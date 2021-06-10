12 актеров, которые наплевали на свое амплуа и сыграли неожиданные для зрителей роли
Настоящим актерам любые роли по плечу. Однако так или иначе все они придерживаются определенного амплуа, и отступления от привычного образа воспринимаются зрителями с большим любопытством.
Мы в AdMe.ru прошерстили фильмографии всеми любимых актеров и выяснили, что Сальма Хайек не всегда играла знойных красоток, а Николас Кейдж иногда был не таким уж и крутым парнем.
1. Сальма Хайек
Роковая красотка в драме «Аллея чудес» и невзрачная медсестра в ужастике «Факультет».
2. Энн Хэтэуэй
Очаровательная девушка Мэгги в фильме «Любовь и другие лекарства» и побитая жизнью Фантина в «Отверженных».
3. Николас Кейдж
Бесстрашный мотоциклист-каскадер в фильме «Призрачный гонщик» и примерный семьянин в комедийном боевике «Пипец».
4. Ума Турман
Черная Мамба, владеющая техниками рукопашного боя, в криминальном боевике «Убить Билла» и отчаянная мамаша в ленте «Материнство».
5. Патрик Суэйзи
Харизматичный мужчина мечты в «Привидении» и эксцентричная красотка в комедии «Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар».
6. Джастин Тимберлейк
Красавчик-сердцеед в комедии «Секс по дружбе» и бывший тюремный заключенный с ребенком на руках в фильме «Палмер».
7. Моника Беллуччи
Эффектная женщина в картине «Малена» и невзрачная, но искренняя Мария Магдалина в драме «Страсти Христовы».
8. Джим Керри
Великовозрастный оболтус в комедии «Тупой и еще тупее» и угрюмый детектив Фингерлинг в психологическом триллере «Роковое число 23».
9. Мэтт Деймон
Бравый лейтенант в картине «Охотники за сокровищами» и инопланетный дублер в экшене «Тор: Рагнарек».
10. Джулия Робертс
Романтичная героиня-путешественница в «Ешь, молись, люби» и мстительный детектив в ленте «Тайна в их глазах».
11. Леонардо Ди Каприо
Образцовый супруг в «Дороге перемен» и истинный злодей в «Джанго освобожденном».
12. Роберт Паттинсон
Слащавый красавчик в «Сумерках» и скользкий священник в картине «Дьявол всегда здесь».
Трансформации каких актеров вас впечатлили более всего? Может, у вас есть свои любимцы, которые неожиданно для всех сыграли роли, которых от них никто не ожидал?