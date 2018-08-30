12 актеров, которые сделали татуировки на память о картинах, в которых снимались

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Сейчас татуировками уже никого не удивишь, они стали довольно распространенным явлением. Кто-то делает простые и незамысловатые, а кто-то придает своим рисункам на теле большое значение. Например, некоторые актеры делают тату на память о своих самых значимых ролях.

И сегодня AdMe.ru составил для вас список знаменитостей, для которых татуировки стали способом увековечить на теле свои самые важные роли.

1. Актеры фильмов про Мстителей

Голливудский актер Роберт Дауни — младший рассказал в соцсетях о том, что пятеро из команды Мстителей сделали себе одинаковые татуировки, чем очень растрогал фанатов. Первыми рисунки нанесли Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс, когда были в Нью-Йорке. Потом их татуировщик прилетел в Лос-Анджелес, где сделал точно такие тату же Роберту Дауни — младшему, Крису Хемсворту и Джереми Реннеру.

2. Софи Тернер

Софи Тернер сделала на своей руке изображение лютоволка — символ дома Старков из «Игры престолов». Под рисунком есть фраза «Стая живет». Это одна из известных цитат из сериала: «Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет».

3. «Милые обманщицы»

После завершения съемок сериала «Милые обманщицы» актрисы, игравшие в нем на протяжении 7 сезонов, решили оставить на своих телах необычные напоминания. Звезды шоу сделали татуировки с первыми буквами имен своих героинь.

4. Нил Патрик Харрис

Исполнитель главной роли в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья» Нил Патрик Харрис отметил начало съемок 2-го сезона очень оригинальным способом. Он сделал тату как у графа Олафа (которого он играл), но только теперь его не рисовали гримеры, а делал татуировщик.

5. Актеры «Властелина колец»

Во время съемок «Властелина колец» большинство актеров, исполнивших роли членов Братства кольца, сделали себе одинаковые татуировки, увековечив память о времени, проведенном вместе на съемочной площадке. Украсить свои тела решились: Элайджа Вуд, Шон Эстин, Орландо Блум, Билли Бойд, Шон Бин, Вигго Мортенсен, Доминик Монаган и Иэн Маккеллен. Сам рисунок — это слово «девять» на эльфийском языке квенья.

6. Актеры «Отряда самоубийц»

Актеры и участники съемочной группы «Отряда самоубийц» настолько сблизились, что решили как-то увековечить воспоминания о совместной работе. Они сделали татуировки со словом Skwad — «отряд». Притом Уилл Смит и Марго Робби, которые сыграли главные роли в картине, набили тату своим коллегам Юэлю Киннаману и Джаю Кортни, а также режиссеру Дэвиду Эйеру.

7. Мэйси Уильямс и Софи Тернер

Софи Тернер и Мэйси Уильямс решили увековечить свою дружбу и съемки в сериале «Игра престолов» одинаковыми татуировками. Актрисы, которые исполнили роли Сансы и Арьи, сделали тату с датой старта 1-го сезона проекта.

8. Актеры «13 причин почему»

Селена Гомес, Томми Дорфман и Алиша Боэ сделали тату в поддержку организации Project Semicolon, занимающейся проблемой суицидов и психологического здоровья. Актеры вместе снимались в сериале «13 причин почему», который рассказывает о покончившей с собой старшекласснице.

9. Брайан Крэнстон

Актер, который сыграл Уолтера Уайта в проекте "Во все тяжкие"﻿, сделал на память тату с логотипом сериала. На вечеринке в Лос-Анджелесе, которая проходила в честь премьеры последнего сезона, актер показал свою татуировку с буквами Br Ba.

10. Аарон Пол

﻿﻿﻿﻿Аарон Пол тоже набил надпись в честь конца съемок сериала «Во все тяжкие», в котором он исполнил роль Джесси Пинкмана. На руке актера появилось выражение No Half Measures ("Никаких полумер"﻿).

11. Том Холланд

Том Холланд сделал себе татуировку в виде паука. Рисунок украсил стопу актера. «Я всегда хотел закрепить этот символ Человека-паука на своей ноге, но я никогда не думал, что это когда-нибудь случится», — рассказал Том.

12. Эмилия Кларк

Актриса рассказала о своей татуировке, разместив пост с фотографией процесса создания. Изображение шмеля на мизинце она решила сделать в честь съемок в фильме «До встречи с тобой», где у ее героини Луизы похожая тату.

А у вас есть тату, которые имеют большое значение?