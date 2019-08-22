12 актеров, которые умудрились заработать себе безупречную фильмографию (И Киану Ривз в их число не попадает)

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Кто-то из наших героев, как Джейк Джилленхол, родился в среде кинематографистов и уже с раннего детства начал появляться на большом экране. А кто-то оказался в мире кино благодаря случайности — как Кейт Бланшетт, которая в юности поехала в путешествие в Египет и там попала в массовку фильма. Но вне зависимости от того пути, который привел их всех в мир кинематографа, речь идет об актерах незаурядного таланта, в фильмографии которых практически нет плохих ролей. Конечно, иногда некоторые из них все же попадали в сомнительные проекты, но, учитывая общий послужной список, это вполне можно простить.

Мы в AdMe.ru любим хорошее кино и составили свой собственный рейтинг из 12 актеров, у которых нет слабых ролей и которые никогда не играют в плохих фильмах. Или, по крайней мере, делают это редко.

12. Кэри Маллиган

Кэри Маллиган — номинантка на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «Воспитание чувств». Но настоящим прорывом в карьере молодой британской актрисы стала роль в фильме База Лурмана «Великий Гэтсби», благодаря которой о ней узнал массовый зритель. Актриса тщательно подходит к выбору проектов, в которых снимается, поэтому в ее фильмографии не так много картин. Но зато это все достойные актерские работы, которые заслуживают внимания. Лучшие фильмы с Кэри Маллиган: Гордость и предубеждение (2005). Рейтинг IMDb: 7,8.

Трейлер.

Трейлер. Драйв (2011). Рейтинг IMDb: 7,8.

Трейлер.

Трейлер. Внутри Льюина Дэвиса (2013). Рейтинг IMDb: 7,5.

Трейлер.

Трейлер. Ферма «Мадбаунд» (2017). Рейтинг IMDb: 7,4.

Трейлер.

Трейлер. Великий Гэтсби (2013). Рейтинг IMDb: 7,3.

Трейлер.

Трейлер. Воспитание чувств (2009). Рейтинг IMDb: 7,3.

Трейлер.

Трейлер. Стыд (2011). Рейтинг IMDb: 7,2.

Трейлер.

Трейлер. Не отпускай меня (2010). Рейтинг IMDb: 7,1.

Трейлер.

11. Джейк Джилленхол

Джейк Джилленхол начал сниматься в возрасте 11 лет. В 16 лет он получил свою первую главную роль в фильме «Октябрьское небо». Эта работа понравилась как зрителям, так и критикам, и молодому актеру стали предлагать роли в различных проектах. Джилленхол снимается в самых разных кинокартинах — от комедий до драм. И кажется, у него есть дар выбирать хорошие и сильные фильмы. Лучшие фильмы с Джейком Джилленхолом: Пленницы (2013). Рейтинг IMDb: 8,1.

Трейлер.

Трейлер. Донни Дарко (2001). Рейтинг IMDb: 8,0.

Трейлер.

Трейлер. Человек-паук: Вдали от дома (2019). Рейтинг IMDb: 7,9.

Трейлер.

Трейлер. Стрингер (2014). Рейтинг IMDb: 7,9.

Трейлер.

Трейлер. Октябрьское небо (1999). Рейтинг IMDb: 7,8.

Трейлер.

Трейлер. Горбатая гора (2005). Рейтинг IMDb: 7,7.

Трейлер.

Трейлер. Под покровом ночи (2016). Рейтинг IMDb: 7,5.

Трейлер.

Трейлер. Эверест (2015). Рейтинг IMDb: 7,1.

Трейлер.

10. Гаэль Гарсиа Берналь

Если говорить о ярких именах в кинематографе XXI века, то нельзя обойти вниманием такого актера, как Гаэль Гарсиа Берналь. Прорывным фильмом в его карьере стала драма Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Сука-любовь». После выхода фильма на экраны 22-летний мексиканский актер сразу попал в ранг суперзвезд. Лучшие фильмы с Гаэлем Гарсией Берналем: Сука-любовь (2000). Рейтинг IMDb: 8,1.

Трейлер.

Трейлер. Че Гевара: Дневники мотоциклиста (2004). Рейтинг IMDb: 7,8.

Трейлер.

Трейлер. И твою маму тоже (2001). Рейтинг IMDb: 7,6.

Трейлер.

Трейлер. Вавилон (2006). Рейтинг IMDb: 7,4.

Трейлер.

Трейлер. Дурное воспитание (2004). Рейтинг IMDb: 7,4.

Трейлер.

Трейлер. Должно быть, это рай (2019). Рейтинг IMDb: 7,4.

Трейлер.

Трейлер. Они продают даже дождь (2010). Рейтинг IMDb: 7,4.

Трейлер.

Трейлер. Наука сна (2006). Рейтинг IMDb: 7,3.

Трейлер.

9. Пенелопа Крус

Она не только невероятно красива, но и очень талантлива. На счету 45-летней Пенелопы Крус более 60 фильмов. Стать актрисой она решила еще подростком — после просмотра фильма Педро Альмодовара «Свяжи меня!». Впоследствии именно Альмодовар дал ей дорогу в большое кино, а Пенелопа стала его музой и сыграла в фильмах этого режиссера одни из своих самых ярких ролей. Лучшие фильмы с Пенелопой Крус: Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений (2018). Рейтинг IMDb: 8,5.

Трейлер.

Трейлер. Все о моей матери (1999). Рейтинг IMDb: 7,9.

Трейлер.

Трейлер. Боль и слава (2019). Рейтинг IMDb: 7,8.

Трейлер.

Трейлер. Открой глаза (1997). Рейтинг IMDb: 7,8.

Трейлер.

Трейлер. Возвращение (2006). Рейтинг IMDb: 7,6.

Трейлер.

Трейлер. Рожденный дважды (2012). Рейтинг IMDb: 7,4.

Трейлер.

Трейлер. Разомкнутые объятия (2009). Рейтинг IMDb: 7,2.

Трейлер.

Трейлер. Вики Кристина Барселона (2008). Рейтинг IMDb: 7,1.

Трейлер.

8. Тильда Суинтон

Благодаря своей необычной андрогинной внешности и несомненному таланту Тильда Суинтон является одной из самых разноплановых актрис. В ряде фильмов она воссоздала образы не одного, а сразу нескольких персонажей. Так, в картине «Орландо» первую половину фильма актриса предстает в образе мужчины, а вторую — в образе женщины. А в фильме «Суспирия» 2018 года она исполнила сразу 3 роли. Лучшие фильмы с Тильдой Суинтон: Отель «Гранд Будапешт» (2014). Рейтинг IMDb: 8,8.

Трейлер.

Трейлер. Что-то не так с Кевином (2011). Рейтинг IMDb: 7,5.

Трейлер.

Трейлер. Окча (2017). Рейтинг IMDb: 7,3.

Трейлер.

Трейлер. Выживут только любовники (2013). Рейтинг IMDb: 7,3.

Трейлер.

Трейлер. Зона военных действий (1999). Рейтинг IMDb: 7,3.

Трейлер.

Трейлер. Майкл Клейтон (2007). Рейтинг IMDb: 7,2.

Трейлер.

Трейлер. Орландо (1992). Рейтинг IMDb: 7,2.

Трейлер.

Трейлер. Сквозь снег (2013). Рейтинг IMDb: 7,1.

Трейлер.

7. Леонардо Ди Каприо

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что Ди Каприо является одним из самых значительных актеров своего поколения. Он выбирает разноплановые роли — от комедий до драм. И каждый его новый фильм — это всегда ожидаемое и обсуждаемое событие. Актер является лауреатом премий «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Выживший». Всего на его счету 5 номинаций на «Оскар» и 11 номинаций на «Золотой глобус». Лучшие фильмы с Леонардо Ди Каприо: Начало (2010). Рейтинг IMDb: 8,8.

Трейлер.

Трейлер. Отступники (2006). Рейтинг IMDb: 8,5.

Трейлер.

Трейлер. Джанго освобожденный (2012). Рейтинг IMDb: 8,4.

Трейлер.

Трейлер. Однажды в... Голливуде (2019). Рейтинг IMDb: 8,3.

Трейлер.

Трейлер. Волк с Уолл-стрит (2013). Рейтинг IMDb: 8,2.

Трейлер.

Трейлер. Остров проклятых (2010). Рейтинг IMDb: 8,1.

Трейлер.

Трейлер. Выживший (2015). Рейтинг IMDb: 8,0.

Трейлер.

Трейлер. Что гложет Гилберта Грэйпа (1993). Рейтинг IMDb: 7,8.

Трейлер.

6. Кейт Бланшетт

Одна из талантливейших актрис мирового кинематографа попала в мир кино случайно: в юности она практически без денег отправилась в путешествие в Египет, где познакомилась с мужчиной, который предложил ей сняться в массовке египетского фильма о боксе. Девушке нужны были деньги, и она согласилась. Съемки настолько увлекли Кейт, что, вернувшись в родную Австралию, она поступила в Национальный институт драматического искусства. Сегодня Бланшетт является 2-кратной лауреаткой премии «Оскар», а ее актерский дар позволяет ей играть самых разных персонажей — и сказочных существ, и наших современниц, и реальных героинь былых времен в биографических драмах. Лучшие фильмы с Кейт Бланшетт: Трилогия «Властелин колец» (2001–2003). Рейтинг IMDb: 8,9–8,7.

Трейлер.

Трейлер. Загадочная история Бенджамина Баттона (2008). Рейтинг IMDb: 7,8.

Трейлер.

Трейлер. Елизавета (1998). Рейтинг IMDb: 7,5.

Трейлер.

Трейлер. Авиатор (2004). Рейтинг IMDb: 7,5.

Трейлер.

Трейлер. Талантливый мистер Рипли (1999). Рейтинг IMDb: 7,4.

Трейлер.

Трейлер. Вавилон (2006). Рейтинг IMDb: 7,4.

Трейлер.

Трейлер. Скандальный дневник (2006). Рейтинг IMDb: 7,4.

Трейлер.

Трейлер. Жасмин (2013). Рейтинг IMDb: 7,3.

Трейлер.

5. Кевин Спейси

О 2-кратном лауреате премии «Оскар» Кевине Спейси говорили как о мастере актерского искусства. В его блестящей фильмографии нет провальных картин. Однако в 2017 году актерская карьера Спейси пошла под откос: его обвинили в сексуальных домогательствах. В июле 2019 года прокуратура США отозвала все обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против актера. И кто знает, возможно, мы еще увидим его новые актерские работы. Лучшие фильмы с Кевином Спейси: Сериал «Карточный домик» (2013–2018). Рейтинг IMDb: 9,6–7,9.

Трейлер.

Трейлер. Семь (1995). Рейтинг IMDb: 8,6.

Трейлер.

Трейлер. Красота по-американски (1999). Рейтинг IMDb: 8,3.

Трейлер.

Трейлер. Секреты Лос-Анджелеса (1997). Рейтинг IMDb: 8,2.

Трейлер.

Трейлер. Американцы (1992). Рейтинг IMDb: 7,8.

Трейлер.

Трейлер. Жизнь Дэвида Гейла (2003). Рейтинг IMDb: 7,6.

Трейлер.

Трейлер. Планета Ка-Пэкс (2001). Рейтинг IMDb: 7,4.

Трейлер.

Трейлер. Переговорщик (1998). Рейтинг IMDb: 7,3.

Трейлер.

4. Мерил Стрип

Мерил Стрип — абсолютная рекордсменка по номинациям на премию «Оскар» (21 номинация) и «Золотой глобус» (31 номинация). При этом у нее в кармане 3 «Оскара» и 9 премий «Золотой глобус». Безусловно, Мерил Стрип — это одна из величайших актрис современности и знаковое явление в мире кино. Сейчас актрисе 70 лет, и она по-прежнему востребована: ее самой свежей работой стала роль во 2-м сезоне сериала «Большая маленькая ложь». Лучшие фильмы с Мерил Стрип: Сериал «Большая маленькая ложь» (2019). Рейтинг IMDb: 9,0–8,3.

Трейлер.

Трейлер. Холокост (1978). Рейтинг IMDb: 8,1.

Трейлер.

Трейлер. Крамер против Крамера (1979). Рейтинг IMDb: 7,8.

Трейлер.

Трейлер. Адаптация (2002). Рейтинг IMDb: 7,7.

Трейлер.

Трейлер. Мосты округа Мэдисон (1995). Рейтинг IMDb: 7,6.

Трейлер.

Трейлер. Выбор Софи (1982). Рейтинг IMDb: 7,6.

Трейлер.

Трейлер. Чaсы (2002). Рейтинг IMDb: 7,5.

Трейлер.

Трейлер. Сомнение (2008). Рейтинг IMDb: 7,5.

Трейлер.

3. Том Хэнкс

Вряд ли удастся найти человека, который не смотрел бы фильмов с Томом Хэнксом. Его карьера практически идеальна: в ней нет проходных ролей, а фильмография похожа на список лучших кинокартин всех времен. Благодаря выдающемуся таланту Хэнксу удается воплотить на экране самые разные образы: и умственно отсталого сельского паренька, и умирающего от СПИДа гея, и Робинзона Крузо наших дней, и отца-одиночку, который находит новую любовь. Лучшие фильмы с Томом Хэнксом: Форрест Гамп (1994). Рейтинг IMDb: 8,8.

Трейлер.

Трейлер. Зеленая миля (1999). Рейтинг IMDb: 8,6.

Трейлер.

Трейлер. Спасти рядового Райана (1998). Рейтинг IMDb: 8,6.

Трейлер.

Трейлер. Поймай меня, если сможешь (2002). Рейтинг IMDb: 8,1.

Трейлер.

Трейлер. Изгой (2000). Рейтинг IMDb: 7,8.

Трейлер.

Трейлер. Капитан Филлипс (2013). Рейтинг IMDb: 7,8.

Трейлер.

Трейлер. Проклятый путь (2002). Рейтинг IMDb: 7,7.

Трейлер.

Трейлер. Чудо на Гудзоне (2016). Рейтинг IMDb: 7,4.

Трейлер.

2. Дэниел Дэй-Льюис

В фильмографии этого британо-ирландского актера нет и 30 ролей, но это не мешает кинопрессе говорить о нем как об одном из величайших актеров в истории. Дэй-Льюис снимался лишь раз в 3–5 лет, очень тщательно подходя к выбору проектов. Интересный факт: чтобы вжиться в роль для съемок в фильме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка», он продолжительное время работал мясником в одном из магазинов Лондона. В 2017 году актер, которому на тот момент было 60 лет, заявил о завершении кинокарьеры. Лучшие фильмы с Дэниелом Дэй-Льюисом: Нефть (2007). Рейтинг IMDb: 8,1.

Трейлер.

Трейлер. Во имя отца (1993). Рейтинг IMDb: 8,1.

Трейлер.

Трейлер. Моя левая нога (1989). Рейтинг IMDb: 7,9.

Трейлер.

Трейлер. Последний из могикан (1992). Рейтинг IMDb: 7,7.

Трейлер.

Трейлер. Банды Нью-Йорка (2002). Рейтинг IMDb: 7,5.

Трейлер.

Трейлер. Призрачная нить (2017). Рейтинг IMDb: 7,5.

Трейлер.

Трейлер. Линкольн (2012). Рейтинг IMDb: 7,3.

Трейлер.

Трейлер. Комната с видом (1985). Рейтинг IMDb: 7,3.

Трейлер.

Трейлер. Невыносимая легкость бытия (1988). Рейтинг IMDb: 7,3.

Трейлер.

1. Аль Пачино

У гениального Аль Пачино нет проходных ролей — каждый созданный им на экране образ становится незабываемым. Сейчас актеру 79 лет, и он продолжает сниматься в кино: ежегодно выходит минимум по фильму с его участием. Так, в свежей картине Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» он сыграл роль продюсера. И уже на подходе премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе, где Аль Пачино играет главную роль, а его партнером выступает Роберт Де Ниро. Лучшие фильмы с Аль Пачино: Крестный отец (1972). Рейтинг IMDb: 9,2.

Трейлер.

Трейлер. Крестный отец — 2 (1974). Рейтинг IMDb: 9,0.

Трейлер.

Трейлер. Лицо со шрамом (1983). Рейтинг IMDb: 8,3.

Трейлер.

Трейлер. Схватка (1995). Рейтинг IMDb: 8,2.

Трейлер.

Трейлер. Запах женщины (1992). Рейтинг IMDb: 8,0.

Трейлер.

Трейлер. Собачий полдень (1975). Рейтинг IMDb: 8,0.

Трейлер.

Трейлер. Вы не знаете Джека (2010). Рейтинг IMDb: 7,6.

Трейлер.

Трейлер. Правосудие для всех (1979). Рейтинг IMDb: 7,4.

Трейлер.

Бонус: Киану Ривз

Киану Ривз является любимцем публики уже несколько десятилетий. Он прекрасный актер, чья игра не похожа ни на чью другую, кумир молодежи, а снимки с ним расходятся на мемы. «На гребне волны», «Матрица», «Адвокат дьявола» — каждый из этих фильмов стал для актера шагом на пути к вершине и достижению всемирной известности. Кажется, что любой фильм, в котором снимается Киану Ривз, просто обречен на успех. Однако это далеко не так: актер снимался как в успешных, так и в откровенно посредственных картинах. 3 лучших фильма с Киану Ривзом: Матрица (1999). Рейтинг IMDb: 8,7.

Трейлер.

Трейлер. Джон Уик — 3 (2019). Рейтинг IMDb: 7,8.

Трейлер.

Трейлер. Адвокат дьявола (1997). Рейтинг IMDb: 7,5.

Трейлер. 3 провальных фильма с Киану Ривзом: Трое в Нью-Йорке (2012). Рейтинг IMDb: 4,0.

Трейлер.

Трейлер. Профессионал (2018). Рейтинг IMDb: 4,3.

Трейлер.

Трейлер. Дочь Бога (2016). Рейтинг IMDb: 4,3.

Трейлер.