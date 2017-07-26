12 актеров, которые блестяще перевоплотились в героев гораздо моложе себя

Часто во время просмотра любимого фильма мы с головой погружаемся в сюжет и забываем о том, что перед нами вымышленные персонажи, которых играют реальные люди. И даже, бывает, не замечаем, что актеры намного старше своих экранных образов, — настолько хороша их игра!

AdMe.ru собрал 12 знаменитостей, которым удалось скрыть свой возраст перед объективом камеры, а в конце статьи подготовил для всех киноманов небольшой сюрприз.

Питер Паркер / Эндрю Гарфилд

Новый человек паук, 2012.

Дейенерис Таргариен / Эмилия Кларк

Игра престолов, 2011.

Холли Голайтли / Одри Хепберн

Завтрак у Тиффани, 1961.

Фрэнк Абигнейл / Леонардо Ди Каприо

Поймай меня, если сможешь, 2002.

Китнисс Эвердин / Дженнифер Лоуренс

Голодные игры, 2012.

Дэнни Зуко / Джон Траволта

Бриолин, 1978.

Скарлетт О’Хара / Вивьен Ли

Унесенные ветром, 1939.

Михаил Ракитин / Рэйф Файнс

Две женщины, 2014.

Эддард Старк / Шон Бин

Игра престолов, 2011.

Клу / Джефф Бриджес

Трон: Наследие, 2010.

Йентл / Барбра Стрейзанд

Йентл, 1983.

Северус Снейп / Алан Рикман

Гарри Поттер и философский камень, 2001.

Бонус: Джош / Том Хэнкс

Большой, 1988.

Перед Хэнксом стояла, пожалуй, самая непростая задача: он должен был сыграть 30-летнего мужчину, в теле которого живет 12-летний мальчишка. И это удалось актеру блестяще: за эту роль он получил свой первый «Золотой глобус» и первую номинацию на премию «Оскар».

Фото на превью Warner Bros., eastnews

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