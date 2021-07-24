11 знаменитостей, которых на съемочную площадку чуть ли не силой притащили

Звезды бывают рады не всем новым ролям и иногда наотрез отказываются играть даже в самых известных или перспективных фильмах и сериалах. Причин такого поведения актеров предостаточно: кому-то может не нравиться сценарий очередного блокбастера, кто-то не хочет выходить из привычного ему образа, а у кого-то находятся свои личные аргументы для уклонения от съемок.

AdMe.ru попробовал приоткрыть завесу тайн голливудского кинематографа. Наша подборка правдивых историй со съемочных площадок наверняка придется вам по вкусу.

Сара Джессика Паркер — Кэрри, «Секс в большом городе»

Обладательница премии «Эмми» за лучшую женскую роль могла отказаться от воплощения Кэрри Брэдшоу из-за моральных соображений. Кроме того, Сара считала Кэрри противной: актриса была не в восторге от того, что ее героиня всегда ругается. Как признается Паркер, мысль об уходе из шоу у нее появилась уже после выпуска пилотной серии. Продюсерам пришлось изрядно постараться, чтобы снять ее еще хотя бы в паре эпизодов. Впрочем, после всех уговоров представителей HBO актриса все же решила остаться в сериале и тем самым сделала его таким, каким мы его знаем.

Дэниел Крейг — агент 007, «Казино „Рояль“»

Дэниел Крейг долго не верил в то, что его утвердили на роль знаменитого Джеймса Бонда в культовом боевике «Казино „Рояль“». Опасаясь не дотянуть до своих предшественников — Пирса Броснана и Шона Коннери, — Крейг долго боялся опозориться и отказывался от поступающих предложений. Впрочем, после выхода последней части бондианы мнение актера о себе изменилось: теперь Дэниел уверен, что он уже перерос уровень известной кинофраншизы.

Киану Ривз — Гриффин, «Наблюдатель»

Киану Ривз совсем не хотел играть душегуба, да и сценарий триллера «Наблюдатель» показался ему неинтересным. По словам актера, согласие на участие Ривза дал его друг, подделав подпись знаменитости в контракте. Доказать свою непричастность Киану так и не смог, и в его коллекции появилась еще одна роль.

Натали Портман — Джейн, «Тор: Рагнарек»

После выхода 3-й части «Тора» фанаты киновселенной Marvel долгое время недоумевали, куда же пропала героиня первых эпизодов франшизы Джейн Фостер в исполнении Натали Портман. Оказывается, дыра в сюжете образовалась благодаря самой актрисе, которой не понравилось поведение выпускавшей фильм студии. Когда организация уволила ее подругу с поста режиссера, Портман решила ее поддержать и покинула съемочную площадку в знак протеста.

Риз Уизерспун — Шерил Стрэйд, «Дикая»

Роль путешественницы Шерил Стрэйд тяжело давалась Риз Уизерспун, у которой еще до съемок картины начались панические атаки. Чтобы избавиться от душевных переживаний и должным образом поработать над фильмом, актриса даже лечилась у гипнотерапевта.

Мерил Стрип — Миранда, «Дьявол носит Prada»

Легендарная актриса знает себе цену в прямом и переносном смыслах: даже подписав контракт с киностудией, она не хотела работать за копейки в фильме «Дьявол носит Prada». К слову, Мерил назвала предложенный ей гонорар «едва ли не оскорбительным». Когда в конечном итоге зарплата звезды выросла до $ 4 млн, актриса поставила продюсерам еще одно условие: в конце картины героиня должна обязательно показать зрителям свое человеческое лицо.

Эмили Блант — принцесса Мэри, «Путешествия Гулливера»

Эмили Блант могла стать Черной Вдовой в «Железном Человеке — 2», если бы не ее контракт с кинокомпанией Fox. Актрисе пришлось сниматься в провальном фильме «Путешествия Гулливера» буквально против своей воли. А роль Наташи Романофф она была вынуждена уступить Скарлетт Йоханссон.

Дженнифер Лоуренс — Мистик, «Люди Икс: Темный Феникс»

Исполнительница роли Мистик в блокбастере «Люди Икс: Темный Феникс» отказывалась сниматься в нем из-за того, что не хотела мазаться синей краской непонятного состава. Спасти ситуацию помог режиссер ленты, к словам которого Дженнифер Лоуренс прислушалась, хотя и без особого энтузиазма.

Райан Рейнольдс — Дэдпул, «Люди Икс: Начало. Росомаха»

Мало кто знает, что Дэдпула Райан Рейнольдс изображал дважды. Первая версия знаменитого персонажа не понравилась актеру, и он долгое время отказывался от съемок в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха» именно из-за несовпадения своего представления о необычном супергерое и созданного сценаристами образа. Впрочем, в кадре Райан все же появился: представители киностудии просто не оставили ему выбора.

Джессика Альба — Сьюзан, «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного Серфера»

Джессика Альба была далеко не в восторге, когда в прокат вышел экшен «Фантастическая четверка». Еще бы: лента с участием актрисы собрала большое количество отрицательных отзывов. Стоит ли удивляться тому, что к началу съемок продолжения картины, в которой Альба была обязана сниматься по условиям контракта, она отнеслась без особого воодушевления. И не зря: «Серебряный Серфер» стал одним из худших фильмов о супергероях Marvel.

Дженнифер Энистон — Рэйчел, «Друзья»

Главную героиню в известном на весь мир сериале «Друзья» могла сыграть другая актриса. Исполнительница роли Рэйчел Дженнифер Энистон к моменту начала съемок была уже занята работой над другим проектом. Мало того, она думала, что «Друзья» провалятся. Чтобы удержать звезду, каналу NBC пришлось пойти на беспрецедентный шаг: телевизионная сетка была распланирована так, чтобы конкурентный сериал попал в самое провальное для трансляции по ТВ время. Результаты стараний телевизионщиков стали для Дженнифер веской причиной согласиться на участие в шоу.