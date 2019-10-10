12 актеров, которым режиссеры перестали доверять стоящие роли в фильмах

34 11 25 24k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Рано или поздно в карьере каждого актера происходит спад. Причины могут быть разными: кого-то не хотят брать на работу из-за скандальной репутации, кто-то не подходит по типажу, а кому-то банально хочется отдохнуть от всего и уехать серфить по волнам в океане.

AdMe.ru вспомнил тех, кого мы давно не видели на большом экране, и выяснил причины, по которым их именами не пестрят сейчас киноафиши.

1. Одна из красивейших актрис Джессика Альба так и не смогла доказать режиссерам самого главного

Практически полное отсутствие главных ролей актриса объясняет тем, что режиссеры и остальные причастные к кинопроизводству не могли определить ее этническую принадлежность. Из-за этого она всегда воспринималась как некая экзотика. Несмотря на такую своеобразную идентификацию, Альба все же получила несколько заметных ролей, например в фильмах «Лапочка», «Наркоз», «Город грехов» и «Фантастическая четверка». Супергеройское кино, в котором она снялась, с треском провалилось. Потом последовали картины, рейтинги которых были все ниже и ниже. Лента 2011 года «Тайный знак» была в пух и прах разгромлена. Критик Эндрю Шенкер назвал игру актрисы «странной» и «невыразительной». На ее счету 3 номинации на премию «Золотая малина» и 1 победа за съемки в «Знакомстве с Факерами — 2». Сейчас, после долгого затишья, Джессика вновь пытается вернуться в профессию, но пока что, увы, не слишком удачно.

2. Тома Хиддлстона , кажется, погубила речь на «Золотом глобусе»

Том Хиддлстон считается одним из самых трудолюбивых артистов, но в большинстве случаев является далеко не первым, на кого падает выбор режиссера при подборе актеров. Роль в «Багровом пике» он получил после того, как от нее отказался Бенедикт Камбербэтч , а в фильме « Выживут только любовники » он заменил Майкла Фассбендера . Даже со всеми полюбившимся Локи было все не так просто: изначально этого персонажа должен был сыграть Джим Керри . В последнее время Хиддлстон снимается только в проектах Marvel. Из всех возможных причин выделяют две: неудачный роман с певицей Тейлор Свифт, который многие воспринимали как очередной пиар, и фатальная речь актера на вручении «Золотого глобуса» в 2017 году. Его речь многим показалась чересчур нарциссичной и заносчивой, за что он потом публично извинился.

3. Отношение Гвинет Пэлтроу к коллегам стало поводом для смеха сквозь слезы

Представители медиа, коллеги и многие, кому удавалось пообщаться с Гвинет Пэлтроу, обвиняли ее в снобизме. Партнеры по съемочной площадке не раз заявляли о том, что им трудно работать с актрисой, поскольку она относится ко всем, кто ниже ее по статусу, неуважительно. Это весомая, но далеко не единственная причина, по которой теперь Пэлтроу можно увидеть только в фильмах Marvel. Гвинет порой забывает имена коллег и названия проектов, в которых снимается. В июле 2019 года на кулинарном шоу она не смогла вспомнить о своем участии в картине «Человек-паук: Возвращение домой». После Том Холланд, актер, исполнивший роль Человека-паука, отшутился по этому поводу, сказав, что это ранит его сердце. Другой актер Marvel , Себастиан Стэн , известный по роли Баки, тоже не остался в стороне и в очередной раз напомнил о забывчивости Пэлтроу. В своем инстаграме он выставил фотографию с модного показа, в подписи которой указал, что рад уже в третий раз снова представиться Гвинет, напомнив, как его зовут.

4. Брендан Фрэйзер не смог выдержать всего, что на него обрушилось

Восхождение на голливудский Олимп Брендана Фрэйзера было стремительным. Роль в «Мумии» сделала его всеобщим любимчиком. В 2008 году вышел очередной хит с его участием — «Путешествие к центру Земли», но, когда пришло время съемок сиквела, возникли проблемы. Актер не хотел сниматься под руководством нового режиссера, поэтому его заменили Дуэйном Джонсоном. После этого случая ярких ролей уже не было, а карьера быстро пошла на спад. В конце 2016 года Фрэйзер дал интервью по случаю выхода сериала «Любовники», во время которого казался угрюмым и печальным. Большую часть времени он говорил почти шепотом. Это видео стало вирусным, появились мемы, как это часто бывает в современном мире. Позже в общении с журналистами актер рассказал, что незадолго до этого его мать умерла от рака, поэтому он был таким потерянным и не мог нормально вести беседу. Проблемы в семье, развод, болезнь сына (расстройство аутического спектра), многочисленные операции — все это оказало сильное влияние на душевное состояние актера. Был вынужденный перерыв в карьере. Сейчас Фрэйзер постепенно возвращается к работе, принимает участие в съемках сериалов.

5. Бывший супруг Умы Турман поставил ее перед непростым выбором

Когда-то Ума Турман была одной из самых востребованных голливудских звезд. Случилось это, конечно, не без режиссерской помощи Квентина Тарантино. Но со временем интерес к актрисе утих, и сейчас мы все реже и реже видим ее на экранах. Одной из причин такого спада стали баснословные гонорары, которые Турман запрашивала за участие в кинопроектах. Режиссеры не готовы были так рисковать, поскольку работы актрисы зачастую не покрывали даже бюджет. Кроме того, на карьеру повлияли разногласия с бывшим мужем Арпадом Бюссоном. В 2016 году он выдвинул Турман ультиматум: если она снова начнет сниматься, то больше не сможет видеть их дочь Луну. Пришлось привлекать адвокатов, чтобы урегулировать конфликт.

6. Характер Майкла Питта не смог обуздать даже его агент

Майкл Питт, известный по ролям в «Мечтателях» и «Я — начало», был уволен из сериала «Подпольная империя» до выхода 3-го сезона. Причинами этого стали нарушение рабочей этики и неподобающее поведение на съемочной площадке. Он регулярно опаздывал, забывал свой текст, спорил с режиссером. На него возлагали большие надежды, но никто не был готов мириться с его причудами. Даже агент Питта не выдержал и отказался от него как от одного из самых сложных клиентов, с которым всегда возникают проблемы.

7. Самое счастливое событие в жизни каждой женщины стало испытанием для Хейден Панеттьер

После запоминающейся роли в «Героях» Хейден Панеттьер участвовала в съемках не менее популярного сериала «Нэшвилл». За работу в нем она даже была номинирована на «Золотой глобус» в 2012 и 2013 годах. Но все изменилось, когда у актрисы появилась дочь. В 2015 году она лечилась в клинике от послеродовой депрессии. Хейден долго восстанавливалась и приходила в себя, поэтому о съемках в новых фильмах вопрос не стоял. После расставания с боксером Владимиром Кличко в 2018 году Панеттьер начала встречаться с актером Брайаном Хикерсоном. Вскоре она подала иск, в котором обвинила бойфренда в домашнем насилии. Несмотря на этот инцидент, пара до сих пор вместе. Учитывая обстоятельства личной жизни актрисы, неудивительно, что ее карьера стоит на месте.

8. Майкл Фассбендер нашел занятие получше

Как бы ни было грустно это признавать, но все последние фильмы с участием актера с треском провалились. В интервью журналу Time Out Фассбендер заявил, что намерен сделать перерыв в карьере и не факт, что когда-нибудь вернется из него. Многие стали обвинять актера в том, что он просто бежит с тонущего корабля. Но Майкл объясняет свое решение тем, что много работал в последние годы и заслужил отдых. Сейчас он все свободное время отдает серфингу и профессиональным автогонкам. С 2016 года он является участником команды Ferrari и уже даже одержал несколько побед.

9. Конфликт с одним из самых популярных актеров современности оставил Вина Дизеля не у дел

Вин Дизель последние годы занимается только озвучиванием. Самое яркое, конечно же, было в «Стражах Галактики», где его голосом говорит Грут. Актер в основном популярен благодаря тому, что снимается именно в длительных франшизах. Поэтому, когда речь заходит о главных ролях в фильмах, продюсеры и режиссеры не готовы делать на него ставку. Из последних его работ можно выделить «Последний охотник на ведьм» и «Три икса: Мировое господство». Сборы составили $ 27 млн (бюджет — $ 90 млн) и $ 40 млн ($ 85 млн) соответственно. Если добавить к этому его публичную вражду с Дуэйном Джонсоном, который сейчас на пике популярности, то становится очевидным, что хитовых ролей в ближайшем будущем Дизелю ждать не стоит.

10. Личные проблемы Кэтрин Зета-Джонс перетянули все внимание актрисы на себя

Личные проблемы так или иначе сказываются на актерской карьере. Когда в 2013 году в прессе появились сообщения о том, что Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас живут отдельно друг от друга и близки к разводу, эта новость стала широко тиражироваться. В результате давления со стороны общественности и внутрисемейных неурядиц у актрисы развилась депрессия. К 2016 году отношения с Дугласом наладились, но на смену одной проблеме пришла другая. Кэтрин дала интервью, где рассказала о том, что страдает от биполярного расстройства. Приоритетным стал вопрос психического здоровья. Сейчас Зета-Джонс постепенно начинает входить в рабочий ритм. В 2017 году вышел сериал «Вражда», где она сыграла одну из второстепенных ролей. Правда, актриса Оливия де Хэвилленд, которая стала прототипом ее песонажа, отозвалась о работе Кэтрин не очень лестно.

11. Эшли Грин наконец-то снялась в главной роли, но реальность оказалась далека от ожиданий

Участие в популярной франшизе часто дает не только положительный, но и, увы, отрицательный эффект. С одной стороны, все узнали об Эшли Грин, у нее появились свои поклонники, с другой — никому не интересно было видеть ее в других амплуа. В 2012 году она исполнила главную роль в хорроре «Явление». Картина в прокате заработала всего $ 4,9 млн с бюджетом $17 млн, а критики не скупились на язвительные комментарии. После такого неоднозначного опыта режиссеры не спешат давать Грин ведущие роли в своих фильмах.

12. Джессике Бил было бы проще, если бы Энн Хэтэуэй никогда не занималась актерством

О Джессике Бил сейчас многие вспоминают только тогда, когда речь заходит о ее супруге Джастине Тимберлейке. Из последних ее работ можно выделить разве что сериал «Грешница», который выходит с 2017 года. Режиссеры видят в актрисе красавицу из романтических комедий и не готовы давать ей роли в серьезных проектах. В 2012 году Джессика пробовалась на роль Женщины-кошки в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды», но в итоге сыграла ее Энн Хэтэуэй. Позже Бил захотела быть Фантиной в мюзикле «Отверженные», но и здесь ей перешла дорогу Энн. Сама Джессика считает, что, возможно, ее внешность играет определяющую роль. За красивым лицом и стройной фигурой никто не желает разглядеть в ней талант серьезной драматической актрисы.