11 киноактеров, чья боль в кадре была настоящей

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Во время съемок очередной масштабной кинокартины актерам часто приходится сталкиваться с проблемой выполнения опасных трюков, которые связаны с определенным дискомфортом и даже физической болью. Большинство звезд решают этот вопрос довольно легко и прибегают к помощи профессиональных каскадеров и дублеров или же стараются максимально обезопасить себя в подобных сценах. Но есть среди них и бесстрашные таланты. AdMe.ru представляет вашему вниманию 11 служителей киноиндустрии, которые подвергли свое здоровье, а порой и жизнь нешуточному риску ради того, чтобы сердца зрители замерли от восхищения.

Ченнинг Татум, «Охотник на лис»

На съемках драмы «Охотник на лис» с Татумом, исполнившим роль борца Марка Шульца, произошла загадочная история. Актер должен был биться головой о зеркало, которое специально для его безопасности было покрыто защитным пластиком. Но эмоции захватили Ченнинга не на шутку: он повторил удар трижды с такой силой, что разбил не только зеркало, но и собственную голову, отчего и кровь в кадре вовсе не бутафорская. Удивительно, но, по словам самого Татума, он совершенно не понимает, как такое могло произойти.

Сильвестр Сталлоне, «Рэмбо: Первая кровь»

В 1-м фильме о ветеране Вьетнамской войны Джоне Рэмбо герой Сильвестра Сталлоне вынужден был спрыгнуть с огромной отвесной скалы, пытаясь скрыться от погони полицейских. Несмотря на всю сложность трюка, актер отказался от помощи дублеров и выполнил его самостоятельно. И это стоило ему двух сломанных ребер: при падении Сталлоне крайне неудачно приземлился, но все же доиграл сцену до конца, а его мучительный крик сделал этот момент еще более эффектным и напряженным.

Леонардо Ди Каприо, «Джанго освобожденный»

В карьере Ди Каприо без травм тоже не обошлось. В одной из самых мощных сцен фильма «Джанго освобожденный» разъяренный рабовладелец Кэнди, которого играет Лео, должен был сильно ударить по столу. В этот момент актер настолько вошел в роль, что разбил попавшийся ему под руку хрустальный бокал. Несмотря на невыносимую боль и капающую кровь, он продолжал играть и блестяще произнес свой гневный монолог. После завершения съемки смелому Ди Каприо наложили несколько швов.

Джерард Батлер, «Покорители волн»

Роль профессионального серфера в фильме, основанном на реальных событиях, чуть не стоила актеру жизни. Чтобы сделать картину более достоверной, он по максимуму отказался от услуг дублеров и действительно покорял гигантские волны. Но однажды ситуация вышла из-под контроля: мощнейший поток воды сбил Батлера с доски и словно потащил вглубь стихии. Его несколько раз подряд то выталкивало на поверхность, то снова тянуло вниз. Актера удалось спасти, только когда он уже несколько минут провел под водой.

Вигго Мортенсен, «Властелин колец»

Драматичный момент во второй части «Властелина колец», когда Гимли, Леголас и Арагорн решают, что хоббиты Мерри и Пиппин погибли, получился таким эмоциональным и сильным по той причине, что будущий король Гондора, а точнее исполняющий эту роль Вигго Мортенсен, слегка перестарался во время съемок этого эпизода: демонстрируя горе утраты друзей, он слишком сильно ударил ногой по тяжелому шлему орка. В результате актер сломал два пальца, и его искренний крик нестерпимой боли зрители увидели на экране.

Джеки Чан, «Разборка в Бронксе»

Пересчитать все травмы, полученные Джеки Чаном за долгие годы его кинокарьеры, уже практически невозможно, ведь он славится тем, что сам выполняет все трюки. Однако даже такому мастеру боевых искусств не всегда удается сделать это идеально. Так случилось во время съемок «Разборки в Бронксе», когда актер совершил прыжок с моста на судно на воздушной подушке. На этот раз легко отделаться ему не удалось, он сломал лодыжку, получил открытый перелом пальцев, а также травмировал голень и бедро. Однако, несмотря на тяжелые увечья, он продолжил сниматься, а чтобы спрятать гипс, надевал на него носок, раскрашенный под кроссовок.

Майкл Джей Фокс, «Назад в будущее — 3»

На съемках 3-й части всеми любимой истории о приключениях Марти Макфлая и дока Эмметта Брауна с одним из актеров произошло пренеприятнейшее событие: Майкл Джей Фокс, исполняющий роль молодого юноши, должен был сыграть сцену, в которой его киновраг Бьюфорд Таннен решает его повесить. На репетициях эпизода все шло, как и было задумано: Фокс поддерживал веревку пальцами и был вне опасности. Но после команды «Камера! Мотор! Начали!» орудие убийства слишком сильно стянуло шею, и на несколько секунд актер оказался повешенным по-настоящему. К счастью, его удалось спасти, и Марти Макфлай успешно вернулся из Дикого Запада в Хилл-Вэлли 1985 года.

Лив Тайлер, «Цена страсти»

Фильм «Цена страсти» не входит в топ лучших картин, в которых снялась Лив Тайлер, но именно во время его съемок актрисе пришлось особенно нелегко. По сюжету главная героиня Шана была заперта в номере отеля своим разгневанным и фанатичным мужем, связана веревками и не могла дышать. Так как у создателей картины было отведено на этот эпизод очень мало времени, его нужно было снять с одного дубля. Чтобы органично смотреться в кадре, Лив пришлось вытерпеть мучения своего персонажа по-настоящему, но ни режущая боль от веревок, ни удушье от кляпа не смогли сломить актрису, и она успешно завершила начатое.

Шайа Лабаф, «Ярость»

Актер еще довольно молод, но уже успел прославиться не только своим талантом, но и неординарными поступками. Так, на съемках военной драмы «Ярость» Шайе было недостаточно шрама на лице, который создали гримеры. Чтобы добиться большей реалистичности, он специально разрезал себе щеку и постоянно разрывал рану во время съемок. Но и этого ему показалось мало, и он выбил себе зуб. Коллеги по цеху пришли в восторг от поступка Лабафа, а Брэд Питт, снимавшейся с ним в картине, назвал молодое дарование одним из величайших актеров.

Дэниел Дэй-Льюис, «Нефть»

С прославленным актером и обладателем премии «Оскар» на съемках постоянно приключаются травмоопасные истории. Коллеги по цеху уже подшучивают о том, что если Дэниел не сломал пару ребер — фильм не состоялся. Кино под названием «Нефть» исключением не стало: исполняя роль предпринимателя Плэйнвью, в одной из сцен актер упал в шахту глубиной почти 15 метров. По счастливой случайности, снова пострадали лишь ребра, а ведь при таком падении последствия могли оказаться куда более серьезными.

Шарлиз Терон, «Белоснежка и охотник»

В очередном прочтении истории про Белоснежку и злую королеву-мачеху белокурой актрисе досталась роль последней. Чтобы ей удалось как следует прочувствовать всю вселенскую злобу и мрачность персонажа, художники по согласованию с актрисой делали ее платья невероятно неудобными, тем самым заставляя ее действительно пребывать не в лучшем расположении духа. Шарлиз отмечала, что от громоздких украшений и других деталей у нее оставалось множество синяков и порезов, да и носить тяжелые ткани за собой было непросто. Вдобавок ко всему ей приходилось так много кричать по сценарию, что она даже повредила брюшные мышцы. Вот это самоотдача и профессионализм!