12 актеров и актрис, которые не стали сниматься в продолжениях успешных кинолент

Если какой-либо фильм в прокате становится успешным, то студии зачастую затевают съемки следующей части, чтобы заработать денег на волне первой. Вот только актеры по тем или иным причинам не всегда соглашаются сниматься в продолжениях. Даже несмотря на то, что им предлагают миллионные гонорары. К примеру, Киану Ривз мог заработать $ 12 млн за участие в съемках боевика «Скорость-2», но он отказался, так как не понял сценария.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, кто еще из актеров отказался от съемок в продолжениях успешных кинолент. А в конце вы узнаете, какой актер отказался от озвучки следующей части популярного мультфильма.

Билл Мюррей

Билл Мюррей отказался от съемок в фильме «Охотники за привидениями — 3», так как он совершенно не впечатлился идеей новой кинокартины. Ему настолько не понравился сценарий, что он вернул его в разорванном виде с запиской: «Никто не будет платить деньги, чтобы смотреть на толстых стариков, которые гоняются за призраками».

Линда Хэмилтон

Линда Хэмилтон не захотела сниматься в боевике «Терминатор-3: Восстание машин», так как считала, что ее персонаж в первых двух фильмах проработан идеально и возвращать Сару без уважительной причины не стоит. А сценарий, который она прочла, был направлен больше на ее сына, Джона Коннора, и она сама бы была второстепенным персонажем. Что, конечно же, ей не понравилось.

Киану Ривз

Этот нестареющий и напряженный триллер с потрясающими актерами сделал из Сандры Буллок звезду мирового масштаба, а из Киану Ривза — настоящего героя боевиков. Сама картина собрала более $ 350 млн при бюджете $ 30–37 млн. Когда актерам предложили сняться в продолжении фильма, Буллок согласилась, а Ривз нет. Причем Киану предлагали $ 12 млн за участие в «Скорости-2». Но он отказался, заявив, что ему хоть и нравится работать с Сандрой, он просто не может понять сценарий. Кстати, сиквел «Скорости» провалился в прокате, получил негативные отзывы, был номинирован на 8 премий «Золотая малина», выиграв в категории «Худший ремейк или сиквел».

Рэйчел Вайс

Одной из причин, почему Рэйчел Вайс отказалась сниматься в 3-й части фильма «Мумия», стало то, что съемки предполагали командировку в Китай на 5 месяцев. А она в то время родила сына и не хотела оставлять его надолго.

Уилл Феррелл

«Эльф» — это рождественская классика, и вернуться к ней для Уилла Феррелла означало все равно что разрушить дух оригинала. Актер решил, что не хочет этого делать, а потому отказался даже от $ 29 млн гонорара, которые ему предлагали за роль эльфа Бадди.

Джа Рул

Когда актеру предложили сыграть во 2-й части фильма «Форсаж», обещая $ 500 тыс. за главную роль, он отказался. Джа Рул утверждал, что рассматривал возможность сняться в боевике, но в итоге передумал, так как чувствовал, что это не то, чем он хотел заниматься в Голливуде в тот момент.

Кэти Холмс

Когда пришло время сниматься в сиквеле фильма «Темный рыцарь», Кэти Холмс отказалась от участия в проекте. Дело в том, что в то же время снималась комедия «Шальные деньги» и актрисе предложили роль, которая заинтересовала ее немного больше.

Джим Керри

Джим Керри отклонил предложение сыграть в продолжении фильма «Маска», так как он никогда не был большим поклонником сиквелов и играть одного и того же персонажа дважды ему было неинтересно. К такому решению он пришел после того, как сыграл во 2-й части комедии «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Кстати, Джим Керри также отказывался сниматься в главной роли и в других продолжениях успешных фильмов: «Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда» (2003), «Эван Всемогущий» (2007) и «Эйс Вентура — младший» (2009).

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис должен был снова сыграть роль мистера Чёрча в «Неудержимых-3». И заработал бы $ 3 млн. Причем такие деньги актер мог получить всего за 4 дня работы. Но Уиллис запросил $ 4 млн. А когда студия не согласились, он отказался от участия в проекте.

Вин Дизель

Вин Дизель отказался от $ 25 млн за роль во 2-й части фильма «Форсаж». А объяснил это тем, что ему не нравится, как студии продвигают новые сюжетные истории, в основном не имеющие отношения к 1-й части. Актер согласился вернуться во франшизу только в 4-й части — и то с оговоркой, что он теперь будет продюсером и сможет влиять на сценарии фильмов.

Джоди Фостер

Джоди Фостер заявила, что не хочет снова играть роль агента ФБР Клариссы Старлинг в ленте «Ганнибал» — продолжении оскароносного триллера «Молчание ягнят». И это несмотря на то, что за участие в съемках актрисе предложили $ 20 млн.

Майкл Китон

У Майкла Китона было простое объяснение, почему он покинул франшизу «Бэтмен», — это сценарий нового фильма «Бэтмен навсегда». Он посчитал его «просто ужасным» и не захотел ассоциироваться с тем супергероем. И это несмотря на то, что ему предлагали $ 15 млн за роль Брюса Уэйна.

Бонус: Робин Уильямс

Робин Уильямс изначально согласился озвучивать Джинна в мультфильме «Аладдин-2: Возвращение Джафара», но с условием, что его голос не будет использован для продвижения сопутствующих товаров. Однако позднее актер посчитал, что студия Disney не соблюдает соглашение, и из-за разногласий в итоге отказался от озвучки.