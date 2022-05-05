12 актеров и актрис, которым судьба все время вставляла палки в колеса, но они выстояли

Актерская карьера далеко не всегда является синонимом исключительно почета и славы. В жизни артистов театра и кино случаются как взлеты, так и падения, причем по разным причинам. Но многие из них справляются с трудностями и становятся народными любимцами.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить знаменитых актеров и актрис, которые смогли преодолеть все испытания в своей творческой судьбе.

Наталия Кустинская

Когда Наталия получила главную роль в фильме «Три плюс два», принесшую ей популярность, ее первый супруг, режиссер Юрий Чулюкин, был очень недоволен успехами жены. Он хотел видеть рядом с собой верную спутницу жизни, а не звезду экрана. И боялся, что все будут обращать излишнее внимание на красоту супруги. Будучи в браке с Юрием, Наталия упустила роль Нины в «Кавказской пленнице». Режиссер картины Леонид Гайдай видел в этом образе только ее. Однако супруг порекомендовал Кустинской не тратить время на легкую комедию, и она послушалась его. По слухам, напоследок именно она уговорила Гайдая взять на эту роль Наталью Варлей. Впоследствии Кустинская еще не раз упускала звездные киноработы. Но неудачи не сломили Наталию, и она продолжила сниматься в кино. И хотя ее роли были преимущественно второстепенными, они запоминались зрителям ничуть не меньше, чем главные. Чего стоит только подружка режиссера Якина в картине «Иван Васильевич меняет профессию».

Светлана Светличная

После того как Светличная снялась в «Бриллиантовой руке», режиссеры редко приглашали ее на главные роли. Легендарная сцена в номере гостиницы вышла настолько запоминающейся, что имя актрисы ассоциировалось только с этим образом. Высказывается и альтернативная версия, почему Светличную снимали лишь в эпизодах. Дело в том, что ее внешность была излишне красивой и чувственной. А такой типаж женщин в те времена не особо приветствовался в кинематографической среде. Сама Светлана связывала неудачи в кино с недугом, из-за которого она падала в обмороки во время съемок. В частности, это чуть не помешало ей сняться в ленте «Держись за облака», когда она уже получила главную роль в этой картине. Тем не менее Светличная все-таки смогла отыграть. Зрители также помнят актрису по фильму «Стряпуха» и множеству ярких ролей второго плана.

Зинаида Кириенко

Громкий успех пришел к Кириенко благодаря фильму «Тихий Дон». После этого она снималась в нескольких картинах в год. Но отклонив ухаживания большой шишки, кинодеятеля Владимира Баскакова, в конце 1960-х Кириенко попала в так называемый черный список, из-за чего перебивалась ролями второго плана. Единственным, кто не побоялся пригласить неугодную актрису на главную роль, оказался режиссер фильма «Почтовый роман» Евгений Матвеев. Однако сыграть в этой картине Кириенко так и не удалось: на момент съемок она была на 7-м месяце беременности. Матвеев все же помог актрисе вернуть былую славу, в 1974 году утвердив ее на главную роль в фильме «Любовь земная». После этого Кириенко вновь стала активно сниматься. Актриса работала в кино и в 2000-х, и в 2010-х, практически до самого ухода из жизни.

Светлана Немоляева

В недавнем интервью актриса призналась, что взлет ее кинокарьеры произошел довольно поздно из-за некоторых особенностей ее внешности: «Я была толстенькой, с очень незамысловатым выражением лица и очень близорукой». Плохое зрение, в частности, мешало Немоляевой ориентироваться на съемочной площадке. Актрисе пришлось поработать над этими проблемами. И если исправить зрение ей помогли появившиеся в 1970-х линзы, то над фигурой пришлось изрядно потрудиться. Так, Немоляева уже много лет сохраняет стройность, ограничивая себя во вкусной еде, например в мучных изделиях и сладостях. Актриса по-настоящему прославилась после того, как снялась в картине «Служебный роман» Эльдара Рязанова, уже давно желавшего поработать с ней. Для режиссера, кстати, Немоляева на долгие годы стала одной из любимых актрис.

Олег Даль

У Даля была не очень хорошая репутация в театральной и кинематографической среде. Он был требовательным актером и запросто отказывался работать, если ему что-то не нравилось. Так, актер мог не приехать на съемки или устроить скандал на съемочной площадке. Из-за своих капризов Даль часто упускал хорошие роли. Например, он отказался играть Женю Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Даль стремился к совершенству в работе и на протяжении всей карьеры шел к роли своей мечты — Зилов из пьесы Александра Вампилова «Утиная охота». В 1979 году он наконец сыграл эту роль в фильме «Отпуск в сентябре». Но картину запретили из-за неприемлемой в те времена темы лишнего человека, а самого Даля рекомендовали не снимать. Актера поддержал режиссер Владимир Наумов, предложивший ему преподавать актерское мастерство во ВГИКе. А перед уходом из жизни Даль все-таки снялся в 2 картинах.

Ольга Волкова

В юности Волковой часто говорили, что с ее нестандартной внешностью невозможно стать актрисой. Она действительно долгое время не получала главных ролей в кино. Но даже снимаясь в эпизодах, Волкова влюбила в себя зрителя. Так, ее игра в фильме «Летучая мышь» получилась настолько комичной, что иногда забываешь о том, что у нее здесь второстепенная роль. Волковой не предлагали серьезных работ до 40 лет. Первым, кто разглядел в ней глубокую трагикомедийную актрису, оказался Эльдар Рязанов. Режиссер снял Волкову во многих своих фильмах. Одной из самых запоминающихся ее ролей у Рязанова стала оказавшаяся на улице Катя Иванова в картине «Небеса обетованные». В зрелом возрасте у актрисы уже буквально нет отбоя от творческих предложений. Так, многие запомнили Волкову как строгую бабушку и вредную тещу из сериала «Папины дочки».

Галина Петрова

От карьеры артистки Петрову отговаривали многие: ее считали некрасивой даже в семье. Однако Петрова не теряла надежды. Она подала документы во все известные учебные заведения, готовившие актеров, но никуда не прошла. В ГИТИСе Петрова вообще напугала экзаменаторов своим экспрессивным выступлением. В итоге актриса все-таки смогла поступить в ГИТИС. Преподаватели часто хвалили ее способности. Однако Петрова долгое время была малоизвестной и не особо востребованной актрисой. Не помогли даже значимая роль в картине «Дежа вю» и работа с Леонидом Филатовым, снявшим ее в своем фильме «Сукины дети». По-настоящему известной Петрова стала в последние годы, когда ее начали активно снимать в сериалах. Актриса признается, что не считает это постыдным: «Сейчас время сериалов, и они становятся все лучше и лучше». Зрители помнят Петрову по таким работам, как «Брак по завещанию», «Два отца и два сына» и так далее.

Татьяна Самойлова

Всенародную известность Самойлова обрела благодаря фильмам «Летят журавли» и «Анна Каренина». За роль в первой картине она даже получила премию Каннского кинофестиваля. Однако многим зрителям не понравилась героиня Самойловой. Ее посчитали слишком раскованной, а ее поступок — достойным порицания. После этого фильма Самойловой долго не предлагали значимых ролей. Хотя в последующих лентах, таких как «Леон Гаррос ищет друга» и «Альба Регия», она играла главных героинь, эти картины мало кто вспомнит. На следующую звездную роль в фильме «Анна Каренина» актрису утвердили не сразу. И даже после этого фильма режиссеры не стремились предлагать ей работу. Снявшись в первой половине 1970-х в нескольких картинах, Самойлова ждала своей следующей роли 25 лет. В 2000-х актриса все-таки смогла сыграть в нескольких кинолентах. Также ее имя внесли в список лучших актрис XX века.

Ольга Остроумова

При поступлении в театральный вуз Остроумова провалила первое же прослушивание из-за волнения. Тогда Ольга решила схитрить и, явившись в деканат, потребовала место в общежитии. Ничего не подозревавшее руководство обеспечило ее комнатой и внесло в списки абитуриентов. Так она попала на следующие туры, где уже прекрасно себя проявила. Остроумова сменила 2 места работы, прежде чем попала в Театр имени Моссовета, в котором служит до сих пор. Здесь она поначалу столкнулась с интригами и кознями со стороны коллег по труппе, которые не хотели ее принимать. С кино у Остроумовой тоже все было сложно. Ленты «Доживем до понедельника» и «...А зори здесь тихие» принесли ей наибольшую популярность у зрителей. Но затем ей стали предлагать похожих героинь, что не устраивало Остроумову. Тем не менее Ольга смогла сняться в немалом количестве кинолент. Самой большой своей творческой удачей она считает роль в картине «Василий и Василиса».

Наталья Данилова

В копилке актрисы есть немалое количество значимых ролей в кино, к примеру, Анна Одинцова в фильме «Отцы и дети». Однако большинство зрителей помнят ее только по работе в ленте «Место встречи изменить нельзя». И мало кто знает, какого труда ей стоило сыграть в этой картине. Незадолго до съемок актриса была беременна, но потеряла ребенка и узнала, что больше никогда не сможет иметь детей. По сценарию ей нужно было взять на руки ребенка. Эпизод пришлось переснимать несколько раз, потому что Данилова буквально рыдала. В 1990-х актрисе и вовсе не везло на актерском поприще. В это время в кинематографе наступил кризис, и Данилова практически не снималась. Однако в 2001 году она смогла вернуться к работе. Сейчас Данилова активно играет в кино. Зрители наверняка вспомнят ее по ролям в сериалах «Татьянин день», «Условия контракта», в фильме «Васильевский остров» и других.

Светлана Крючкова

Актриса 3 года покоряла столичные театральные вузы. Чтобы как-то заработать на хлеб, ей приходилось заниматься тяжелым физическим трудом. Когда Крючкова наконец поступила в Школу-студию МХАТ, она не сразу смогла преодолеть скованность. Однако уже к 4-му курсу раскрылась, да так, что ее позвали на одну из главных ролей в фильме «Большая перемена». После этого карьера актрисы пошла в гору. В 70–80-х годах у Крючковой было огромное количество ролей в кино. Однако со временем муж актрисы, оператор Юрий Векслер, начал ревновать жену к ее актерской славе. Это не очень хорошо сказывалось как на карьере, так и на личной жизни супругов, и они решили расстаться. В 90-х все усугубилось. Во-первых, у Крючковой случился конфликт с режиссером родного для нее Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Во-вторых, у нее начались проблемы со здоровьем, из-за чего, по признанию самой актрисы, она плохо играла. Но постепенно в жизни Крючковой все наладилось. Сейчас она продолжает играть в БДТ и время от времени снимается в кино.

Андрей Миронов

Миронов был любимцем зрительниц. Однако красота и обаяние давались актеру крайне нелегко. В юности он страдал от избыточного веса. Миронов боролся с этой проблемой, ограничивая себя в еде, занимаясь спортом и танцами. Но гораздо больше самого актера беспокоила другая проблема. Прославившись яркими комедийными ролями в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», Миронов страдал от того, что не мог реализовать талант драматического актера. Было много тех, кто осуждал его за однообразные роли. А были и критики, считавшие, что удел Миронова — только комедии. Сам актер восхищался Андреем Тарковским. Однако прославленный режиссер так и не пригласил Миронова на роль в своем фильме. Тем не менее актер не сдавался и все-таки снялся в некоторых драматических картинах. Например, в фильмах «Повторная свадьба», «Фантазии Фарятьева», «Мой друг Иван Лапшин» и так далее.