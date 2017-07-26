12 актеров, которые блестяще перевоплотились в героев гораздо моложе себя

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Часто во время просмотра любимого фильма мы с головой погружаемся в сюжет и забываем о том, что перед нами вымышленные персонажи, которых играют реальные люди. И даже, бывает, не замечаем, что актеры намного старше своих экранных образов, — настолько хороша их игра!

AdMe.ru собрал 12 знаменитостей, которым удалось скрыть свой возраст перед объективом камеры, а в конце статьи подготовил для всех киноманов небольшой сюрприз.