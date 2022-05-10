12 актеров и актрис, которые так лихо отыграли роли второго плана, что чуть не перетянули все одеяло на себя

Обычно повествование в фильме или сериале строится вокруг главных героев. А второстепенные персонажи только помогают раскрыть их характер и добавляют элементы в сюжетную линию. Но в некоторых произведениях иногда сложно определить, кому досталась основная роль, а кому — роль второго плана. И зачастую это заслуга не только сценариста и режиссера, но и исполнителя.

Мы в AdMe.ru изучили мнение зрителей и критиков и решили отобрать тех героев второго плана, без которых известные кинопроизведения многое бы потеряли.

Эмма Стоун («Фаворитка»)

Критики называют фильм «Фаворитка» одним из лучших в карьере Эммы Стоун. Сначала актриса даже не хотела принимать предложение. После первых страниц сценария ей показалось, что Эбигейл Хилл, которую она должна была изобразить на экране, это просто миленькая девушка, несчастная жертва других женщин, безропотная служанка. Однако Эмма смогла показать неординарного и сложного персонажа. Она только кажется невинной. Под милой внешностью скрывается интриганка. Эбигейл добивается роли главной фаворитки, но тем самым лишь вредит и королеве, и себе. Стоун великолепно исполнила роль пустой и не знающей любви дамы, которая готова пойти на все ради власти и богатства. Не случайно она была номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана.

Мерил Стрип («Не смотрите наверх»)

Лента «Не смотрите наверх» собрала великолепный актерский состав. Но несмотря на то, что Мерил Стрип досталась эпизодическая роль, она все равно сумела запомниться зрителям. Стрип еще раз доказала, что ей по плечу не только серьезные роли, но и комедийные персонажи. Кстати, в части сцен Мерил играла не по сценарию, а импровизировала. Актриса изображает эгоистичного и безжалостного лидера, которого не интересует ничего, кроме собственных амбиций. Ее героиня одновременно вызывает раздражение и смех.

Джулия Баттерз («Однажды в Голливуде»)

В фильме «Однажды в Голливуде» юная актриса Джулия Баттерз появляется на экране примерно на 15 минут. При этом 10-летняя девочка просто крадет сцены у Ди Каприо. Она изображает вундеркинда, который легко расправляется с матерой звездой киноэкрана во время короткой беседы. Ее героиня умна, проницательна и легко перехватывает инициативу в разговоре. Джулию многие признали самым ярким открытием ленты. А Леонардо Ди Каприо даже сравнил свою партнершу с молодой Мерил Стрип.

Алан Рикман («Робин Гуд: Принц воров»)

Лента «Робин Гуд: Принц воров» собрала внушительную кассу. И некоторые критики полагают, что это заслуга Алана Рикмана. Он буквально вытащил на себе фильм. Актер не пытался найти своему персонажу какое-то оправдание или придумать достойные мотивы его действий. Наоборот, он изобразил настоящего безумца, доведя злодейство шерифа Ноттингема до уровня подлинного абсурда. При этом Рикман даже переписывал сценарий и придумывал дополнительные реплики для своего героя. Пусть некоторые утверждают, что актер несколько переигрывает, зато его появление на экране всегда бодрит и вызывает интерес.

Дайана Ригг («Игра престолов»)

Оленна Тирелл, которую блистательно сыграла Дайана Ригг, впервые появилась на экране в 3-м сезоне «Игры престолов». Даму тут же полюбили за ее мудрость и острые, хлесткие замечания. Другие участники съемочного процесса относились к опытной актрисе с неизменным восхищением, уважением и даже некоторой опаской. Дайана Ригг твердо знала, как ей следует играть роль Оленны. Историю самого персонажа даже решили дописать благодаря исполнению актрисы. Увы, героиня Дайаны отправилась в мир иной, и актриса не появилась в заключительном сезоне. Некоторые думают, что без нее сериал уже не тот.

Мэттью Макконахи («Волк с Уолл-стрит»)

Пожалуй, сцена в ресторане, где персонаж Мэттью Макконахи посвящает в тайны бизнеса героя Леонардо Ди Каприо, стала одной из самых известных в этом фильме. Макконахи, которому досталось не так много экранного времени, виртуозно использует каждую секунду. Он буквально притягивает внимание зрителей, ритмично хлопая себя по груди. И этот речитатив превращается в своеобразный гимн ленты, песню неистовых варваров. Хотя актер и выступает в «Волке с Уолл-стрит» на вторых ролях, он стал настоящим символом фильма, олицетворением жадности и беспринципности мира большого бизнеса.

Мелисса Маккарти («Девичник в Вегасе»)

«Девичник в Вегасе» стал настоящим прорывом для Мелиссы Маккарти. После этого о ней заговорили и стали давать ей ведущие роли. У фильма подобрался хороший актерский состав, и многие персонажи выглядят интересно. Но Маккарти удается рассмешить зрителей каждый раз, когда она появляется в кадре. Она притягивает к себе внимание, но при этом не нарушает баланса в ленте. Ее героиня — это на удивление раскованная и уверенная в себе женщина. Она выглядит самой сильной дамой в окружении своих подруг. Трудно представить, каким был бы «Девичник» без Маккарти. Она не только украшает произведение, но и не дает фильму скатиться в обычную средненькую комедию.

Шивон Фэллон («Люди в черном»)

Комедийная актриса Шивон Фэллон больше известна своими эпизодическим ролями. Но даже когда она появляется на экране всего на несколько минут, женщина буквально крадет каждую сцену. И запоминается зрителям ничуть не меньше, чем главные герои. Так, Беатрис, персонаж Фэллон в фильме «Люди в черном», полюбилась аудитории и кажется важной составляющей сюжета.

Флоренс Пью («Черная Вдова»)

Флоренс Пью сыграла в «Черной Вдове» младшую сестру Скарлетт Йоханссон. И хотя лента должна была стать прощальным салютом для героини Йоханссон, Наташи Романофф, Пью стала настоящей звездой фильма. За ее персонажем было интересно наблюдать, и она виртуозно похищала каждую сцену.

Бен Аффлек («Последняя дуэль»)

В фильме «Последняя дуэль» Бен Аффлек играет второстепенную роль. На самом деле в первой части ленты он практически не появляется и ничего не говорит. Зато когда его герой наконец выходит на авансцену, от него невозможно оторвать взгляд. Он делает значимым каждое свое появление и, похоже, вовсю наслаждается процессом. Кстати, актер участвовал в написании сценария.

Логан Ким («Охотники за привидениями: Наследники»)

Роль в фильме «Охотники за привидениями: Наследники» стала первой работой в большом кино для юного Логана Кима. Он изображает школьного приятеля главной героини. Именно Ким озвучивает и талантливо преподносит лучшие шутки в ленте. Актер играет легко, живо и естественно. И ловко умыкает все сцены, в которых появляется.

Майкл Пенья («Человек-муравей»)

Майкл Пенья известен критикам и зрителям как отличный драматический актер. Он великолепно играл в лентах Клинта Иствуда и Оливера Стоуна. В «Человеке-муравье» актер получил шанс блеснуть своими комедийными талантами — и не упустил его. Хотя изначально у Майкла было всего несколько сцен, вместе со сценаристом и исполнителем главной роли Полом Раддом они расширили и дописали сюжетную линию персонажа. Актер просто уморителен, и в конечном итоге он стал одним из главных украшений фильма.