11 ролей в будущих громких кинопремьерах, после которых карьера актеров может круто измениться

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В 2021 году планируется выход сразу нескольких фильмов, персонажи которых будут уже так или иначе знакомы зрителю. Любители комиксов увидят нового «Бэтмена», сериаломаны смогут возродить веру в «Ведьмака», а дети и юные взрослые окунутся в мир сказки с помощью очередной экранизации «Золушки». Актеров в такие проекты подбирают с особой тщательностью, чтобы угодить даже самым искушенным критикам.

AdMe.ru заглянул в закулисье киносъемок и узнал, кого уже утвердили на роли в будущих громких премьерах, а кому еще только предстоит заполучить желаемые минуты экранного времени.

Джонни Депп может сыграть Джокера

С завидным постоянством Джонни Деппа то и дело записывают в Джокеры. Во времена съемок «Темного рыцаря» Кристофера Нолана он как никогда был близок к исполнению этой роли, но тогда его обошел Хит Леджер. По данным портала We Got This Covered, есть шанс, что на этот раз все может сложиться для актера удачно. Депп считается главным претендентом на роль антагониста Бэтмена. Еще ничего до конца не решено или же информация тщательно скрывается от зрителей, но соцсети уже пестрят высказываниями о том, что такой выбор актера им определенно по душе.

Роль другого злодея — Пингвина — может исполнить Колин Фаррелл

Предполагается, что новый фильм о Бэтмене не будет рассказывать историю его становления супергероем. Сюжет развернется вокруг того, как Брюс Уэйн стал главным защитником Готэма. Поэтому неудивительно, что планируется появление в картине сразу нескольких известных злодеев: Загадочника, Пингвина и, возможно, даже Джокера. Среди других претендентов на роль Пингвина выделяется Колин Фаррелл. В прошлом этого персонажа на большом экране сыграл Дэнни Де Вито в фильме 1992 года «Бэтмен возвращается».

А вот Альфреда в новом «Бэтмене» совершенно точно сыграет Энди Серкис

Режиссер нового фильма о супергерое Мэтт Ривз в своем аккаунте в твиттере развеял все сомнения о том, кто же исполнит роль дворецкого. Ривз уже работал с Энди Серкисом в таких проектах, как «Планета обезьян: Революция» и «Планета обезьян: Война», поэтому вероятность того, что и это сотрудничество станет для их тандема успешным, весьма высока. Среди других уже утвержденных на роли актеров можно выделить Зои Кравиц, которая станет Женщиной-кошкой; Пола Дано, выбранного на роль Загадочника; Джеффри Райта — комиссара Гордона ну и, конечно, Роберта Паттинсона — нового Бэтмена.

Еще одного злодея, но уже в другом фильме, сыграет Кристиан Бейл

Режиссер Тайка Вайтити планирует в 2021 году выпустить фильм «Тор: Любовь и гром». Его «Тор: Рагнарек» был принят зрителями и критиками на ура, поэтому от нового проекта ожидания у тех и у других весьма высоки. Масла в огонь подливает и тот факт, что главного антагониста сыграет Кристиан Бейл. Об этом в интервью Entertainment Tonight сообщила Тесса Томпсон. Интересно, что для DC актер стал героем (Бэтмен), а для Marvel будет злодеем. Подробности о том, в какого же именно персонажа перевоплотится Кристиан, пока не разглашаются. Однако сам факт, что именно Бейл утвержден на роль злодея, не оставляет шансов сомнениям по поводу правильности такого выбора. В сети уже вовсю появляются догадки, кого же все-таки сыграет актер. Лидирует мнение, что это будет Дарио Аггер, бизнесмен, который может превращаться в Минотавра.

Мы не увидим больше Уэсли Снайпса в роли Блэйда: его заменит Махершала Али

На фестивале Comic-Con студия Marvel официально объявила о перезапуске одной из популярнейших франшиз прошлого — «Блэйда». Исполнитель главной роли, Махершала Али, сам позвонил режиссеру фильма и предложил заново снять историю истребителя вампиров, а тот не смог отказать. Фанаты восприняли эту новость с большим энтузиазмом, только выбор актера их немного смутил. И дело не в том, что они не доверяют таланту Махершалы Али: 2 «Оскара» не дают в нем усомниться. Проблема кроется в другой его роли: он уже играл персонажа из вселенной Marvel. В сериале «Люк Кейдж» Али был Щитомордником, а поскольку все герои так или иначе связаны, может возникнуть небольшая путаница.

Новый Питер Пэн будет слегка отличаться от оригинала: на роль утвердили Александра Молони

Disney продолжает создавать ремейки своих известных проектов. На этот раз планируется выпуск кино по мотивам мультфильма «Питер Пэн» 1953 года. Актеры на главные роли уже утверждены, и картина запущена в производство. Можно сказать, что для Александра Молони, будущего Питера Пэна, этот фильм станет первой серьезной работой в кино. До этого он снимался в сериалах и озвучивал мультфильм «Большой злой лис и другие сказки».

Дочь Миллы Йовович, Эвер Андерсон, перевоплотится в Венди

К Питеру Пэну присоединится смелая девочка Венди, которую сыграет Эвер Андерсон. Это не первая ее роль на большом экране. Ранее юная актриса снималась в фильме своих родителей «Обитель зла: Последняя глава» и скоро должна появиться в картине «Черная вдова».

Во 2-м сезоне «Ведьмака» мы увидим Кристофера Хивью

Кристофер Хивью из Тормунда из «Игры престолов» перевоплотится в Нивеллена в «Ведьмаке». Он станет одним из ключевых персонажей 1-й серии 2-го сезона. В ее основу положен рассказ «Крупица истины» о потомственном разбойнике, проклятого и превращенного в жуткого монстра, в обличии которого он жил, пока его не освободил Геральт. Премьеру 2-го сезона можно будет увидеть уже в следующем году. Ранее ходили слухи, что и Натали Дормер может присоединиться к касту «Ведьмака», но сама актриса и представители Netflix опровергли эти домыслы.

Морфидд Кларк сыграет помолодевшую Галадриэль

Вокруг сериала «Властелин колец» ходит много слухов: все строят предположения по поводу сюжета и с особым нетерпением ждут окончательного оглашения списка актеров на главные роли. Но создатели не спешат делиться этой информацией: выдают ее порционно. Например, мы уже знаем, что эльфийскую владычицу Галадриэль сыграет Морфидд Кларк. Зрителям она могла запомниться по сериалу «Темные начала» и фильму «Святая Мод». Помимо нее в составе каста были замечены такие актеры, как Маркелла Кавена, Джозеф Моул и Макс Болдри.

Кто еще станет моложе, так это Морфеус: его роль исполнит Яхья Абдул-Матин II

Если помните эпизод «Бросок Гадюки» в сериале «Черное зеркало», то точно знаете, кто такой Яхья Абдул-Матин II. А еще вы могли его видеть в «Величайшем шоумене» и «Аквамене». В новой «Матрице» Нео и Тринити остались теми же: Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь сыграют персонажей, подаривших им всемирную известность. А вот Морфеуса создатели фильма решили немного омолодить и позвали на эту роль Яхья Абдул-Матина II. Съемки 4-й части киносерии уже стартовали. Выход картины планируется в 2021 году.

Остину Батлеру предстоит показать на экране весь шарм Элвиса Пресли

В последние годы в кинематографе четко прослеживается тенденция к созданию музыкальных байопиков: «Богемская рапсодия» буквально взорвала кинотеатры, «Рокетмен» стартовал чуть хуже, но тоже нашел своего зрителя. Неудивительно, что в скором времени нам предстоит увидеть фильм о короле рок-н-ролла — Элвисе Пресли. Режиссер Баз Лурман не торопился с выбором актера на главную роль, подходил к этому вопросу со всей тщательностью. Пресли могли сыграть Гарри Стайлс, Майлз Теллер или Энсел Эльгорт, но в итоге Остин Батлер оказался лучшим кандидатом.

Чьего появления на экране вы ждете больше всего? Может, у вас есть свои предложения по поводу выбора актеров?