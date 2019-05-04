12 актеров «Игры престолов», которые снимались в «Гарри Поттере», а вы и не заметили

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Что объединяет культовый сериал «Игра престолов» с не менее культовыми фильмами о Гарри Поттере? Да, действия обеих картин разворачиваются в вымышленных мирах, в которых есть место волшебству, драконам и борьбе со злом. Однако во всем остальном это настолько разные киноработы, что проводить параллели кажется неуместным. Но есть между ними как минимум еще одно связующее звено: в экранизациях обеих саг сыграло несколько одних и тех же актеров. Некоторых из них вы, вероятно, вычислили сразу, о других же точно услышите впервые.

AdMe.ru насчитал 12 артистов, которым довелось застать на своем веку и восхождение Темного Лорда, и наступление белых ходоков.

Джим Бродбент

Эброз — архимейстер Цитадели. Гораций Слизнорт — преподаватель в «Хогвартсе».

Мишель Фэйрли

Кейтилин Старк — жена Эддарда Старка, леди Винтерфелла. Миссис Грейнджер — мама Гермионы Грейнджер.

Салли Мортемор

Жительница Браавоса. Ирма Пинс — заведующая библиотекой «Хогвартса».

Фредди Строма

Дикон Тарли — второй сын лорда Рэндилла Тарли (сезон 6). Кормак Маклагген — студент Гриффиндора.

Бронсон Уэбб

Уилл — разведчик Ночного дозора. Пайк — студент Слизерина.

Дэвид Брэдли

Уолдер Фрей — глава дома Фреев, лорд Переправы. Аргус Филч — смотритель в школе «Хогвартс», сквиб.

Николас Блейн

Король Пряностей — торговец, житель Кварта, член Тринадцати. Боб — сотрудник Министерства магии.

Ральф Айнесон

Дагмер Щербатый — известный среди железнорожденных грабитель. Амикус Кэрроу — Пожиратель Смерти, темный маг, брат Алекто Кэрроу.

Эдвард Тюдор-Поул

Смутьян — неназванный персонаж из Королевской Гавани. Мистер Горбин — владелец магазина «Горбин и Бэрк» в Лютном переулке.

Киаран Хайндс

Манс Налетчик — Король За Стеной, верховный вождь одичалых. Аберфорт Дамблдор — младший брат Альбуса Дамблдора.

Наталия Тена

Оша — одичалая, служившая дому Старков. Нимфадора Тонкс — мракоборец, член ордена Феникса.

Джулиан Гловер

Пицель — великий мейстер, личный мейстер короля и член Малого совета. Арагог — паук-акромантул (озвучка).

Кого из этих актеров вы сразу распознали в «Игре престолов», а кто из них стал для вас настоящим открытием?

Фото на превью HBO, Warner Bros. Pictures

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