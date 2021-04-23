11 знаменитостей, чей образ уже успели воплотить на экране, а мы и не заметили

Актер — непростая профессия: представьте только, что вам по долгу службы необходимо регулярно становиться другой личностью. А если играть приходится не вымышленного героя, а реально существующего человека, это еще сложнее. Ведь тогда его поклонники, семья и знакомые будут пристально наблюдать за вашей работой и подмечать любое несоответствие его образу.

Мы в AdMe.ru узнали, какие известные люди недавно были увековечены в кино, и решили сравнить, удалось ли актерам добиться сходства со своими героями.

Кейт Миддлтон

Герцогиню Кейт Миддлтон сыграла жена Тома Харди Шарлотта Райли в фильме «Король Карл III». В картине повествуется о возможном развитии событий в будущем — в случае, если на британский престол взойдет принц Чарльз.

Дэвид Боуи

Байопик «Дэвид Боуи: История человека со звезд» вышел не так давно — в 2020 году. Роль Дэвида досталась Джонни Флинну, и надо отдать актеру должное: играет он весьма убедительно.

Элтон Джон

Мюзикл «Рокетмен» демонстрирует зрителю все этапы жизни легендарного британского музыканта с тех времен, когда его еще звали Реджинальдом Дуайтом. Образ сэра Элтона Джона на экране воплотил молодой актер Тэрон Эджертон.

Мадонна

Сходством этой актрисы с Мадонной был впечатлен даже сам режиссер фильма. Джейми Олд, которой досталась главная роль в ленте «Мадонна: Рождение легенды», рассказывала, как получила ее. Она работала в то время в кофейне, и режиссер, которого девушка поначалу сочла за обычного клиента, спросил, знает ли она о том, что удивительно похожа на знаменитую певицу.

Бритни Спирс

На подготовку к работе в картине «Бритни навсегда» у актрисы Наташи Бассетт была неделя. Все это время она читала книги о Бритни, а во время репетиций смотрела интервью и документальные фильмы о поп-принцессе.

Группа Mötley Crüe

В основу сценария фильма «Грязь» легла одноименная книга — биография Mötley Crüe, написанная Нилом Страуссом. Одного из музыкантов, барабанщика Томми Ли, сыграл рэпер Колсон Бэйкер, более известный под сценическим именем Machine Gun Kelly. А роль гитариста Мика Марса досталась Ивану Реону.

Джин Сиберг

Образ Джин Сиберг на экране воплотила талантливая Кристен Стюарт. Драма «Опасная роль Джин Сиберг» повествует о том этапе жизни актрисы, когда она активно участвовала в борьбе за права человека и была замешана в нескольких громких скандалах.

Астрид Линдгрен

О шведской писательнице, авторе добрых книг о Малыше и Карлсоне и девочке Пеппи Длинныйчулок, рассказали в фильме «Быть Астрид Линдгрен». Ее сыграла Альба Аугуст. В картине показаны юность Астрид и ее непростой творческий путь.

Шерли Джексон

Писательницу Шерли Джексон, известность которой принес роман «Призрак дома на холме», сыграла актриса Элизабет Мосс. Несмотря на существование реального прототипа главной героини, назвать картину байопиком будет неправильно: создатели фильма подчеркивают, что в сюжете много выдумки.

Мария Склодовская-Кюри

Гениальную исследовательницу воплотила на экране Розамунд Пайк. В фильме «Опасный элемент» показана не только научная, но и личная жизнь Марии и Пьера Кюри: жизнь в Париже, знакомство и рождение детей.

Никола Тесла

Кино об изобретателе называется коротко и ясно — «Тесла» — и освещает тот период жизни ученого, когда он работал на Томаса Эдисона. Главного персонажа сыграл Итан Хоук, а изображать Эдисона, кстати, досталось Кайлу Маклахлену, известному ролью Дейла Купера в сериале «Твин Пикс».