11 знаменитых фильмов, в которых мы не заметили скрытых спойлеров

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Фильмы, которые полюбились многим, в первую очередь привлекают неожиданными поворотами сюжета. А что, если непредсказуемый финал можно было угадать и режиссер давал подсказки зрителям? AdMe.ru собрал 11 популярных фильмов, которые могли бы быть менее впечатляющими, если бы зритель был очень внимателен.

Стартрек: Возмездие Star Trek: Into Darkness (2013)

Когда Кирк приходит к адмиралу Маркусу с просьбой о восстановлении в должности капитана и для обсуждения стратегии захвата Хана, зритель еще не понимает, насколько очевидны намерения Маркуса. На его столе модели кораблей Звездного флота, адмирал обсуждает необходимость милитаризации Звездного флота, чтобы защитить себя от угроз, при взгляде на последний корабль Маркус загадочно замолкает и очень подозрительно смотрит (это корабль Джеймса). Если бы мы обратили внимание на эту деталь, то знали бы о дальнейшей судьбе Кирка.

Остров проклятых Shutter Island (2010)

Напарник Тедди Чак на самом деле является врачом, который ведет обширную ролевую игру, пытаясь спасти Тедди, и это можно было понять с первых кадров. Когда Тедди и Чак впервые прибывают на остров, их просят сдать свое оружие. В этой сцене Чак возится с кобурой для пистолета, что означает, что он не имеет никакого отношения к Службе федеральных маршалов и у него нет соответствующей подготовки. И этот недостаток опыта озадачивает Тедди, но он отталкивает эту мысль и решает, что это просто небольшой инцидент и не более того. Но все это обрело смысл в конце, когда Тедди узнает правду.

Рапунцель: Запутанная история Tangled (2010)

Для того чтобы узнать, что Рапунцель отправится в большое путешествие, достаточно посмотреть первые кадры мультфильма. Взгляните на игрушки над кроваткой, которые намекают на приключения: любимый хамелеон Паскаль, резиновая утка (ее можно будет увидеть около таверны), лошади Максимуса и т. д.

Человек-паук — 3: Враг в отражении Spider-Man 3 (2007)

Когда Гарри нападает на своего друга Питера Паркера в костюме зеленого гоблина, битва заканчивается амнезией Гарри. Питер и Мэри Джейн посещают Гарри в больнице, и они снова становятся друзьями, как в старые времена. Когда они уходят, то медсестра говорит Гарри, что у него хорошие друзья, на что Гарри отвечает: «Прекрасные друзья. Я жизнь за них отдам». Когда кто-то в фильме бросает такую серьезную фразу, можно догадаться, что произойдет дальше.

Престиж The Prestige (2006)

В конце зритель узнает, что Альфред работал тайно со своим братом-близнецом. Тем не менее мы могли бы и сами до этого догадаться, надо было только вслушаться в монолог, когда дневник Альфреда читает его соперник (Роберт). В нем описывалось начало пути двух братьев: «Мы были молоды, нас ждал великий успех. Мы посвятили себя магии и трюкам, мы никогда никому не желали зла». Также обратите внимание на фокус с птичкой — после него маленький мальчик спросил: «А куда делся ее братик?», что привело Альфреда в замешательство.

Эйс Вентура: Розыск домашних животных Ace Ventura: Pet Detective (1994)

Неожиданное завершение этой детективной истории вызвало много смеха и смущения. Эйс объясняет всем собравшимся мотивы Финкла и то, что Эйнхорн на самом деле не является той, за кого себя выдает. В качестве доказательства он срывает с нее платье, и всем становится понятно, что она — мужчина. Самый большой намек на это был обнаружен на ее столе в виде фруктов.

Пила 3D Saw 3D (2010)

Мы сразу должны были вычислить Гордона. Заподозрить его надо было хотя бы лишь по тому, что он выжил (о судьбе этого героя не было известно ничего со времен первой части), — в этом фильме никто не выживает без причины. Во-вторых, когда Бобби устраивает встречи выживших в играх Пилы, неожиданно появляется доктор Гордон. Зритель должен был понять, что персонаж был возвращен не просто так и не только для одной сцены. С того момента, как мы увидели Гордона, он будет сотрудничать с Джоном Крамером (Пила).

Назад в будущее Back to the Future

© Amblin Entertainment

Внимательные фанаты этого фильма могли предсказать, что отправка Марти в будущее не пройдет гладко: открытка с Гарольдом Ллойдом, висящим на башне с часами, намекнула на кульминацию.

Зомби по имени Шон Shaun of the Dead (2004)

Весь фильм детально описывают с самого начала, когда Дэнни рассказывает Шону свой план: «Знаешь, что мы завтра сделаем? Будем пить дальше! Для начала „Кровавую Мэри“ здесь (первого зомби, который нападает на них, будут звать Мэри), потом чарку в „Голове короля“ (они отправились в дом матери Шона, где его отчим Филлип был укушен за шею), две стопки в „Маленькой принцессе“ (две стопки — Шон спасает влюбленную пару Дэйва и Диану, которые живут вместе с „принцессой“ — Лиз), потом приползем сюда — снова в бар (фильм заканчивается в баре с грандиозными разборками с зомби)».

Казино «Рояль» Casino Royale (2006)

В титрах фильма мы видим Веспер Линд, которую показывают как королеву сердец и пиковую даму. Те, кто разбирается в знаках, поняли, что это означает. Это символ любви и одновременно символ невезения или предательства — раскрытие персонажа произошло до того, как мы увидели его в фильме.

Стражи Галактики Guardians of the Galaxy (2014)

Грут очень похож на персонажа из детской книги Шела Силверстайна «Щедрое дерево». Те, кто знаком с данным произведением, наверняка знали, как все будет. Грут выращивает цветы, помогает своим друзьям, теряет ветви и в конце концов жертвует собой ради енота (в книге — ради мальчика), которого он так любит.