12 актеров, которые отлично сыграли реальных персонажей

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Конечно, чтобы перевоплотиться для роли в реального персонажа, не обойтись без хороших гримеров и стилистов. Но мы в AdMe.ru решили сравнить несколько исторических персонажей с их исполнителями в кино, и вот что обнаружили: фотографическое сходство не так уж важно, когда есть актерский талант и блестящее умение перевоплощаться.

Елизавета II и принц Филипп

Клэр Фой и Мэтт Смит, сериал «Корона», 2016

Один из самых дорогих сериалов за всю историю телевидения рассказывает о правлении действующей королевы Великобритании Елизаветы II. Благодаря слаженной работе костюмеров и декораторов и, конечно, отличной актерской игре получилось настоящее погружение в историю. Кстати, королева тоже посмотрела 1-й сезон и осталась им довольна.

Принцесса Маргарет

Ванесса Кирби, сериал «Корона», 2016

Еще один интересный персонаж сериала — родная сестра Елизаветы II, принцесса Маргарет. Она была настоящей красоткой и законодательницей моды, но также обладала несносным характером, то и дело заставляя краснеть королевскую семью. Возможно, всему виной было разбитое сердце: в молодости ей не позволили выйти замуж за разведенного капитана Питера Таусенда, что отразилось на всей ее дальнейшей жизни.

Стив Джобс

Майкл Фассбендер, «Стив Джобс», 2015

Стив Джобс — человек, который уже при жизни стал легендой. Воплотить на экране его неординарный образ и передать сложный характер было задачей не из простых. Но Майкл Фассбендер блестяще с нею справился, даже не обладая сильным внешним сходством с Джобсом — тот момент, когда актерское мастерство затмевает все остальные шероховатости.

Рэй Чарльз

Джейми Фокс, «Рэй», 2004

Рэй Чарльз — один из величайших американских музыкантов и создатель всем хорошо известной песни Hit the Road Jack. Его жизнь была полна трудностей: бедное детство и потеря зрения, расизм, а затем и блестящая карьера, успех и всемирное признание. Джейми Фоксу удалось передать характер музыканта на все 100, поэтому и фильм получился отменным.

Эрин Брокович

Джулия Робертс, «Эрин Брокович», 2000

Вот она, настоящая Эрин Брокович — женщина, боровшаяся за права жителей против загрязнения грунтовых вод, которое вызывало онкологию. Именно ее история легла в основу фильма, где главную роль исполнила Джулия Робертс. И зрители, и кинокритики по достоинству оценили работу актрисы — за эту роль она получила «Оскар».

Джон Нэш

Рассел Кроу, «Игры разума», 2001

Джон Нэш — обладатель Нобелевской премии, математик, внесший неоценимый вклад в науку. На протяжении большей части своей жизни Нэш был болен шизофренией, но, несмотря на болезнь, ему удалось прожить долгую жизнь, а уже в зрелом возрасте болезнь стала постепенно отступать. На экране его образ воплотил Рассел Кроу, а фильм получил 4 статуэтки «Оскар» и множество других наград.

Ив Сен-Лоран

Пьер Нине, «Ив Сен-Лоран», 2014

Основатель стиля унисекс, подаривший женской моде высокие сапоги и смокинг, — это французский модельер Ив Сен-Лоран, чей модный дом успешно работает и по сей день. Конечно, киношники не могли пройти мимо яркой истории жизни одного из величайших художников моды, да и актер на роль был подобран отлично — сходство поразительное.

Джой Мангано

Дженнифер Лоуренс, «Джой», 2015

Джой Мангано — не просто бизнесвумен, но и настоящая изобретательница. Именно эта женщина изобрела чудо-швабру, которую можно отжимать, не нагибаясь, а впоследствии и некоторые другие товары для дома. А ведь когда-то она была простой многодетной матерью-одиночкой, которой приходилось работать на 3 работах. Ее образ воплотила Дженнифер Лоуренс — ее героиня получилась такая же пробивная и целеустремленная, как и в жизни.

Джесси Оуэнс

Стефан Джеймс, «Сила воли», 2016

Историю американского легкоатлета, чьи победы на Олимпиаде в Берлине в 1936 году стали символическим ударом по нацизму, мир помнит до сих пор. Его борьба, победы и поражения были как нельзя лучше показаны в фильме «Сила воли» — очень поучительная история, которую стоит знать каждому.

Герцогиня Джорджиана Кавендиш

Кира Найтли, «Герцогиня», 2008

Герцогиня Девонширская была известной красавицей, слыла законодательницей моды и дружила с самой Марией-Антуанеттой. Будучи несчастливой в своем браке, она искала утешение в алкоголе и азартных играх. Фильм повествует о непростой судьбе, а игра Киры Найтли уж точно не оставит равнодушными любителей исторических драм.

Далтон Трамбо

Брайан Крэнстон, «Трамбо», 2015

Трамбо — сценарист и писатель, один из самых его известных фильмов — «Римские каникулы» с Одри Хепберн. Он был коммунистом и подвергался давлению властей, фигурировал в «черных списках», а его имя не указывалось в титрах фильмов. Свои сценарии он часто писал во время того, как принимал ванну, — этот момент также был показан в биографическом фильме, где Трамбо мастерски сыграл Брайан Крэнстон

Анна Болейн

Натали Портман, «Еще одна из рода Болейн», 2008