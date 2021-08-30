12 актеров и актрис, которые упустили роль на миллион, а зря — могло получиться круто

Джон Траволта отказался от роли Форреста Гампа, а Джек Николсон посчитал невозможным играть выходца с Сицилии, им не являясь, поэтому роль Майкла Корлеоне исполнил Аль Пачино. Но в активе этих актеров после подобных отказов все же появилось множество лент, которые принесли им успех и популярность. Хотя бывает и иначе: порой отказ от роли оказывается той самой упущенной синицей и оборачивается крахом надежд на блестящую карьеру.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, от каких знаковых ролей отказывались актеры и как это отразилось на их профессиональной судьбе.

Эмили Браунинг — Белла Свон, киносага «Сумерки»

Сейчас трудно представить на месте главной героини саги «Сумерки» кого-то, кроме Кристен Стюарт. Однако первоначально на роль рассматривалась актриса Эмили Браунинг, и тогда Белла Свон могла бы быть совсем другой. Но девушка отказалась от роли, поэтому образ Беллы для нас теперь неразрывно связан с Кристен. Позже Эмили говорила, что не жалеет о принятом решении, ведь актеров, которые играли в этой картине, ждали феноменальный успех и бешеная популярность, а она к такому повороту в своей судьбе была не готова. Собственно, последующие годы Эмили и не проводила в неустанных попытках спрятаться от папарацци, ведь резюме девушки пополнялось ролями в сериалах и фильмах, не снискавших особой любви у публики.

Джош Хартнетт — Супермен и Бэтмен

Джош Хартнетт отказался от ролей Бэтмена и Супермена. Актер уверяет, что это решение было для него правильным и, возможно, единственно верным. Джош не хотел становиться заложником стереотипных ролей, поэтому не счел возможным такое сотрудничество. И если в 2006 году актер получил главную роль в фильме «Счастливое число Слевина», то в течение последующих 10 лет на его долю приходились лишь эпизодические роли в малобюджетных картинах. В 2017 году зрители могли увидеть Джоша в фильме «На глубине 6 футов», но лента получила преимущественно негативные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг одобрения фильма составляет 22 %.

Мэттью Бродерик — Уолтер Уайт, «Во все тяжкие»

Создатели сериала «Во все тяжкие» очень рассчитывали на то, что Мэттью Бродерик не обойдет вниманием их проект и согласится сыграть в нем главную роль. Но Мэттью отверг предложение, и авторам картины пришлось искать на это место кого-то другого. Этим кем-то оказался Брайан Крэнстон, который свой шанс не упустил и выложился по максимуму. После этого Бродерик снимался во многих фильмах, но они, к сожалению, не принесли ему большого успеха. И сегодня Бродерика можно чаще услышать, чем увидеть на экране: он занимается озвучкой персонажей анимационных фильмов. Так, к примеру, лев Симба говорит именно голосом Мэттью.

Лоуренс Фишберн — Джулс Уиннфилд, «Криминальное чтиво»

Лоуренс Фишберн многие годы остается для своих поклонников Морфеусом из «Матрицы», хотя у актера были все шансы не допустить подобной ситуации. Когда Квентин Тарантино работал над фильмом «Криминальное чтиво», он пригласил Лоуренса на роль Джулса Уиннфилда, однако тот ответил отказом. Джулсом стал Сэмюэл Л. Джексон, который за свою работу удостоился премии BAFTA в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Дженнифер Лав Хьюитт — Прю Холливелл, «Зачарованные»

Когда в конце 3-го сезона сериала «Зачарованные» актриса Шеннен Доэрти покинула проект, встал вопрос о дальнейшей судьбе ее героини Прю Холливелл. Приглашение попробовать себя в этой роли получила Дженнифер Лав Хьюитт. Однако актриса отказалась от участия в сериале. Так же поступила и Тиффани Тиссен, к которой режиссер обращался с аналогичным предложением. И в конечном счете было решено убрать Прю Холливелл из персонажей сериала. В последние годы Дженнифер Лав Хьюитт окончательно перешла от полнометражных картин к работе в сериалах. Так, в ее активе роли в таких проектах, как «Мыслить как преступник» и «Красотки в Кливленде». В настоящее время актрису можно увидеть в драматическом сериале «9-1-1».

Джа Рул — Тедж Паркер, киносага «Форсаж»

Рэпер Джа Рул появился в эпизодической роли в 1-й части киносаги «Форсаж». Во время съемок фильма «Двойной форсаж» режиссер Джон Синглтон увеличил экранное время персонажа и попробовал снова завербовать рэпера в съемочную команду, но тот отказался. Это привело к конфликту: режиссер говорил, что исполнитель не идет на контакт и ему приходится ходить за Джа, чтобы тот дал ответ. В конечном счете Рул отказался от приблизительно полумиллионного гонорара, но не от актерских амбиций. Джа Рул пытался пробовать себя в сотрудничестве с другими режиссерами, но особых успехов это не принесло. Так, фильм «Ни жив ни мертв» получил оценку 4,6 в рейтинге IMDb, а «Не исчезай» — 4,9. А вот Лудакрис, которому досталась роль Теджа после отказа Рула, так влился в сагу, что появляется практически в каждой части, в том числе и в последней на этот момент — «Форсаж-9».

Николас Кейдж — Арагорн, трилогия «Властелин колец»

Арагорна в кинотрилогии «Властелин колец» мог сыграть Николас Кейдж. Но актер отказался по личным обстоятельствам: он не захотел уезжать из дома на столь долгое время. Поэтому первым королем Воссоединенного Королевства стал Вигго Мортенсен, который благодаря этой роли получил мировую известность. Сейчас Николас часто становится героем светской хроники, а вот в профессиональном плане он перешел от качества к количеству: за год Николас может появиться во множестве фильмов, однако его роли часто вызывают лишь гневные комментарии хейтеров и приводят в недоумение старых поклонников.

Молли Рингуолд — Вивиан Уорд, «Красотка»

Прежде чем Джулия Робертс была утверждена на роль Вивиан в фильме «Красотка», от участия в нем отказались многие актрисы, в том числе Молли Рингуолд, Мег Райан, Мишель Пфайффер, Валерия Голино и другие. Позже Молли Рингуолд признавалась в интервью, что очень жалеет о своем решении. Это неудивительно, ведь уже в 90-х актриса потеряла свою популярность, начав сниматься в малоизвестных фильмах и сериалах, тогда как Джулии Робертс роль не особо обремененной моральными ограничениями девушки подарила статус признанной звезды Голливуда.

Майкл Мэдсен — Винсент Вега, «Криминальное чтиво»

Легендарный танец Умы Турман и Джона Траволты в фильме «Криминальное чтиво» мог выглядеть иначе, ведь роль Винсента должен был исполнить Майкл Мэдсен. Однако актер отказался, сославшись на занятость в другом проекте: в тот период он снимался в вестерне «Уайетт Эрп». Но этот фильм оказался не таким успешным, как черная комедия Квентина Тарантино: он был 5 раз номинирован на антипремию «Золотая малина» и стал обладателем 2 таких нелестных премий. Хотя справедливо упомянуть и о том, что номинация на премию «Оскар» за лучшую операторскую работу тоже имела место. Об отказе от этой роли Майкл вспоминает с юмором и говорит, что вряд ли кому-то было бы приятнее видеть его на месте Траволты. Долгое время Мэдсен играл в малобюджетных фильмах, а в последние годы стал появляться в проектах российского кинематографа: «Мужской сезон: Бархатная революция», «Путь», «Ключ Саламандры» и другие. Кроме того, актер попробовал себя в новом амплуа и выпустил несколько сборников поэзии.

Оливер Хадсон — Джек Пирсон, «Это мы»

Оливер Хадсон имел все шансы получить роль Джека Пирсона в сериале «Это мы», но актер предпочел отправиться на 10-дневную рыбалку, а не на съемочную площадку. Образ главного героя воплотил на экране актер Майло Вентимилья, получивший за свою роль несколько номинаций на премию «Эмми». Самой известной работой Оливера остается роль в ситкоме «Правила совместной жизни», где он появлялся на протяжении 7 сезонов.

Том Селлек — Индиана Джонс в одноименной серии фильмов

Образ Индианы Джонса прочно ассоциируется у нас с Харрисоном Фордом, однако героем приключенческих фильмов должен был стать Том Селлек. Мужчина отказался, поскольку роль детектива Магнума в сериале «Частный детектив Магнум» показалась ему более предпочтительной. Позже актер появлялся и в других сериалах, в том числе и в «Друзьях». Но широкой известности эти роли ему не принесли.

Клэр Дэйнс — Роуз Дьюитт Бьюкейтер, «Титаник»

Роль Роуз принесла 22-летней Кейт Уинслет всемирную известность и номинацию на премию «Оскар». Девушка моментально стала звездой Голливуда. Однако изначально на эту роль приглашали Клэр Дэйнс. Но она отказалась, сославшись на усталость и однообразие проектов. Актриса не захотела сниматься с Ди Каприо, ведь незадолго до этого они вместе появились в фильме «Ромео + Джульетта». В последующие годы наиболее плодотворной для Клэр стала работа в сериале «Родина», который транслировался почти 10 лет, до апреля 2020 года. Участие в полнометражных лентах почти не приносит актрисе наград и восторженных отзывов. Фильмы последних лет с ее участием не избалованы зрительскими симпатиями: так, «Крут как я» на IMDb имеет рейтинг 5,8, а «Парень как Джейк» — 5,4.