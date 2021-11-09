12 актеров и актрис, которые снимались в париках, хотя об этом мы и не догадывались

Актеры лихо меняют образы в разных кинолентах. Нередко именно прическа помогает визуально отразить особый характер персонажа. Зачастую для смены имиджа нужны парики. При этом зрителям понять, где искусственные волосы, а где нет, бывает непросто.

AdMe.ru присмотрелся повнимательнее к шевелюрам актеров в популярных фильмах и сериалах и разузнал, для каких ролей использовались накладные локоны и парики.

Аня Тейлор-Джой

В сериале «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой стала обладательницей рыжей шевелюры благодаря парику. Создатели сериала даже выложили видео, на котором длинноволосая белокурая актриса превращается в свою героиню. Кстати, в сценарии персонаж не был рыжим: такой ее сделать предложили, не сговариваясь, сама актриса и художник по волосам. Так шахматистка становилась еще заметнее в толпе, даже если этого не хотела. Еще одна из причин, почему Аня использует парики, — защита своих натуральных волос, так как во время различных манипуляций они нередко портятся. Хотя для фильма «Эмма» актриса покрасила натуральные локоны в более светлый оттенок, чтобы придать образу своей героини больше легкости.

Марго Робби

Эксцентричная Харли Квинн запомнилась своими яркими разноцветными хвостиками. Актриса носила парик, в котором было непросто сниматься в сценах с дождем. Такая внешность героини комиксов Харли Квинн неслучайна. Она принцесса-клоун, и ее прическа соответствует образу. Кстати, и имя выбрано не просто так: оно созвучно с английской версией слова «арлекин».

Кристен Стюарт

В некоторых частях «Сумерек» Кристен Стюарт в парике. Ненатуральные волосы видны на стоп-кадре из эпизода «Сумерки. Затмение» справа. В некоторых эпизодах саги о вампирах актриса в парике, так как ей нужно было довольно коротко постричь свои волосы для роли в другой ленте. Съемки всех частей «Сумерек» проходили довольно продолжительное время, ведь всего их 5, первая из которых вышла в 2008 году, а последняя — в 2012-м.

Николь Кидман

Николь нередко носит парики на съемках. Например, в сериале «Большая маленькая ложь» ее рыжая шевелюра искусственная. Такая прическа помогла создать образ элегантной женщины и любящей мамы. В сериале «Отыграть назад» актриса вернулась к кудрям. Но это тоже парик.

Том Хиддлстон

Локи — обладатель длинной черной шевелюры. Именно таким он был в комиксах — и таким же предстал на экранах в кино, в то время как исполнитель роли Локи, актер Том Хиддлстон, от природы кудрявый и светловолосый. Для «Тора», первого фильма с участием Локи, Том отрастил и покрасил свои волосы так же, как у его персонажа на рисунках. Но в фильмах о Мстителях Том уже в парике, потому что обстриг волосы для других ролей, где нужна была короткая стрижка.

Скарлетт Йоханссон

По словам Скарлетт, парик — это легкий способ превратиться в другого человека. Во многих своих фильмах актриса с накладными волосами. Самый ее любимый парик — рыжие локоны для роли Черной вдовы во вселенной Marvel, где героиня на экране была похожа на нарисованного персонажа.

Дженнифер Энистон

У актрисы шикарные волосы, но она нередко прячет их под париками. Например, в фильмах «Мы — Миллеры» и «Несносные боссы» натуральные локоны Дженнифер были скрыты за искусственными волосами. Для актрисы парик — это возможность сохранить натуральные пряди здоровыми, не испортив их бесконечными расчесываниями и укладками. Также ношение парика сокращает время на перевоплощение в своего персонажа.

Джиллиан Андерсон

Актриса в роли агента Скалли носила парик. Это была вынужденная мера: Джиллиан боялась просто облысеть от постоянных горячих укладок и испытывала проблемы со здоровьем волос.

Анджелина Джоли

В фильме «Солт» актриса лихо перевоплощается, что требуется по сюжету: героиня меняет внешность, чтобы уйти от погони. Разумеется, для каждой из сцен актриса не перекрашивала локоны и не стригла их. Просто надевала разные парики, тем самым быстро меняя внешность.

Кэтрин Зета-Джонс

Актрисе не пришлось для роли в ленте «Чикаго» отрезать себе локоны, так как она ​​носила парик. Создатели фильма хотели, чтобы все выглядело так, словно Кэтрин подстриглась, поэтому черный боб подбирали тщательно к ее цвету волос.

Вупи Голдберг

Для своей оскароносной роли актриса сменила короткие дреды на длинные волосы, похожие на натуральные. Дреды в то время были чем-то непривычным для Голливуда, и Вупи иногда испытывала проблемы из-за своей внешности, хотя смогла пробиться на самый верх топа актрис.

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон снимался в саге о вампирах с натуральными волосами и после окончания съемок фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» подстригся. Но через какое-то время потребовалось возобновить съемки, чтобы доделать некоторые сцены в фильме. В итоге актеру пришлось надеть парик.