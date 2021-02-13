12 актеров и актрис, которые по-прежнему в строю несмотря на солидный возраст

Почему-то есть мнение, что в кино можно быть востребованным лишь в годы юности и свежести. А едва перешагнешь определенный возрастной рубеж, как остаешься не у дел. Однако есть множество звезд, которые с легкостью доказывают, что талант с возрастом никуда не исчезает, а лишь достигает нового, еще более высокого уровня.

Мы в AdMe.ru не устаем любоваться актерами и актрисами, которые являются просто-таки живым доказательством того, что солидного возраста бояться не нужно. Ведь это действительно всего лишь цифра.

Софи Лорен

Софи Лорен уже давно получила признание критиков не только в родной Италии, но и по всему миру. Свой «Оскар» за лучшую женскую роль актриса получила еще в 1962 году, а буквально в ноябре прошлого года вышел фильм «Вся жизнь впереди», где неизменно прекрасная Софи становится опекуном 12-летнего беспризорного мальчика. Режиссером фильма, кстати, стал сын актрисы Эдоардо Понти.

Джуди Денч

Джуди Денч начала играть в театре еще в 1957 году, а в 1999 году получила «Оскар» за роль самой королевы Елизаветы I в фильме «Влюбленный Шекспир». Сейчас актриса продолжает радовать поклонников множеством своих работ, последними из которых стали киноленты «Бывшая с того света» и «Шесть минут до полуночи».

Клинт Иствуд

Сниматься Клинт начал в 25-летнем возрасте и спустя более чем 60 лет все еще радует нас своими ролями в невероятно успешных проектах (например, «Малышка на миллион» и «Гран Торино»). Кстати, режиссером этих фильмов выступил сам Клинт и именно за режиссерские заслуги получил целых два «Оскара».

Сисси Спейсек

Та самая девушка с телекинетическими способностями из кинофильма «Кэрри» и сегодня активно участвует в различных проектах. Например, в сериале «Возвращение домой» и довольно нашумевшем «Касл-Роке».

Гленн Клоуз

Начав сниматься еще в 1979 году, Гленн Клоуз до сих пор дарит нам возможность наслаждаться своими работами. Так, эта абсолютно неповторимая злодейка из фильмов про далматинцев и «Опасных связей» в 2019 году получила свой третий по счету «Золотой глобус» за роль в фильме «Жена».

Майкл Гэмбон

Всенародно любимый профессор Дамблдор из серии фильмов о Гарри Поттере начал сниматься еще в 25 лет и всего за свою карьеру принял участие в целой сотне проектов. Одной же из последних работ актера стала роль в фильме «Джуди» в 2019 году.

Типпи Хедрен

Звезда фильмов Альфреда Хичкока «Птицы» (за роль в котором, кстати, актриса получила «Золотой глобус» как лучшая дебютантка) и «Марни» до сих пор принимает участие во множестве проектов, последними из которых стали сериалы «Город хищниц» и «Воспитывая Хоуп».

Ванесса Редгрейв

Сниматься Ванесса начала еще подростком, а настоящую популярность обрела после участия в культовом фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». После были еще десятки работ, заветный «Оскар» и все еще большие планы на будущее. Так, только в 2021 году с участием актрисы выйдет 2 киноленты.

Алан Аркин

Карьера Алана началась еще в 1950-х годах, а дебют в полнометражном кино состоялся в фильме 1966 года «Русские идут! Русские идут!», за который он тут же был номинирован на «Оскар» как лучший актер. Правда, получил Алан заветную награду только в 2007 году — за роль дедушки в «Маленькой мисс Счастье». Сейчас актеру 86 лет, но он явно не спешит на заслуженный отдых. Так, Алан снимался в не так давно вышедших на экраны «Правосудии Спенсера», «Дамбо» и сериале «Метод Комински» в дуэте с Майклом Дугласом.

Джули Эндрюс

Та самая Мария из по-настоящему легендарного мюзикла «Звуки музыки» и очаровательная Мэри Поппинс до сих выбирает участие в самых запоминающихся проектах. Так, в прошлом году Джули стала голосом загадочной леди Уислдаун из сериала «Бриджертоны», который уже успел просто-таки взорвать как платформу Netflix, так и весь интернет.

Ширли Маклейн

Первая роль Ширли случилась в 1955 году — это был фильм Альфреда Хичкока «Неприятности с Гарри». Затем было участие в культовой «Квартире», звездный дуэт с Одри Хепберн, «Оскар» за лучшую женскую роль и еще десятки проектов. А в наше время вы наверняка видели Ширли в фильмах «Невероятная жизнь Уолтера Митти» или «Молодость по страховке». И еще точно увидите в будущих не менее успешных проектах.

Роберт Редфорд

Сниматься Роберт начал еще в 1960 году и спустя 20 лет стал настоящей звездой, участвуя в одной успешной картине за другой. Также он пробовал себя и в роли режиссера, причем довольно успешно. Так, в 1981 году Роберт получил «Оскар» именно за режиссуру своего фильма «Обыкновенные люди». Последней же актерской работой стала роль Александра Пирса в финальных «Мстителях», про успех которого вы и так знаете.