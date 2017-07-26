12 актеров, которые блестяще перевоплотились в героев гораздо моложе себя
Часто во время просмотра любимого фильма мы с головой погружаемся в сюжет и забываем о том, что перед нами вымышленные персонажи, которых играют реальные люди. И даже, бывает, не замечаем, что актеры намного старше своих экранных образов, — настолько хороша их игра!
AdMe.ru собрал 12 знаменитостей, которым удалось скрыть свой возраст перед объективом камеры, а в конце статьи подготовил для всех киноманов небольшой сюрприз.
Питер Паркер / Эндрю Гарфилд
Новый человек паук, 2012.
Дейенерис Таргариен / Эмилия Кларк
Игра престолов, 2011.
Холли Голайтли / Одри Хепберн
Завтрак у Тиффани, 1961.
Фрэнк Абигнейл / Леонардо Ди Каприо
Поймай меня, если сможешь, 2002.
Китнисс Эвердин / Дженнифер Лоуренс
Голодные игры, 2012.
Дэнни Зуко / Джон Траволта
Бриолин, 1978.
Скарлетт О’Хара / Вивьен Ли
Унесенные ветром, 1939.
Михаил Ракитин / Рэйф Файнс
Две женщины, 2014.
Эддард Старк / Шон Бин
Игра престолов, 2011.
Клу / Джефф Бриджес
Трон: Наследие, 2010.
Йентл / Барбра Стрейзанд
Йентл, 1983.
Северус Снейп / Алан Рикман
Гарри Поттер и философский камень, 2001.
Бонус: Джош / Том Хэнкс
Большой, 1988.
Перед Хэнксом стояла, пожалуй, самая непростая задача: он должен был сыграть 30-летнего мужчину, в теле которого живет 12-летний мальчишка. И это удалось актеру блестяще: за эту роль он получил свой первый «Золотой глобус» и первую номинацию на премию «Оскар».
Фото на превью Warner Bros., eastnews