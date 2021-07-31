11 сцен из советского кино, которые нам понятны без слов, а наших детей и внуков поставят в тупик

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Самая обаятельная и привлекательная», «Мимино» — эти фильмы будут актуальны всегда, ведь в них мы узнаем самих себя. А вот наши дети и внуки уже вряд ли смогут смотреть эти картины без словаря или исторического справочника: слишком уж много всего изменилось за последние десятилетия.

Мы в AdMe.ru решили взять на заметку некоторые нюансы советской действительности, которые сейчас можно встретить разве что в наших любимых фильмах.

Дефицитные товары продавались из-под полы

В фантастической комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Шурик уже почти отчаялся найти нужные для машины времени транзисторы, как неожиданно ему на помощь пришел неизвестный мужчина — спекулянт. Элегантно распахнув полы пиджака, он предоставил ученому широкий выбор радиодеталей. В эпоху дефицита подобная деятельность считалась незаконной.

Инвалидам предназначалось особое транспортное средство

Существовало несколько вариантов так называемой инвалидки. Автомобиль, показанный в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», выпускался с 1958-го по 1970 год. Этот транспорт представлял собой моторизованную инвалидную коляску. Но нередко его использовали и как двухместный микроавтомобиль. После выхода фильма Гайдая в народе инвалидку стали называть моргуновкой — в честь персонажа, сыгранного Евгением Моргуновым.

Телефон любого человека находился в открытом доступе

«Ларису Ивановну хочу», — говорит в трубку Валико Мизандари, пытаясь разыскать понравившуюся ему девушку. Ее домашний телефон он нашел в телефонном справочнике. Закона «О персональных данных» еще не существовало, и вся информация спокойно публиковалась в так называемом списке абонентов. Зная фамилию и адрес человека, можно было без труда вычислить его номер телефона.

На обед был суп из концентратов

Уходя на работу, Катерина оставляет дочери наказ пообедать. «Суп из концентратов, антрекоты, компот консервированный...» — подхватывает та. В советское время выпускали несколько видов суповых концентратов, состоящих из смеси овощей, бобов, макаронных изделий, мяса или рыбы, полностью либо частично подготовленных к употреблению в пищу. Обычно они продавались в виде брикетов или порошкообразных смесей. Сварить такой суп было проще простого: способ приготовления указывался на этикетках.

Некоторые товары продавались только с нагрузкой

В фильме «Зигзаг удачи» герой Евгения Леонова не понимает, зачем ему статуэтка, если он хочет купить апельсины. Дело в том, что раньше товары, которые не пользовались спросом, продавались в довесок к тем, что расходились на ура. Это позволяло выполнить поставленный план. Торговля «в нагрузку» затрагивала практически все категории товаров: от книг и журналов до продуктов питания и туалетной бумаги.

Маклер был вынужден шифроваться

Сегодня не составляет труда приобрести любое жилье — были бы деньги. А вот в Советском Союзе улучшить жилищные условия, как правило, можно было только путем обмена. Чтобы подобрать нужный вариант, люди обращались к маклеру — человеку, который занимался вопросами купли-продажи недвижимости. В наше время эту роль взяли на себя риелторы. Такие специалисты обычно действовали подпольно: изучали объявления в газетах, вели собственную картотеку, придумывали изощренные схемы. В комедии «По семейным обстоятельствам» маклер, чью роль исполнил Владимир Басов, боится милиции и потому использует кодовые слова, называя квартиры то «тетями», то «кофточками».

Маркетинг был не в почете

В картине «Вокзал для двоих» герой Басилашвили презрительно называет деятельную колхозницу по прозвищу Дядя Миша спекулянткой, тогда как сегодня ее бы назвали отличным маркетологом. Напутствуя Рябинина, героиня Мордюковой говорит: «Ты вспоминай нашу торговлю и делай все наоборот. Там хамят, а ты улыбайся. Там обвешивают, а ты с „походом“ отпускай». В советские времена подобная «предпринимательская деятельность» считалась асоциальной и не поощрялась обществом.

Модные вещи можно было достать у фарцовщиков

Купить труднодоступные импортные товары можно было через специального человека — фарцовщика. Предметами фарцовки, или фарцой, как правило, выступали одежда, виниловые пластинки, видеокассеты, косметика и другая зарубежная продукция. Фарцовщики, как и спекулянты, действовали из-под полы. Их адреса и телефоны передавали из уст в уста.

Работники несли дежурство по патрулированию улиц

После тяжелого трудового дня Надя Клюева и Клавдия Матвеевна вместо того, чтобы пойти домой, отправились в одиночку ловить опасных бандитов. А все потому, что они были членами народной дружины. Создание таких коллективов в различных учреждениях началось в 1959 году. Патрулирование улиц было скорее добровольно-принудительным занятием. Пропустить дежурство было можно (как это и сделал Володька Смирнов в вечер, когда Клюева получила фингал), но общественники такое поведение брали на заметку. Мерами поощрения дружинников служили грамоты, нагрудные знаки и подарки. Представители народных дружин также имели право на дополнительный оплачиваемый отпуск и льготные путевки в санатории. Однако на практике эти обещания выполнялись редко.

Мелкое правонарушение могло быть вынесено на товарищеский суд

Сейчас такого общественного органа, как товарищеский суд, уже не существует. А вот раньше он был практически на каждом предприятии, в каждом колхозе и домоуправлении. Товарищеские суды разбирали дела о мелких хулиганствах, нарушениях трудовой дисциплины (опозданиях, прогулах), недоброкачественном выполнении работы. Так, в фильме «Афоня» работники ЖЭКа судят главного героя за купание в фонтане городского сквера и обсуждают, как бороться с его недостойным поведением.

В гостиничный номер могли подселить чужого человека

Раньше заселиться в гостиницу в чужом городе было проблематично. Нередко приходилось подключать связи. Так и сделал герой Вахтанга Кикабидзе, заявившись к оперному певцу Синицыну «с письмом от тети Нины, родственницы его друга Кукуша». Подселение незнакомого человека к другому (того же пола) в гостиничный номер и вовсе было обычным делом.