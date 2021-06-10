12 актеров, которые наплевали на свое амплуа и сыграли неожиданные для зрителей роли

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Настоящим актерам любые роли по плечу. Однако так или иначе все они придерживаются определенного амплуа, и отступления от привычного образа воспринимаются зрителями с большим любопытством.

Мы в AdMe.ru прошерстили фильмографии всеми любимых актеров и выяснили, что Сальма Хайек не всегда играла знойных красоток, а Николас Кейдж иногда был не таким уж и крутым парнем.

1. Сальма Хайек

Роковая красотка в драме «Аллея чудес» и невзрачная медсестра в ужастике «Факультет».

2. Энн Хэтэуэй

Очаровательная девушка Мэгги в фильме «Любовь и другие лекарства» и побитая жизнью Фантина в «Отверженных».

3. Николас Кейдж

Бесстрашный мотоциклист-каскадер в фильме «Призрачный гонщик» и примерный семьянин в комедийном боевике «Пипец».

4. Ума Турман

Черная Мамба, владеющая техниками рукопашного боя, в криминальном боевике «Убить Билла» и отчаянная мамаша в ленте «Материнство».

5. Патрик Суэйзи

Харизматичный мужчина мечты в «Привидении» и эксцентричная красотка в комедии «Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар».

6. Джастин Тимберлейк

Красавчик-сердцеед в комедии «Секс по дружбе» и бывший тюремный заключенный с ребенком на руках в фильме «Палмер».

7. Моника Беллуччи

Эффектная женщина в картине «Малена» и невзрачная, но искренняя Мария Магдалина в драме «Страсти Христовы».

8. Джим Керри

Великовозрастный оболтус в комедии «Тупой и еще тупее» и угрюмый детектив Фингерлинг в психологическом триллере «Роковое число 23».

9. Мэтт Деймон

Бравый лейтенант в картине «Охотники за сокровищами» и инопланетный дублер в экшене «Тор: Рагнарек».

10. Джулия Робертс

Романтичная героиня-путешественница в «Ешь, молись, люби» и мстительный детектив в ленте «Тайна в их глазах».

11. Леонардо Ди Каприо

Образцовый супруг в «Дороге перемен» и истинный злодей в «Джанго освобожденном».

12. Роберт Паттинсон

Слащавый красавчик в «Сумерках» и скользкий священник в картине «Дьявол всегда здесь».