11 звездных детей, которые доказывают, что харизма и талант передаются по наследству
Глядя на фото знаменитостей и их отпрысков, волей-неволей задумываешься, кем же предстоит стать этим детям, вытянувшим счастливый билет в самом, так сказать, начале. И спустя большой промежуток времени мы можем наконец-то это узнать.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как выглядят и чем живут дети знаменитейших родителей. Может быть, успех действительно передается генетически, как вы думаете?
Катрин Денев и Кристиан Вадим
Французский актер Кристиан Вадим, сын кинорежиссера Роже Вадима и актрисы Катрин Денев, родился 18 июня 1963 года в парижском пригороде Булонь-Бийанкур. На его счету успешные роли в кино и театре.
Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Мелоди Депп появилась на свет 27 мая 1999 года в Париже в семье французской киноактрисы, певицы и фотомодели Ванессы Паради и американского киноактера Джонни Деппа. Лили пошла по стопам матери и отца и стала успешной моделью и актрисой.
Памела Андерсон и Брэндон Томас Ли
Сын актрисы Памелы Андерсон и барабанщика Томми Ли родился в 1996 году 6 июня. Парень, вдохновленный матерью, снимается как в кино, так и в фотосессиях.
Джим Керри и Джейн Эрин Керри
Джейн появилась на свет 6 сентября 1987 года в Лос-Анджелесе, осчастливив великого комика Джима Керри (в ту пору начинающего) и актрису Мелиссу Уомер. В отличие от других звездных детей Джейн Эрин Керри не хотела, чтобы ее ассоциировали со знаменитым отцом, и стала строить карьеру певицы самостоятельно. Сейчас девушка успешно выступает со своей группой.
Кэтрин Зета-Джонс и Кэрис Зета-Дуглас
Кэрис, младшая дочь звездных супругов Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа, родилась 20 апреля 2003-го. 16 летняя красавица уже выступает в своей танцевальной группе, однако в планах Кэрис и театральная карьера.
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер
Кайя Джордан Гербер, родившаяся 3 сентября 2001 года в семье американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Ренди Гербера, уже стала успешной моделью, а также пробует себя в кино.
Джон Траволта и Элла Блю
3 апреля 2000 года в семье Джона Траволты и Келли Престон родилась красавица-дочь Элла. Недавно она снялась со своим звездным отцом в новом триллере «Ядовитая роза».
Джулианна Мур и Лив Фрейндлих
Актриса Джулианна Мур и сценарист Барт Фрейндлих подарили миру дочку 11 апреля 2002-го. Лив увлекается баскетболом, а также успешно снимается в кино и участвует в модных показах.
Адриано Челентано и Розалинда Челентано
51-летняя итальянская актриса, художница и певица Розалинда Челентано, младшая дочь известного актера и певца Адриано Челентано и Клаудии Мори, получила множество наград на актерском поприще и даже сыграла Сатану в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы».
Пирс Броснан и Дилан Броснан
13 января 1997 года у Пирса Броснана и Кили Шэй Смит родился сын Дилан. Юноша к своим 18 годам уже стал лицом бренда Saint Laurent. Также молодой человек обучается в киношколе и занимается музыкой.
Дэнни Де Вито и Люси Де Вито
37-летняя американская актриса, дочь Дэнни Де Вито и Реи Перлман, сама весьма хороша на актерском поприще. Начинала Люси с театральных подмостков, но сейчас имеет за плечами уже 39 кинолент.