли Сайрус — «Ханна Монтана: Кино»

Роль американской школьницы Майли Стюарт, которая является поп-звездой Ханной Монтаной, но скрывает это, была для Майли Сайрус культовой. 5 лет сериал «Ханна Монтана» с успехом шел по всему миру. Майли стала кумиром подростков, и все складывалось как нельзя лучше. Да только вот Майли хотелось выйти из образа и наконец начать писать собственную историю. А фанаты хотели видеть Ханну. Точкой невозврата стал полнометражный фильм «Ханна Монтана: Кино». «Мне так долго говорили, как я должна выглядеть для шоу, — уверяет Сайрус. — Меня превращали в другого человека. Когда съемки закончились, я уже вообще не понимала, кто я». Майли вспоминает: «Ханна Монтана нанесла огромный вред моей психике, а вернуться к себе удалось только благодаря видеоклипу „Wrecking Ball“. Я отделила свое истинное „я“ от диснеевского альтер эго». Рейтинг IMDb — 4,5

2. Майк Майерс — «Секс-гуру»

А здесь как раз тот печальный случай, когда фильм стоил актеру карьеры: еще вчера горячо любимый всеми исполнитель роли Остина Пауэрса вызвал бурю негодования и больше не появлялся в ярких ролях. В «Секс-гуру» снялись такие звезды, как Джастин Тимберлейк, Джессика Альба и Бен Кингсли, которые тоже попали под удар. «Это кладбище плохих шуток, идей и туалетного юмора. Фиаско для карьеры Майка», — писали критики. А Майк рассудил философски: «Конечно, ребята, это было неприятно. Ведь я действительно старался изо всех сил. Но есть миллион причин, почему это не сработало». C тех пор Майк появился в эпизоде «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино и продолжал озвучивать Шрека, а вот главные роли, увы, прошли мимо. Рейтинг IMDb — 3,8

3. Эмбер Херд — «Лондонские поля»

Фильм со скандальной красоткой имел все шансы на успех, только посмотрите какой сюжет: женщина, обладающая даром ясновидения, почувствовала скорую гибель и решила жить на полную катушку. Она заводит роман сразу с 3 мужчинами. Все шло к тому, что зрителя будет кидать в жар, а по факту его клонило в сон: фильм вышел странным, муторным и скучным. В подтверждение — номинация на премию «Золотая малина» в категории «Худшая женская роль». Не подогрел интерес даже целый ряд скандальных судебных исков. Продюсеры обвинили Эмбер в саботаже фильма. Они утверждали, что потеряли более $ 10 млн только потому, что она, вопреки контракту, наотрез отказалась участвовать в обнаженных сценах. Эмбер подала ответный иск, возмущаясь тому, что без ее согласия эти сцены были отсняты с дублершей. Эмбер в отношении фильма высказывается кратко: «Фильм был сложным, работать над ним было тяжело. Могу сказать лишь, что я пыталась». Рейтинг IMDb — 4,3

4. Келлан Латс — «Геракл: Начало легенды»

Казалось бы, экранизацию истории Древней Греции, полную страсти, мести, любви и сражений, люди могут смотреть бесконечно. Как и на скульптурного исполнителя роли Эмметта Каллена из вампирской саги «Сумерки». Оказалось, нет: предел наступил в 2014 году с выходом фильма с Келланом Латсом в главной роли. Лента, которая должна была стать счастливым билетом в мир большого кино, обернулась грандиозным провалом. Келлан не стал унывать, сообщив, что, как бы то ни было, он по крайней мере осуществил детскую мечту: «Я ощущаю чувство выполненного долга. Горжусь работой, которую я сделал, порадовав своего внутреннего ребенка. Я просто... горжусь». Рейтинг IMDb — 4,2

5. Дрю Бэрримор — «Смешанные»

Романтическую комедию с Адамом Сэндлером и Дрю Бэрримор обвинили в штампах, отвратительных стереотипах и предрассудках, звучало даже словосочетание «моральная катастрофа». Роль разведенной мамы двоих детей ударила по репутации актрисы, но она не стала унывать и сказала: «Что ж, по крайней мере, мне нравится женщина, которую я сыграла. Она счастлива, когда ее дети счастливы, и это правильно». Рейтинг IMDb — 6,5

6. Энн Хэтэуэй — «Море соблазна»

За роль Карен Зариакас в прошлом году Энн была номинирована на кинематографическую антипремию «Золотая малина». История о том, как женщина просит бывшего мужа спасти их с сыном от мужа нового, организовав несчастный случай во время рыбной ловли, оставила равнодушными критиков и зрителей. Энн на провал отреагировала со свойственной ей рассудительностью: «Несмотря ни на что, я считаю, что провала как такового нет. Кому-то эта лента нравится, другие ее не любят и имеют на это право. Это никак не изменит моих чувств к фильму. Хочу напомнить, что потраченное время и деньги других людей не следует воспринимать как должное, поэтому я считаю необходимым пояснить: я поддерживаю фильм, хотя многие критики этого не делают». Оптимизм оптимизмом, но роли как из рога изобилия не посыпались, а вышедшие вслед «Отпетые мошенницы» также обернулись провалом. Рейтинг IMDb — 5,3

7. Кара Делевинь — «Бумажные города»

Если бы у Кары не было стального характера, то роли Чародейки в «Отряде самоубийц» или Лорелин в «Валериан и город тысячи планет» играла бы другая красотка. А Кара сидела бы на обломках своей карьеры и страдала. Фильм «Бумажные города», основанный на одноименной книге Джона Грина, сразу после выхода обвинили в картонности. Но фильм действительно мог стать для нее последним из-за скандального интервью в день премьеры, которое в считанные часы стало вирусным. Конфуз произошел в утреннем выпуске передачи. Ведущие спросили, читала ли она книгу или хотя бы сценарий, и получили неожиданный ответ: «Нет, я не читала ни книгу, ни сценарий целиком». А дальше начался фарс: они обвинили ее в том, что она недостаточно энергична, а под финал предложили прилечь или выпить энергетик и отключили от эфира. Кара ответила им достойно в своем Twitter: «Некоторые люди просто не понимают сарказм или британское чувство юмора». Между тем ярлык «скандальная» приклеился к модели и актрисе надолго. Рейтинг IMDb — 6,3

8. Райан Рейнольдс — «Зеленый Фонарь»

Cупергеройский фильм, основанный на одноименном комиксе DC, обещал стать громким хитом, а обернулся провалом. Райан даже не досмотрел финальную версию фильма, в котором играл главную роль. «Мне кажется, мало кто понял, что это вообще такое было, — говорит актер. — Фильм стал типичной жертвой голливудского кинопроцесса, когда сначала выпускается постер, затем назначается дата релиза, а уже в последнюю очередь пишется сценарий. Тогда этот проект был для меня невероятной возможностью, так что я с радостью решил попробовать и согласился принять в нем участие». Актеру повезло: удача улыбнулась ему, и роль весельчака Дэдпула была еще впереди. Рейтинг IMDb — 5,5

9. Джонни Депп — «Одинокий рейнджер»

До этого фильма зрители по всему миру думали, что Джонни может сыграть все что угодно, а кинобоссы были уверены, что одно его имя на афише — залог успеха. Создатели фильма обвинили в провале картины критиков. Но и зрителей, которые уж точно ничего заранее не писали, не впечатлила современная история Дон Кихота, рассказанная от лица Санчо Пансы. Депп заявил: «Я думаю, провал связан с тем, что обзоры были написаны за семь-восемь месяцев до того, как мы выпустили фильм. Возможно, все ожидали блокбастера».

Так или иначе «Одинокий рейнджер» собрал всего $ 175,5 млн в мировом прокате, даже не покрыв бюджет производства, и подорвал доверие к Деппу со стороны зрителей и режиссеров, ведь Джонни номинировали на «Золотую малину» за худшую мужскую роль. Рейтинг IMDb — 6,4

10. Алисия Сильверстоун — «Бэтмен и Робин»

Роль Бэтгерл в супергеройском фильме обещала быть знаковой, ведь коллегами Алисии на съемочной площадке стали Джордж Клуни, Арнольд Шварценеггер и Ума Турман. Но, вопреки ожиданиям, случился провал года, да что там — фильм является худшим в истории человечества по версии интернет-голосования. Алисии досталось особенно — из-за нестандартной фигуры. Таблоиды называли ее Fatgirl, фотографы повторяли обидное прозвище. «Они смеялись над моим телом, — вспоминает актриса. — Мне было неприятно, больно, но я знала, что они неправы. Ведь это неправильно — смеяться над чьими-то формами, человек вообще не должен такого делать». После супергеройского фиаско карьера красотки постепенно сошла на нет. Рейтинг IMDb — 3,7

11. Тейлор Китч — «Джон Картер»

Казалось бы, совместное творение легендарных Disney и Pixar просто не может быть провальным. Оказалось, еще как, а бонусом — стать одним из самых больших провалов Голливуда всех времен. Сперва это показалось исполнителю главной роли Тейлору Китчу концом карьеры, но со временем буря улеглась, и он вспомнил о фантастическом боевике с любовью: «Со временем, я думаю, вы вздыхаете и понимаете, что случается то, что должно случиться... Сегодня люди воспринимают этот фильм более позитивно. Я многому научился на съемках и, честно говоря, не вижу в этом провала. У меня остались отличные воспоминания, и я все еще дружу с другими актерами». Однако больше крупных ролей Тейлору не предлагали. Рейтинг IMDb — 6,6

12. Хилари Дафф — «Призраки Шэрон Тейт»

Свою интерпретацию того, что случилось в ночь на 9 августа 1969 года в богатом районе Лос-Анджелеса, не снял только ленивый режиссер. Самая популярная и захваленная версия — «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино. А вот драме Дэниэла Фаррандса с Хилари Дафф в главной роли повезло меньше. Самая мягкая из рецензий звучит так: «Единственное, что пугает в этом фильме, так это то, как плохо он сделан». Сестра Шэрон Тейт нарекла ленту безвкусицей: «Просто тошно от того, как все спешат выпустить что-то к 50-летию этого ужасного события». Хилари же назвала участие в фильме «невероятной возможностью сыграть Шэрон Тейт и настоящей честью». Осмеянной, гордой, но не сломленной Дафф досталась победа в номинации «Худшая актриса» на премии «Золотая малина». Рейтинг IMDb — 2,8