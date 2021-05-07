12 актеров, к которым накрепко прикипел определенный типаж, но за это мы их и любим

Некоторые актеры меняются до неузнаваемости для каждой роли: худеют или набирают вес, с помощью гримеров «стареют» на десяток лет, меняют походку и голос и вживаются в новый характер. В то время как другие настолько хороши в одном амплуа, что за ними прочно закрепился один узнаваемый образ. Например, Зак Галифианакис раз за разом играет потешного чудака, а Джейсон Стейтем — сурового немногословного брутала.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, каким известным актерам часто приходится играть очень похожих друг на друга персонажей.

Мишель Родригес — суровая девчонка

Хрупкая и женственная Мишель появляется на экране исключительно в амплуа этакой супервумен в майке-борцовке, которая умеет лихо водить машину и разбираться с неприятелями не хуже Брюса Уиллиса. Она то крутая гонщица и механик, то пилот службы безопасности, то офицер спецназа, и это далеко не единственные роли Мишель, в которых она выглядит круче всех парней в фильме, вместе взятых. Фильмы: серия фильмов «Форсаж», «Аватар», «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов».

Бенедикт Камбербэтч — асоциальный гений

Кого бы он ни играл — гениального математика Алана Тьюринга или сыщика Шерлока Холмса, — у любых его персонажей есть общие черты. Вероятно, режиссеры тоже видят, что британский актер органичнее всего выглядит в роли человека незаурядного ума, но испытывающего некоторые проблемы с социальным взаимодействием, и всякий раз приглашают его на роли таких людей. Фильмы: «Война токов», сериал «Шерлок», «Игра в имитацию».

Брижит Бардо — взбалмошная кокетка

Даже кинорежиссер Роже Вадим подчеркивал, что Брижит не играет, а просто всегда остается собой. Любой ее героине свойственны женственность и кокетливость и в то же время простодушие и непосредственность. Неудивительно, что с таким амплуа Брижит добилась наибольшего успеха в романтических комедиях, хотя в ее фильмографии есть и серьезные драмы. Фильмы: «И Бог создал женщину», «Парижанка», «Презрение».

Дэнни Трехо — отпетый негодяй

У актера запоминающаяся внешность, благодаря которой он идеально вписывается в роли бандитов и негодяев. Видимо, по этой причине в большинстве фильмов именно их Дэнни и играет. Кроме того, юность у Трехо действительно была непростой, он не раз попадал в неприятности с законом, и этот опыт наверняка помогает ему вживаться в роль. Вот мы и видим его на экране в качестве то боевой единицы картеля, то лидера преступной банды. Фильмы: сериал «Сыны анархии», «Хищники», «Мертвец из Тумстоуна».

Дженнифер Энистон — вечная Рэйчел

Дженнифер прославилась, сыграв эксцентричную и обаятельную Рэйчел Грин в ситкоме «Друзья». Этот сериал приобрел такую популярность, что для многих зрителей персонаж стал неотделим от актрисы. Неудивительно, что ее культовый образ еще не раз эксплуатировался и в других фильмах, по большей части в романтических комедиях. И во всех сыгранных ею симпатичных блондинках с мелированием легко увидеть Рэйчел. Фильмы: «Охотник за головами», «А вот и Полли», «Брюс Всемогущий».

Зак Галифианакис — парень со странностями

Роль Алана в фильме «Мальчишник в Вегасе», можно сказать, положила начало карьере Зака в качестве звезды комедий и определила то амплуа, в котором актер снимается и дальше — чудаковатый, но обаятельный парень. Сам Зак признается, что с удовольствием сыграл бы вменяемого человека: «Но, возможно, это никогда не произойдет. Никто не предлагает мне сыграть Джейсона Борна, понимаете? Мне предлагают разных чудаков, и я с удовольствием играю их». Фильмы: «Мальчишник в Вегасе», «Это очень забавная история», «Шпионы по соседству».

Одри Хепберн — элегантная леди

Одри Хепберн — прекрасная актриса, но стоит признать, что все героини, которых она играла, чем-то похожи. Это практически всегда несколько эксцентричная девушка, слегка легкомысленная и, конечно, обладающая безукоризненным вкусом в одежде. Она играла то прожигательницу жизни, то принцессу, то непосредственную дамочку, которая мечтает найти богатого спутника. Фильмы: «Завтрак у Тиффани», «Сабрина», «Римские каникулы».

Адам Сэндлер — мужчина, впавший в детство

Адаму Сэндлеру достаются роли взрослых, которые не очень-то хотят быть взрослыми: его герой то прожигатель жизни, от которого ушел собственный сын, то неожиданно разбогатевший рубаха-парень. Серьезных ролей у Адама намного меньше, однако надо отдать ему должное: его персонажи, пусть они в чем-то инфантильные и незрелые, выглядят очаровательными и смешными. Фильмы: «Папа-досвидос», «Сказки на ночь», «Миллионер поневоле».

Хелена Бонем Картер — женщина с безуминкой

Эта талантливая актриса словно создана для того, чтобы играть злодеек или помощниц злодеев. Ее живая мимика и тот факт, что она, похоже, совершенно не стесняется предстать перед зрителем не по-голливудски красивой, делают ее идеальной претенденткой для роли странной, безумной, но харизматичной женщины. А еще у многих ее персонажей в жизни есть мужчина, которому она виртуозно помогает воплощать в жизнь злодейские планы. Фильмы: «Бойцовский клуб», серия фильмов о Гарри Поттере, «Большие надежды».

Джейсон Стейтем — воплощение мужской брутальности

Если взглянуть на кадр, где виден только Стейтем, вы вряд ли угадаете, какой это фильм: актер везде предстает в образе крутого парня. Сам Джейсон знает, что все его персонажи схожи между собой, и даже шутит на эту тему: «Вы же не приходите в суши-ресторан, чтобы заказать бутерброд с сыром. Если я буду играть доктора в депрессии, от которого ушла жена, люди не захотят на это смотреть». Вероятно, Джейсону хотелось бы хоть ненадолго поменяться местами с Заком Галифианакисом и сыграть милого чудака вместо сурового брутала. Фильмы: «Адреналин», «Неудержимые», серия фильмов «Перевозчик».

Мишель Мерсье — заложница образа Анжелики

Имя Мишель Мерсье прочно ассоциируется у большинства людей с кинообразом Анжелики. У актрисы были и другие роли, но ни одна из них не смогла превзойти по популярности ту, которая и принесла ей известность. И поклонники, и режиссеры видели в ней только Анжелику, а во всех последующих ролях Мерсье выглядела бледной тенью своей главной героини. Легендарная роль наложила отпечаток не только на работу, но и на личную жизнь актрисы. Фильмы: «Черное солнце», «Анжелика — маркиза ангелов», «Леди Гамильтон».

Роберт Дауни — младший — язвительный острослов

Герои Роберта Дауни — младшего всегда умны, остры на язык, и на любую реплику у них найдется достойный ответ. Даже образ Шерлока Холмса у этого актера заметно отличается от образов, воплощенных другими киноартистами: в его исполнении мы видим не только искусного сыщика, но и настоящего дамского угодника, гения и далее по списку. Фильмы: «Железный Человек», «Судья», «Шерлок Холмс: Игра теней».

Линдси Лохан — бунтарка и оторва

Линдси выбрала для себя амплуа вечного подростка и в основном снимается в молодежных комедиях. Каждая ее героиня — дерзкая девчонка, у которой, как правило, проблемы в семье, и многие фильмы с ее участием заканчиваются тем, что отвязная Линдси мирится с близкими и понимает, как важна на самом деле семья. И несмотря на то, что актриса давно повзрослела, у многих зрителей она так и ассоциируется с ролью тинейджера. Фильмы: «Чумовая пятница», «Сумасшедшие гонки», «Крутая Джорджия».