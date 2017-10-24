12 актеров и актрис Голливуда, из которых пытались сделать звезд, но не вышло

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На первых ступенях карьеры каждый актер мечтает о большой и значимой роли в фильме, который увидит весь мир. Но, как известно, не все то золото, что блестит, и большая роль не всегда гарантирует долговременный успех. AdMe.ru собрал несколько актеров, которые несмотря на свой талант так и не смогли стать полноценными звездами большого кино.

12. Джош Хартнетт

После значимых для карьеры ролей в фильмах «Перл-Харбор» и «Черный ястреб» актер осознал, что исполнять экшен-роли ему не по душе. Он отказывался от многих сценариев и даже от роли Супермена, что было воспринято как оскорбление. Сейчас актер снимается в малобюджетных картинах и сериалах.

11. Арми Хаммер

Актер удачно сыграл близнецов-антагонистов в «Социальной сети» и после еще пары картин получил роль в «Одиноком рейнджере». Вместо головокружительного успеха актера ждало фиаско. После провала в прокате «Агенты А.Н.К.Л.» самая громкая работа Хаммера — озвучивание антагониста в «Тачках 3».

10. Дениз Ричардс

Начало карьеры актрисы состояло из одних телешоу. Но когда в Голливуд переехал Пол Верховен, Дениз получила счастливый билет на роль в его фантастическом боевике «Звездный десант». Следом за этой картиной вышел триллер «Дикость», но ошеломительного успеха фильм не имел. Сейчас актриса снимается в малоизвестных фильмах.

9. Алекс Петтифер

После провала шпионского боевика «Громобой» актер смог отыскать путь к более успешной роли в триллере «Я — четвертый». Но до настоящей хитовости картина не дотянула. Сейчас Петтифер снимается в малоизвестных артхаусных кинолентах.

8. Кэтрин Хайгл

Карьера актрисы всегда была довольно успешной. «Анатомия страсти» принесла ей большую популярность, хотя до нее Хайгл успела сняться и в других узнаваемых лентах. Сегодня мы знаем актрису больше как героиню комедий и мелодрам, которые хоть и неплохи, но до Голливудской звездности не дотягивают.

7. Тейлор Китч

После переезда в США Китч работал моделью и грезил о славе актера. Он обрел популярность после роли в сериале «Огни ночной пятницы», и эта работа привела его в блокбастер «Люди Икс: Начало. Росомаха». Последующие картины «Джон Картер» и «Морской бой» должны были закрепить его статус суперзвезды, но оба фильма оказались провальными.

6. Хейден Кристенсен

Роль Энакина Скайуокера принесла актеру большой коммерческий успех. Однако из-за ожесточенной критики Кристенсен стал ассоциироваться с худшими моментами трилогии. За эту роль он получил две «Золотые малины». Сейчас Хейден снимается во второсортных картинах.

5. Лили Коллинз

На первых ступенях карьеры у актрисы все получалось хорошо. Но после успешной фэнтези-комедии «Белоснежка: Месть гномов» ее ждал провал. После фильма «Орудия смерти: Город костей» Коллинз отбросило в мир артхауса. В прошлом году она была номинирована на «Золотой глобус» за роль в ленте «Без правил», которую мало кто видел.

4. Гаррет Хедлунд

Актер начал модельную карьеру, когда был подростком. Достигнув совершеннолетия, он решил перейти из модельного бизнеса в кино. Его дебют состоялся в фильме «Троя», где он исполнил роль Патрокла. Позже Хедлунд получил главную роль в картине «Трон: Наследие», но картина не принесла актеру ожидаемого успеха.

3. Тэйлор Лотнер

Роль Джейкоба в фильме «Сумерки» сулила актеру дальнейший успех. Он привлекал большое внимание и его называли новой звездой молодежного кино. Однако его первый фильм после «Сумерек» под названием «Погоня» прошел в прокате хуже, чем ожидалось. Сейчас актер снимается в ситкоме «Кукушка».

2. Сара Мишель Геллар

В конце 90-х Сара была одной из самых востребованных актрис нового поколения. Помимо успешной работы в сериале «Баффи — истребительница вампиров», она снялась в таких популярных картинах, как «Крик 2» и «Жестокие игры». Но из подросткового кино ей так и не удалось вырасти, и сейчас актрису можно увидеть только на телешоу.

1. Кристин Дэвис

Все знают эту актрису как Шарлотту. Однако в отличие от своей героини Кристин не может похвастаться смиренным нравом. Она не раз лечилась от алкоголизма и была замешана во многих скандалах. Несмотря на то что «Секс в большом городе» стал культовым, актриса не смогла повторить успех Сары Джессики Паркер, чья карьера пошла в гору.