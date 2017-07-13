12 актеров, которые были на пике славы и куда-то пропали

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Сильная, запоминающаяся роль легко может стать для ее исполнителя не только триумфом, но и проклятием, после которого сложно избавиться от навязанного амплуа и не стать актером одной роли. Мы в AdMe.ru вспомнили актеров, которые радовали нас ярчайшими работами, но потом пропали из нашего поля зрения на долгие годы. Ну и конечно, мы узнали, почему так получилось.

Дженнифер Грей «Грязные танцы», 1987

Фильм «Грязные танцы» стал воистину легендарным, как и образ главной героини в исполнении Дженнифер Грей. Казалось бы, идеальное начало карьеры, но актриса не получила известности. Возможно, с тех пор вы видели ее на экране, например в сериалах «Друзья» и «Доктор Хаус», но могли не узнать — актрису сильно изменила пластика носа. «Я зашла в операционную знаменитостью, а вышла никем», — призналась Дженнифер.

Эдвард Ферлонг «Терминатор-2: Судный день», 1991

Эдвард успешно сыграл Джона Коннора в детстве, за эту роль он получил награды MTV Movie Award и Saturn Award. После он появился в еще нескольких заметных фильмах: «Американская история Х» с Эдвардом Нортоном и «Детройт — город рока». Но в 2000-х карьера актера пошла на спад, у него начались проблемы с алкоголем и наркотиками. Все могла бы изменить роль взрослого Джона Коннора в сиквеле «Терминатор-3: Восстание машин», но Эдварда не взяли в проект.

Роберт Патрик «Терминатор-2: Судный день», 1991

Другая звезда культового боевика Джеймса Кэмерона — Роберт Патрик, который просто шикарно воплотил образ «плохого» терминатора Т-1000. Роберт продолжает сниматься и по сей день, на его счету более 100 фильмов, в том числе «Мост в Терабитию» и «Переступить черту», но все же когда мы видим актера на экране, обычно восклицаем: «О, жидкий терминатор!»

Эшли и Мэри-Кейт Олсен «Двое: Я и моя тень», 1995

Лет 20 назад весь мир фанател от детских ролей сестер в фильме «Двое: Я и моя тень». Затем последовало еще несколько успешных проектов. Их последней работой в кино был фильм «Мгновения Нью-Йорка», который должен был открыть им путь в мир взрослого кино, но этого не произошло — актерская карьера сестер остановилась. Зато Эшли и Мэри-Кейт полностью состоялись как дизайнеры одежды. Кстати, на настоящий момент сестры Олсен — самые известные близнецы планеты.

Джейсон Мьюз «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», 2001

Актер сыграл Джея в небезызвестных фильмах о похождениях Джея и Молчаливого Боба. Как оказалось, в кино Джейсон попал благодаря своему другу, режиссеру Кевину Смиту (тому самому, что играл Боба). Тот пытался спасти Джейсона от наркозависимости и приглашал играть практически во все свои фильмы, в числе которых «Догма» и «Клерки». Джейсон играл в фильмах и других режиссеров, но для всех он так и остался недотепой Джеем.

Керри-Энн Мосс «Матрица», 1999

Исполнительница роли Тринити Керри-Энн Мосс после «Матрицы» была просто нарасхват, вы могли видеть ее в фильмах «Помни» и «Шоколад». Но роль крутой девушки-хакера оказалась такой сильной и заметной, что ее оказалось сложно переплюнуть. Надеемся, когда-нибудь Керри-Энн удастся это сделать. Актриса говорит, что даже перестала носить темные очки, так как ее в них всегда узнавали на улице.

Марк Хэмилл Три эпизода из франшизы «Звездные войны», 1977–1983

Суперизвестная роль Люка Скайуокера тоже сыграла с актером злую шутку: режиссеры не хотели давать ему главные роли, так как видели в нем исключительно джедая из межгалактической саги. Марк впал в депрессию и смирился со второстепенными ролями. Как мы видим, многим актерам, сыгравшим в нашумевших франшизах, потом сложно избавиться от ярлыка, который к ним прилип. Но некоторым это удается, например Харрисону Форду, Натали Портман и Эмме Уотсон.

Коллега Марка по фильму «Звездные войны» тоже возненавидел свою знаменитую роль. Актер говорил: «Меня доставали одноклассники, они имитировали звук светового меча каждый раз, когда видели меня. Это было ужасно, моя школьная жизнь превратилась в ад. И еще я должен был давать по 60 интервью в день». Дальнейшая жизнь Джейка не сложилась: у него возникли проблемы с полицией и с психикой.

Звезда сериала «Одинокие сердца» внезапно стала невероятно популярной, но потом что-то пошло не так. Позже актриса обзавелась пагубными привычками, которые сделали ее путь к славе еще более сложным. На сегодняшний день Миша продолжает снимается в фильмах, к тому же ей всего 31 год. Очень хочется верить, что она решит свои проблемы и лучшая роль у нее впереди.

В 90-х актриса стала популярной благодаря ролям в фильмах ужасов. Самой знаменитой из них была роль Баффи — истребительницы вампиров. Режиссеры уже не могли воспринимать актрису в отрыве от жанра молодежных ужастиков, и заметных ролей поубавилось. На их фоне выделяется работа Сары в фильме «Вероника решает умереть» по роману Пауло Коэльо. В 2000 году актриса вышла замуж за актера Фредди Принца-младшего, с которым счастлива до сих пор и воспитывает двоих детей.

Уэсли Снайпс «Блейд», 1998

Еще один борец с вампирами — Блейд, он же актер Уэсли Снайпс, который пропал из поля зрения. Оказывается, в 1999 году актер начал скрывать свои доходы, попал под суд как злостный неплательщик и получил 3 года тюрьмы. В 2013 году он вышел на свободу и, что не может не радовать, продолжил сниматься в кино.