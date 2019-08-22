12 актеров, которые умудрились заработать себе безупречную фильмографию (И Киану Ривз в их число не попадает)
Кто-то из наших героев, как Джейк Джилленхол, родился в среде кинематографистов и уже с раннего детства начал появляться на большом экране. А кто-то оказался в мире кино благодаря случайности — как Кейт Бланшетт, которая в юности поехала в путешествие в Египет и там попала в массовку фильма. Но вне зависимости от того пути, который привел их всех в мир кинематографа, речь идет об актерах незаурядного таланта, в фильмографии которых практически нет плохих ролей. Конечно, иногда некоторые из них все же попадали в сомнительные проекты, но, учитывая общий послужной список, это вполне можно простить.
Мы в AdMe.ru любим хорошее кино и составили свой собственный рейтинг из 12 актеров, у которых нет слабых ролей и которые никогда не играют в плохих фильмах. Или, по крайней мере, делают это редко.
12. Кэри Маллиган
Кэри Маллиган — номинантка на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «Воспитание чувств». Но настоящим прорывом в карьере молодой британской актрисы стала роль в фильме База Лурмана «Великий Гэтсби», благодаря которой о ней узнал массовый зритель. Актриса тщательно подходит к выбору проектов, в которых снимается, поэтому в ее фильмографии не так много картин. Но зато это все достойные актерские работы, которые заслуживают внимания.
Лучшие фильмы с Кэри Маллиган:
- Гордость и предубеждение (2005). Рейтинг IMDb: 7,8.
Трейлер.
- Драйв (2011). Рейтинг IMDb: 7,8.
Трейлер.
- Внутри Льюина Дэвиса (2013). Рейтинг IMDb: 7,5.
Трейлер.
- Ферма «Мадбаунд» (2017). Рейтинг IMDb: 7,4.
Трейлер.
- Великий Гэтсби (2013). Рейтинг IMDb: 7,3.
Трейлер.
- Воспитание чувств (2009). Рейтинг IMDb: 7,3.
Трейлер.
- Стыд (2011). Рейтинг IMDb: 7,2.
Трейлер.
- Не отпускай меня (2010). Рейтинг IMDb: 7,1.
Трейлер.
11. Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол начал сниматься в возрасте 11 лет. В 16 лет он получил свою первую главную роль в фильме «Октябрьское небо». Эта работа понравилась как зрителям, так и критикам, и молодому актеру стали предлагать роли в различных проектах. Джилленхол снимается в самых разных кинокартинах — от комедий до драм. И кажется, у него есть дар выбирать хорошие и сильные фильмы.
Лучшие фильмы с Джейком Джилленхолом:
- Пленницы (2013). Рейтинг IMDb: 8,1.
Трейлер.
- Донни Дарко (2001). Рейтинг IMDb: 8,0.
Трейлер.
- Человек-паук: Вдали от дома (2019). Рейтинг IMDb: 7,9.
Трейлер.
- Стрингер (2014). Рейтинг IMDb: 7,9.
Трейлер.
- Октябрьское небо (1999). Рейтинг IMDb: 7,8.
Трейлер.
- Горбатая гора (2005). Рейтинг IMDb: 7,7.
Трейлер.
- Под покровом ночи (2016). Рейтинг IMDb: 7,5.
Трейлер.
- Эверест (2015). Рейтинг IMDb: 7,1.
Трейлер.
10. Гаэль Гарсиа Берналь
Если говорить о ярких именах в кинематографе XXI века, то нельзя обойти вниманием такого актера, как Гаэль Гарсиа Берналь. Прорывным фильмом в его карьере стала драма Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Сука-любовь». После выхода фильма на экраны 22-летний мексиканский актер сразу попал в ранг суперзвезд.
Лучшие фильмы с Гаэлем Гарсией Берналем:
- Сука-любовь (2000). Рейтинг IMDb: 8,1.
Трейлер.
- Че Гевара: Дневники мотоциклиста (2004). Рейтинг IMDb: 7,8.
Трейлер.
- И твою маму тоже (2001). Рейтинг IMDb: 7,6.
Трейлер.
- Вавилон (2006). Рейтинг IMDb: 7,4.
Трейлер.
- Дурное воспитание (2004). Рейтинг IMDb: 7,4.
Трейлер.
- Должно быть, это рай (2019). Рейтинг IMDb: 7,4.
Трейлер.
- Они продают даже дождь (2010). Рейтинг IMDb: 7,4.
Трейлер.
- Наука сна (2006). Рейтинг IMDb: 7,3.
Трейлер.
9. Пенелопа Крус
Она не только невероятно красива, но и очень талантлива. На счету 45-летней Пенелопы Крус более 60 фильмов. Стать актрисой она решила еще подростком — после просмотра фильма Педро Альмодовара «Свяжи меня!». Впоследствии именно Альмодовар дал ей дорогу в большое кино, а Пенелопа стала его музой и сыграла в фильмах этого режиссера одни из своих самых ярких ролей.
Лучшие фильмы с Пенелопой Крус:
- Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений (2018). Рейтинг IMDb: 8,5.
Трейлер.
- Все о моей матери (1999). Рейтинг IMDb: 7,9.
Трейлер.
- Боль и слава (2019). Рейтинг IMDb: 7,8.
Трейлер.
- Открой глаза (1997). Рейтинг IMDb: 7,8.
Трейлер.
- Возвращение (2006). Рейтинг IMDb: 7,6.
Трейлер.
- Рожденный дважды (2012). Рейтинг IMDb: 7,4.
Трейлер.
- Разомкнутые объятия (2009). Рейтинг IMDb: 7,2.
Трейлер.
- Вики Кристина Барселона (2008). Рейтинг IMDb: 7,1.
Трейлер.
8. Тильда Суинтон
Благодаря своей необычной андрогинной внешности и несомненному таланту Тильда Суинтон является одной из самых разноплановых актрис. В ряде фильмов она воссоздала образы не одного, а сразу нескольких персонажей. Так, в картине «Орландо» первую половину фильма актриса предстает в образе мужчины, а вторую — в образе женщины. А в фильме «Суспирия» 2018 года она исполнила сразу 3 роли.
Лучшие фильмы с Тильдой Суинтон:
- Отель «Гранд Будапешт» (2014). Рейтинг IMDb: 8,8.
Трейлер.
- Что-то не так с Кевином (2011). Рейтинг IMDb: 7,5.
Трейлер.
- Окча (2017). Рейтинг IMDb: 7,3.
Трейлер.
- Выживут только любовники (2013). Рейтинг IMDb: 7,3.
Трейлер.
- Зона военных действий (1999). Рейтинг IMDb: 7,3.
Трейлер.
- Майкл Клейтон (2007). Рейтинг IMDb: 7,2.
Трейлер.
- Орландо (1992). Рейтинг IMDb: 7,2.
Трейлер.
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Сквозь снег (2013). Рейтинг IMDb: 7,1.
Трейлер.
7. Леонардо Ди Каприо
Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что Ди Каприо является одним из самых значительных актеров своего поколения. Он выбирает разноплановые роли — от комедий до драм. И каждый его новый фильм — это всегда ожидаемое и обсуждаемое событие. Актер является лауреатом премий «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Выживший». Всего на его счету 5 номинаций на «Оскар» и 11 номинаций на «Золотой глобус».
Лучшие фильмы с Леонардо Ди Каприо:
- Начало (2010). Рейтинг IMDb: 8,8.
Трейлер.
- Отступники (2006). Рейтинг IMDb: 8,5.
Трейлер.
- Джанго освобожденный (2012). Рейтинг IMDb: 8,4.
Трейлер.
- Однажды в... Голливуде (2019). Рейтинг IMDb: 8,3.
Трейлер.
- Волк с Уолл-стрит (2013). Рейтинг IMDb: 8,2.
Трейлер.
- Остров проклятых (2010). Рейтинг IMDb: 8,1.
Трейлер.
- Выживший (2015). Рейтинг IMDb: 8,0.
Трейлер.
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Что гложет Гилберта Грэйпа (1993). Рейтинг IMDb: 7,8.
Трейлер.
6. Кейт Бланшетт
Одна из талантливейших актрис мирового кинематографа попала в мир кино случайно: в юности она практически без денег отправилась в путешествие в Египет, где познакомилась с мужчиной, который предложил ей сняться в массовке египетского фильма о боксе. Девушке нужны были деньги, и она согласилась. Съемки настолько увлекли Кейт, что, вернувшись в родную Австралию, она поступила в Национальный институт драматического искусства. Сегодня Бланшетт является 2-кратной лауреаткой премии «Оскар», а ее актерский дар позволяет ей играть самых разных персонажей — и сказочных существ, и наших современниц, и реальных героинь былых времен в биографических драмах.
Лучшие фильмы с Кейт Бланшетт:
- Трилогия «Властелин колец» (2001–2003). Рейтинг IMDb: 8,9–8,7.
Трейлер.
- Загадочная история Бенджамина Баттона (2008). Рейтинг IMDb: 7,8.
Трейлер.
- Елизавета (1998). Рейтинг IMDb: 7,5.
Трейлер.
- Авиатор (2004). Рейтинг IMDb: 7,5.
Трейлер.
- Талантливый мистер Рипли (1999). Рейтинг IMDb: 7,4.
Трейлер.
- Вавилон (2006). Рейтинг IMDb: 7,4.
Трейлер.
- Скандальный дневник (2006). Рейтинг IMDb: 7,4.
Трейлер.
- Жасмин (2013). Рейтинг IMDb: 7,3.
Трейлер.
5. Кевин Спейси
О 2-кратном лауреате премии «Оскар» Кевине Спейси говорили как о мастере актерского искусства. В его блестящей фильмографии нет провальных картин. Однако в 2017 году актерская карьера Спейси пошла под откос: его обвинили в сексуальных домогательствах. В июле 2019 года прокуратура США отозвала все обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против актера. И кто знает, возможно, мы еще увидим его новые актерские работы.
Лучшие фильмы с Кевином Спейси:
- Сериал «Карточный домик» (2013–2018). Рейтинг IMDb: 9,6–7,9.
Трейлер.
- Семь (1995). Рейтинг IMDb: 8,6.
Трейлер.
- Красота по-американски (1999). Рейтинг IMDb: 8,3.
Трейлер.
- Секреты Лос-Анджелеса (1997). Рейтинг IMDb: 8,2.
Трейлер.
- Американцы (1992). Рейтинг IMDb: 7,8.
Трейлер.
- Жизнь Дэвида Гейла (2003). Рейтинг IMDb: 7,6.
Трейлер.
- Планета Ка-Пэкс (2001). Рейтинг IMDb: 7,4.
Трейлер.
- Переговорщик (1998). Рейтинг IMDb: 7,3.
Трейлер.
4. Мерил Стрип
Мерил Стрип — абсолютная рекордсменка по номинациям на премию «Оскар» (21 номинация) и «Золотой глобус» (31 номинация). При этом у нее в кармане 3 «Оскара» и 9 премий «Золотой глобус». Безусловно, Мерил Стрип — это одна из величайших актрис современности и знаковое явление в мире кино. Сейчас актрисе 70 лет, и она по-прежнему востребована: ее самой свежей работой стала роль во 2-м сезоне сериала «Большая маленькая ложь».
Лучшие фильмы с Мерил Стрип:
- Сериал «Большая маленькая ложь» (2019). Рейтинг IMDb: 9,0–8,3.
Трейлер.
- Холокост (1978). Рейтинг IMDb: 8,1.
Трейлер.
- Крамер против Крамера (1979). Рейтинг IMDb: 7,8.
Трейлер.
- Адаптация (2002). Рейтинг IMDb: 7,7.
Трейлер.
- Мосты округа Мэдисон (1995). Рейтинг IMDb: 7,6.
Трейлер.
- Выбор Софи (1982). Рейтинг IMDb: 7,6.
Трейлер.
- Чaсы (2002). Рейтинг IMDb: 7,5.
Трейлер.
- Сомнение (2008). Рейтинг IMDb: 7,5.
Трейлер.
3. Том Хэнкс
Вряд ли удастся найти человека, который не смотрел бы фильмов с Томом Хэнксом. Его карьера практически идеальна: в ней нет проходных ролей, а фильмография похожа на список лучших кинокартин всех времен. Благодаря выдающемуся таланту Хэнксу удается воплотить на экране самые разные образы: и умственно отсталого сельского паренька, и умирающего от СПИДа гея, и Робинзона Крузо наших дней, и отца-одиночку, который находит новую любовь.
Лучшие фильмы с Томом Хэнксом:
- Форрест Гамп (1994). Рейтинг IMDb: 8,8.
Трейлер.
- Зеленая миля (1999). Рейтинг IMDb: 8,6.
Трейлер.
- Спасти рядового Райана (1998). Рейтинг IMDb: 8,6.
Трейлер.
- Поймай меня, если сможешь (2002). Рейтинг IMDb: 8,1.
Трейлер.
- Изгой (2000). Рейтинг IMDb: 7,8.
Трейлер.
- Капитан Филлипс (2013). Рейтинг IMDb: 7,8.
Трейлер.
- Проклятый путь (2002). Рейтинг IMDb: 7,7.
Трейлер.
- Чудо на Гудзоне (2016). Рейтинг IMDb: 7,4.
Трейлер.
2. Дэниел Дэй-Льюис
В фильмографии этого британо-ирландского актера нет и 30 ролей, но это не мешает кинопрессе говорить о нем как об одном из величайших актеров в истории. Дэй-Льюис снимался лишь раз в 3–5 лет, очень тщательно подходя к выбору проектов. Интересный факт: чтобы вжиться в роль для съемок в фильме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка», он продолжительное время работал мясником в одном из магазинов Лондона. В 2017 году актер, которому на тот момент было 60 лет, заявил о завершении кинокарьеры.
Лучшие фильмы с Дэниелом Дэй-Льюисом:
- Нефть (2007). Рейтинг IMDb: 8,1.
Трейлер.
- Во имя отца (1993). Рейтинг IMDb: 8,1.
Трейлер.
- Моя левая нога (1989). Рейтинг IMDb: 7,9.
Трейлер.
- Последний из могикан (1992). Рейтинг IMDb: 7,7.
Трейлер.
- Банды Нью-Йорка (2002). Рейтинг IMDb: 7,5.
Трейлер.
- Призрачная нить (2017). Рейтинг IMDb: 7,5.
Трейлер.
- Линкольн (2012). Рейтинг IMDb: 7,3.
Трейлер.
- Комната с видом (1985). Рейтинг IMDb: 7,3.
Трейлер.
- Невыносимая легкость бытия (1988). Рейтинг IMDb: 7,3.
Трейлер.
1. Аль Пачино
У гениального Аль Пачино нет проходных ролей — каждый созданный им на экране образ становится незабываемым. Сейчас актеру 79 лет, и он продолжает сниматься в кино: ежегодно выходит минимум по фильму с его участием. Так, в свежей картине Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» он сыграл роль продюсера. И уже на подходе премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе, где Аль Пачино играет главную роль, а его партнером выступает Роберт Де Ниро.
Лучшие фильмы с Аль Пачино:
- Крестный отец (1972). Рейтинг IMDb: 9,2.
Трейлер.
- Крестный отец — 2 (1974). Рейтинг IMDb: 9,0.
Трейлер.
- Лицо со шрамом (1983). Рейтинг IMDb: 8,3.
Трейлер.
- Схватка (1995). Рейтинг IMDb: 8,2.
Трейлер.
- Запах женщины (1992). Рейтинг IMDb: 8,0.
Трейлер.
- Собачий полдень (1975). Рейтинг IMDb: 8,0.
Трейлер.
- Вы не знаете Джека (2010). Рейтинг IMDb: 7,6.
Трейлер.
- Правосудие для всех (1979). Рейтинг IMDb: 7,4.
Трейлер.
Бонус: Киану Ривз
Киану Ривз является любимцем публики уже несколько десятилетий. Он прекрасный актер, чья игра не похожа ни на чью другую, кумир молодежи, а снимки с ним расходятся на мемы. «На гребне волны», «Матрица», «Адвокат дьявола» — каждый из этих фильмов стал для актера шагом на пути к вершине и достижению всемирной известности. Кажется, что любой фильм, в котором снимается Киану Ривз, просто обречен на успех. Однако это далеко не так: актер снимался как в успешных, так и в откровенно посредственных картинах.
3 лучших фильма с Киану Ривзом:
- Матрица (1999). Рейтинг IMDb: 8,7.
Трейлер.
- Джон Уик — 3 (2019). Рейтинг IMDb: 7,8.
Трейлер.
- Адвокат дьявола (1997). Рейтинг IMDb: 7,5.
Трейлер.
3 провальных фильма с Киану Ривзом:
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