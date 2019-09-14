11 забытых браков советских знаменитостей, о которых зрители мало что знали

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Браки известных советских актеров и певцов с коллегами по цеху не были редкостью. Учеба в институте, совместные съемки и театральные гастроли — яркие личности увлекались друг другом и создавали семьи. Но многие отношения не выдерживали трудностей и разрушались довольно быстро.

AdMe.ru сделал подборку звездных пар, которые когда-то были супругами. Браки продлились недолго, о них мало кто помнит, но истории отношений достойны внимания.

1. Анастасия Вертинская и Никита Михалков

Их отношения начались, когда молодые актеры учились на одном курсе в театральном училище им. Щукина. Они рассказывали о внезапном и страстном начале романа, практически сразу молодые люди стали жить вместе, но поженились тогда, когда у них уже был полугодовалый сын Степан. Спустя 4 года пара рассталась. У супругов было разное представление о роли жены. Вертинская очень любила мужа, но не была готова находиться на вторых ролях, сидеть дома и забыть о карьере.

2. Татьяна Доронина и Олег Басилашвили

Олег Басилашвили сумел завоевать сердце первой красавицы курса, за которой ухаживали все парни, учившиеся с нею. Доронина и Басилашвили поженились после окончания Школы-студии МХАТ. Свадьба была скромной, супруги прожили 8 лет и расстались. Позже Басилашвили говорил, что под влиянием профессии характер жены поменялся и ему стало сложно мириться с некоторыми качествами. Однако после расставания они сохранили хорошие отношения.

3. Наталья Фатеева и Владимир Басов

Отношения юной актрисы и режиссера завязались на съемках фильма «Есть такой парень». Роман развивался стремительно, вскоре влюбленные поженились, и через год родился сын Владимир, которого назвали в честь отца. Актриса рассказывала, что буквально «смотрела в рот» мужу, восхищалась, заботилась и ухаживала. Басов обожал жену, но ревновал к работе, успеху и молодости. Все-таки разница в возрасте давала о себе знать — Наталья была младше Басова на 12 лет. В конце концов претензии и упреки разрушили брак, и, по слухам, после развода Басов сделал так, чтобы Наталья не получала хорошие роли.

4. Нина Дорошина и Олег Даль

Нина Дорошина была влюблена в Олега Ефремова, который предпочел ей Анастасию Вертинскую, и актриса переживала личную драму. Утешить Нину взялся Олег Даль, который давно был влюблен в нее. Он очень быстро сделал актрисе предложение, и Нина в отместку Ефремову согласилась. Однако неприятный инцидент случился уже на свадьбе: долгое время невеста отсутствовала, а когда вернулась, то оказалось, что с нею был один из гостей — Олег Ефремов. К тому же Ефремов бесцеремонно сажал Нину себе на колени. Заподозрив жену в измене, Даль несколько дней не приходил домой, а через 2 недели пара развелась. Но Дорошина как-то смогла достучаться до бывшего мужа, попросить прощения, и они сохранили дружеские отношения.

5. Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон

Роман начинался очень красиво и стремительно, Кобзон был очарован Гурченко еще до личного знакомства и сразу приступил к бурным ухаживаниям. Он приезжал на съемки, осыпал ее цветами и подарками. Гастрольный график был плотным, и они часами разговаривали по телефону. После свадьбы они стали жить вместе с дочерью Гурченко от первого брака Машей. Счастье продлилось 3 года, после чего у Гурченко случился кризис в карьере, депрессия. Скандалы возникали все чаще, и супруги приняли решение о разводе. Они расстались врагами и не разговаривали более 40 лет, даже не здоровались, встречаясь на съемках или концертах.

6. Валентина Малявина и Александр Збруев

Когда Валентина и Александр познакомились, речь об известности еще не шла, им было по 16 лет, они учились в школе. Бурно развивающийся роман окончился беременностью. Молодые люди поженились и поставили родителей уже перед фактом, показав свидетельство о браке. Через 7 месяцев мамы Вали и Саши, сговорившись, отвезли девушку на искусственные роды. Валентина до самого конца не понимала, зачем она здесь, ребенок, конечно, погиб. После этого случая отношения между супругами стали портиться. Збруев не верил, что Малявина сделала это не добровольно. Супруги развелись через несколько лет, когда у Малявиной на съемочной площадке завязался роман с режиссером Павлом Арсеновым.

7. Татьяна Самойлова и Василий Лановой

Известная кинопара Каренина-Вронский были парой и в обычной жизни. Но когда они снимались в экранизации «Войны и мира», то уже состояли в разводе. Самойлова и Лановой познакомились во время учебы и на последнем курсе скромно расписались в ЗАГСе. Карьера обоих развивалась, они виделись мало. Лановой считал, что жена должна больше времени проводить дома, Татьяна же работала и не собиралась становиться образцовой матерью. Более того, матерью на тот момент она не собиралась становиться вообще. Она сделала аборт, и именно он надломил отношения супругов. Вернувшись с очередных съемок, они поняли, что стали чужими людьми, и приняли решение расстаться, хотя позже оба жалели о своем решении.

8. Лия Ахеджакова и Валерий Носик

Актеры познакомились во время работы в Московском ТЮЗе, для них это были первые серьезные чувства. Вскоре они поженились, но разлад в семье начался довольно быстро. По слухам, это случилось из-за того, что Ахеджакова не могла забеременеть, а Носик безумно хотел детей. На съемках картины «Спеши строить дом» Валерий познакомился с актрисой Марией Стерниковой. Он стал проводить с актрисой и ее дочкой много времени, очень привязался к малышке. О романе поначалу речь не шла, но через время Валерий и Мария поняли, что влюблены. Ахеджакова и Носик развелись, и Валерий женился на Стерниковой. Бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения и всегда отзывались друг о друге тепло.

9. Наталья Варлей и Николай Бурляев

После громкого успеха «Кавказской пленницы» Наталью осаждали поклонники — знаменитые и не очень. Но покорить сердце актрисы удалось скромному Николаю Бурляеву. Юность (Наталье было 19, Николаю — 20) не помешала актерам тут же пожениться, но, как оказалось, молодые люди не были готовы к серьезным отношениям и не приспособлены к быту. Вскоре супруги обратили свое внимание на новых возлюбленных (Ирину Печерникову и Бориса Галкина) и развелись.

10. Татьяна Окуневская и Арчил Гомиашвили

У актрисы Татьяны Окуневской была тяжелая судьба, молодость пришлась на время сталинских репрессий, и в ее биографии был «роман» с Лаврентием Берией. Позже, в 1948 году, она была обвинена в антисоветской пропаганде и освобождена из лагеря только спустя 10 лет. Именно тогда, уставшая и сломленная, но все еще привлекательная и яркая, она вышла замуж за Арчила Гомиашвили, который был младше ее на 12 лет. Они даже обвенчались, но прожили вместе недолго. Тем не менее Арчил был чуть ли не единственным из поклонников и мужей Окуневской, о котором она вспоминала с искренней теплотой.

11. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов

Актеры познакомились на съемках фильма «Молодая гвардия», поженились спустя 2 года и прожили в браке 13 лет. Они могли расстаться и раньше, Мордюкова постоянно порывалась уйти — она поняла, что она не испытывает к мужу сильных чувств. К тому же семейной жизни не способствовало то, что супруги долго прожили в проходной комнате, у них были трудности с деньгами. Мать уговаривала Нонну не разводиться, ей казалось, что так дочь навсегда останется одна с ребенком на руках. Супруги разъехались через 2 дня после смерти матери Нонны Мордюковой.