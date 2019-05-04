12 актеров «Игры престолов», которые снимались в «Гарри Поттере», а вы и не заметили

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Что объединяет культовый сериал «Игра престолов» с не менее культовыми фильмами о Гарри Поттере? Да, действия обеих картин разворачиваются в вымышленных мирах, в которых есть место волшебству, драконам и борьбе со злом. Однако во всем остальном это настолько разные киноработы, что проводить параллели кажется неуместным. Но есть между ними как минимум еще одно связующее звено: в экранизациях обеих саг сыграло несколько одних и тех же актеров. Некоторых из них вы, вероятно, вычислили сразу, о других же точно услышите впервые.