11 звездных детей, которые доказывают, что харизма и талант передаются по наследству

Глядя на фото знаменитостей и их отпрысков, волей-неволей задумываешься, кем же предстоит стать этим детям, вытянувшим счастливый билет в самом, так сказать, начале. И спустя большой промежуток времени мы можем наконец-то это узнать.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как выглядят и чем живут дети знаменитейших родителей. Может быть, успех действительно передается генетически, как вы думаете?

Катрин Денев и Кристиан Вадим

Французский актер Кристиан Вадим, сын кинорежиссера Роже Вадима и актрисы Катрин Денев, родился 18 июня 1963 года в парижском пригороде Булонь-Бийанкур. На его счету успешные роли в кино и театре.

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Мелоди Депп появилась на свет 27 мая 1999 года в Париже в семье французской киноактрисы, певицы и фотомодели Ванессы Паради и американского киноактера Джонни Деппа. Лили пошла по стопам матери и отца и стала успешной моделью и актрисой.

Памела Андерсон и Брэндон Томас Ли

Сын актрисы Памелы Андерсон и барабанщика Томми Ли родился в 1996 году 6 июня. Парень, вдохновленный матерью, снимается как в кино, так и в фотосессиях.

Джим Керри и Джейн Эрин Керри

Джейн появилась на свет 6 сентября 1987 года в Лос-Анджелесе, осчастливив великого комика Джима Керри (в ту пору начинающего) и актрису Мелиссу Уомер. В отличие от других звездных детей Джейн Эрин Керри не хотела, чтобы ее ассоциировали со знаменитым отцом, и стала строить карьеру певицы самостоятельно. Сейчас девушка успешно выступает со своей группой.

Кэтрин Зета-Джонс и Кэрис Зета-Дуглас

Кэрис, младшая дочь звездных супругов Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа, родилась 20 апреля 2003-го. 16 летняя красавица уже выступает в своей танцевальной группе, однако в планах Кэрис и театральная карьера.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Кайя Джордан Гербер, родившаяся 3 сентября 2001 года в семье американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Ренди Гербера, уже стала успешной моделью, а также пробует себя в кино.

Джон Траволта и Элла Блю

3 апреля 2000 года в семье Джона Траволты и Келли Престон родилась красавица-дочь Элла. Недавно она снялась со своим звездным отцом в новом триллере «Ядовитая роза».

Джулианна Мур и Лив Фрейндлих

Актриса Джулианна Мур и сценарист Барт Фрейндлих подарили миру дочку 11 апреля 2002-го. Лив увлекается баскетболом, а также успешно снимается в кино и участвует в модных показах.

Адриано Челентано и Розалинда Челентано

51-летняя итальянская актриса, художница и певица Розалинда Челентано, младшая дочь известного актера и певца Адриано Челентано и Клаудии Мори, получила множество наград на актерском поприще и даже сыграла Сатану в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы».

Пирс Броснан и Дилан Броснан

13 января 1997 года у Пирса Броснана и Кили Шэй Смит родился сын Дилан. Юноша к своим 18 годам уже стал лицом бренда Saint Laurent. Также молодой человек обучается в киношколе и занимается музыкой.

Дэнни Де Вито и Люси Де Вито