12 актеров, которые на 100 % скопировали не только внешность своих прототипов, но и их поведение
Когда снимают фильм про историческую личность, режиссеры стараются добиться максимального сходства актера и прототипа. Но этим людям удалось повторить все, вплоть до жестов и манер. Досмотрите до конца и сами убедитесь в этом.
AdMe.ru предлагает сравнить киноперсонажей и людей, которые на это кино вдохновили. Как вам кажется, они очень похожи? Расскажите нам в комментариях.
12. Джеймс Франко в роли американского актера, режиссера и продюсера Томми Вайсо
11. Донал Глисон в роли Алана Александра Милна, автора книг о Винни-Пухе
10. Чарли Ханнэм в роли британского топографа и путешественника Перси Фосетта
9. Дженнифер Лоуренс в роли изобретательницы чудо-швабры Джой Мангано
8. Анджелина Джоли в роли безутешной матери Кристин Коллинз
7. Риз Уизерспун в роли Шерил Стрэйд — писательницы и мемуариста
6. Энтони Хопкинс в роли легендарного режиссера Альфреда Хичкока
5. Марго Робби в роли фигуристки Тони Хардинг
4. Наоми Уоттс в роли принцессы Дианы
3. Вэл Килмер в роли Джима Моррисона
2. Кейт Бланшетт в роли королевы Елизаветы I
1. Джонни Депп в роли американского преступника Джона Диллинджера
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Фото на превью wikipedia , universalpictures