11 знаменитостей, которым выпал шанс сыграть легендарную роль, а они его профукали

Получить звездную роль можно разными способами. Одних актеров отбирают во время кастингов, а других приглашают на волне невероятной популярности, как это было у Кейт Уинслет после «Титаника». Но далеко не все кинопробы заканчиваются успехом, да и актеры могут просто не согласиться на предложение режиссера или продюсера. Например, Рассел Кроу отказался сниматься во «Властелине колец», потому что именно такое решение ему подсказала интуиция.

Мы в AdMe.ru решили немного пофантазировать и представить, как выглядели бы наши любимые персонажи, если бы их сыграли другие люди.

Дейенерис Таргариен — Элизабет Олсен

Актриса, прославившаяся ролью Алой Ведьмы, в начале своей карьеры провалила пробы на роль Матери Драконов. Элизабет рассказала, как это произошло: «Это было самое неловкое прослушивание, которое у меня когда-либо было. Я произносила речь кхалиси, когда она вышла из огня. Это было ужасно. Мне не перезвонили». В итоге Дейенерис сыграла Эмилия Кларк.

Арагорн — Рассел Кроу

Однажды Рассела Кроу спросили, не жалеет ли он о том, что отказался играть Арагорна в культовой трилогии «Властелин колец». Актер честно ответил, что никогда не думал об этом, и объяснил, почему не присоединился к съемкам. По мнению Кроу, Питер Джексон на самом деле никогда не хотел брать его на роль Арагорна. Инстинкт подсказал Расселу, что у режиссера уже есть подходящий вариант на уме, поэтому он вежливо отказался.

Элли Сэттлер — Гвинет Пэлтроу

В 1992 году на роль доктора Элли Сэттлер претендовала Гвинет Пэлтроу. Эти съемки сильно помогли бы начинающей актрисе, ведь «Парк юрского периода» стал популярной франшизой. Однако у будущей звезды ничего не вышло, а роль досталась Лоре Дерн.

Джеймс Бонд — Генри Кавилл

Сейчас уже невозможно представить в этой роли никого другого, кроме блистательного Дэниела Крейга, но у Генри Кавилла был шанс стать новым агентом 007. Актеру отказали, потому что он был «немного пухленьким». Кавилл принял критику достойно и начал больше внимания уделять физической форме, что, по собственному признанию актера, помогло ему в дальнейшей карьере.

Джейн Смит — Гвен Стефани

Популярная певица Гвен Стефани — по-настоящему разносторонний человек. Она почти получила главную роль в фильме «Мистер и миссис Смит». Стефани прошла несколько прослушиваний, но в итоге сделала выбор в пользу музыкальной карьеры. А Джейн Смит сыграла бесподобная Анджелина Джоли.

Индиана Джонс — Том Селлек

Актер был на волоске от съемок в культовой франшизе про неунывающего искателя приключений. Том Селлек получил роль Индианы Джонса, но к тому моменту у него уже был подписан контракт с создателями сериала «Частный детектив Магнум», и продюсеры не разрешили ему совмещать эти два проекта.

Принц Каспиан — Николас Холт

По словам актера, пробы на роль принца Каспиана были самыми худшими в его карьере. На кастинге Николаса Холта попросили произносить текст с латиноамериканским акцентом, как у Кота в сапогах из «Шрека». Холта эта просьба смутила, ведь он не готовился к пробам с акцентом. В конце концов роль досталась британцу Бену Барнсу, который смотрелся в ней очень гармонично.

Виола де Лессепс — Кейт Уинслет

После оглушительного успеха в «Титанике» на Кейт Уинслет посыпались предложения от разных режиссеров. Ее позвали на съемки «Влюбленного Шекспира», но актриса отказалась, потому что хотела больше внимания уделить независимым проектам. Роль забрала Гвинет Пэлтроу. И она не прогадала: за эту работу актрису наградили «Оскаром».

Алекс Мандэй — Анджелина Джоли

Из фильмографии Анджелины Джоли мы знаем, что она обожает сниматься в боевиках. Но один такой проект актриса все-таки отвергла. Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас приложили колоссальные усилия, чтобы убедить Джоли сыграть их напарницу, но у них ничего не вышло. Тогда актриса объяснила свой отказ очень просто: по ее мнению, она недостаточно популярна, чтобы зрителям было весело и интересно смотреть за тем, как Джоли бегает на высоких каблуках и гоняется за плохими парнями.

Патрик Бейтман — Джонни Депп

Изначально «Американского психопата» должен был снимать Стюарт Гордон. Режиссер видел в главной роли только Джонни Деппа и сумел уговорить его согласиться на съемки. Но автор романа резко передумал. Он в пух и прах разнес Стюарта Гордона и назвал Джонни Деппа поверхностным актером, который к тому же слишком стар для этой роли. Хотя Деппу на тот момент было всего 28 лет.

Кристиан Грей — Чарли Ханнэм

В 2013 году все газеты раструбили новость года: в экранизации романа «Пятьдесят оттенков серого» снимется Чарли Ханнэм. Но через несколько месяцев актер изменил свое решение и отказался от роли главного красавчика. Как оказалось, из-за плотного рабочего графика у Ханнэма случился нервный срыв. Актер понял, что не потянет роль и не сможет качественно выполнить свою работу, но этот шаг дался ему очень тяжело. Ханнэм до сих пор так и не посмотрел ни один фильм, потому что назвал этот эпизод «худшим профессиональным опытом» в своей жизни.