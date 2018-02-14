12 актеров, которые на 100 % скопировали не только внешность своих прототипов, но и их поведение

Когда снимают фильм про историческую личность, режиссеры стараются добиться максимального сходства актера и прототипа. Но этим людям удалось повторить все, вплоть до жестов и манер. Досмотрите до конца и сами убедитесь в этом.

AdMe.ru предлагает сравнить киноперсонажей и людей, которые на это кино вдохновили. Как вам кажется, они очень похожи? Расскажите нам в комментариях.

12. Джеймс Франко в роли американского актера, режиссера и продюсера Томми Вайсо

11. Донал Глисон в роли Алана Александра Милна, автора книг о Винни-Пухе

10. Чарли Ханнэм в роли британского топографа и путешественника Перси Фосетта

9. Дженнифер Лоуренс в роли изобретательницы чудо-швабры Джой Мангано

8. Анджелина Джоли в роли безутешной матери Кристин Коллинз

7. Риз Уизерспун в роли Шерил Стрэйд — писательницы и мемуариста

6. Энтони Хопкинс в роли легендарного режиссера Альфреда Хичкока

5. Марго Робби в роли фигуристки Тони Хардинг

4. Наоми Уоттс в роли принцессы Дианы

3. Вэл Килмер в роли Джима Моррисона

2. Кейт Бланшетт в роли королевы Елизаветы I

1. Джонни Депп в роли американского преступника Джона Диллинджера

Бонус

Фото на превью wikipedia , universalpictures

5 На склад!
8 Комментарии
  • 14 февраля 2018
  • 8
  • 26355

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!