Как выглядели в юности 12 актеров, фильмы с участием которых видел почти каждый из нас

В Голливуде полно актеров, добившихся успеха в очень раннем возрасте. Да что там, многие кумиры современности росли буквально на глазах зрителей. Однако есть и те, кто ждал своего звездного часа очень долго. Герои нашей подборки сломали стереотипы, доказав, что успеха можно добиться в любом возрасте.

Мы в AdMe.ru прошерстили форумы и нашли 12 артистов, чьи лица сегодня знакомы каждому. Но как они выглядели в молодости — загадка даже для заядлых кинолюбов. Давайте посмотрим, какими они были до того, как достигли славы и сыграли звездные роли.

Оливия Колман

Британская актриса Оливия Колман долгое время не была известна широкой публике, хотя активно снималась в родной стране. Мировое признание артистке принесла роль королевы Анны в фильме греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Фаворитка», за которую она получила «Оскар» и была номинирована на множество других престижных кинопремий. А новым витком в карьере Оливии стало участие в сериале «Корона», где она блестяще воплотила образ Елизаветы II.

Джейми Фокс

В конце 80-х — начале 90-х Джейми Фокс выступал в жанре стендапа. Свою первую роль в кино актер получил в 1992 году, а большое признание к нему пришло благодаря фильмам «Соучастник» и «Рэй». За работу в них он был номинирован на «Оскар». Кстати, обе картины вышли в 2004 году.

Кристина Хендрикс

Рыжеволосая красавица Кристина Хендрикс начала делать свои первые шаги в актерской профессии в 24 года. Тогда девушка совмещала моделинг с работой на телевидении, играя малозаметные роли. Настоящая же слава пришла к ней после участия в культовом сериале «Безумцы». Хендрикс на тот момент было 32 года, поэтому неудивительно, что мало кто из поклонников видел ее юношеские фотографии. Оказывается, в старших классах актриса увлекалась панк-культурой и красила волосы в черный цвет.

Рики Джервейс

До того как стал всемирно известным комиком и начал писать сценарии к ситкомам, которые смотрят миллионы людей, Рики Джервейс всерьез увлекался поп-музыкой. В начале 80-х будущая звезда «Офиса» пел в дуэте Seona Dancing и, судя по всему, фанател от Дэвида Боуи.

Куин Латифа

Известная своими задорными ролями в комедиях Куин Латифа не только талантливая актриса, но и одаренный музыкант. В начале карьеры Дана (так на самом деле зовут звезду «Чикаго») носила прическу фейд и была битбоксером в рэп-группе Ladies Fresh. А в 1995 году она даже удостоилась «Грэмми» за одну из своих композиций.

Гленн Клоуз

Фильмография талантливой Гленн Клоуз полна ролей самого разного плана. Но, что интересно, свою карьеру актриса начала довольно поздно. Гленн дебютировала в театре в 27 лет, а впервые снялась в кино в 35.

Эмма Томпсон

Путь британской актрисы в киноиндустрию начался в 80-х годах с участия в комедийных проектах на местном телевидении. Компанию Эмме в те годы составляли такие же новобранцы Стивен Фрай и Хью Лори. Тройка несколько лет работала вместе в разных шоу. И лишь позже появились драматические роли и началось восхождение на голливудский олимп.

Джек Блэк

Джек начал кинокарьеру со скромных ролей на телевидении. А первой большой работой будущей звезды стали съемки в сатирической комедии «Боб Робертс». Несмотря на то, что Блэк продолжал сниматься на протяжении всех 90-х, настоящий успех к нему пришел лишь в 2000 году после выхода фильма «Фанатик», благодаря участию в котором актер также продемонстрировал свой музыкальный талант.

Джеральдин Макьюэн

В фильмографии Макьюэн не более 30 ролей, среди которых звездная мисс Марпл. Настоящего успеха британская актриса достигла в театре. Джеральдин дебютировала на сцене в 14 лет, играла на Бродвее и была номинирована на почетную театральную премию «Тони».

Юджин Леви

К моменту значимого прорыва стаж Леви в актерской профессии насчитывал почти 30 лет. Всемирная слава обрушилась на него после выхода комедии «Американский пирог». Хотя роль Юджина второстепенная, она была сыграна им так мастерски, что стала главным толчком в его карьере.

Джон Хэмм

В 1995 году актер переехал в Лос-Анджелес со $ 150 в кармане. Хэмм подрабатывал официантом и ходил на всевозможные кастинги, но тщетно: парня не хотели брать, так как он выглядел слишком взрослым для своего возраста. Удача Джону улыбнулась лишь в 2000 году, когда он сыграл романтического героя в сериале «Провиденс». Ну а всемирное признание пришло к артисту благодаря невероятному успеху сериала «Безумцы». Интересно, что для того, чтобы заполучить главную роль, Джону пришлось обойти более 80 других кандидатов.

Кэтрин О’Хара

Кэтрин О’Хара начала свою карьеру с участия в скетч-шоу в далеких 70-х годах. Затем последовала работа на телевидении и роли второго плана в кино. Однако всемирная любовь к актрисе пришла позже, с выходом культовой рождественской комедии «Один дома».