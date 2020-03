11 ролей в будущих громких кинопремьерах, после которых карьера актеров может круто измениться

Джонни Депп может сыграть Джокера

С завидным постоянством Джонни Деппа то и дело записывают в Джокеры. Во времена съемок «Темного рыцаря» Кристофера Нолана он как никогда был близок к исполнению этой роли, но тогда его обошел Хит Леджер. По данным портала We Got This Covered, есть шанс, что на этот раз все может сложиться для актера удачно.

Депп считается главным претендентом на роль антагониста Бэтмена. Еще ничего до конца не решено или же информация тщательно скрывается от зрителей, но соцсети уже пестрят высказываниями о том, что такой выбор актера им определенно по душе.