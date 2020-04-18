11 увлекательных сериалов, на которые не жаль потратить выходные

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Начиная с 1933 года, когда вышел первый в истории сериал «Одинокий рейнджер», человечество не может оторваться от телевизионных шоу. Вот только со временем начало выходить так много проектов, что разобраться в них стало почти невозможно.

AdMe.ru согласен быть вашим проводником в мир сериалов и спешит с новой подборкой отличных премьер.

Дело Кристин Килер

Рейтинг IMDb — 6,8 Это сериал об одной из самых скандальных историй, которая приключилась в Великобритании в 1960-х годах. Главная героиня — 19-летняя модель и танцовщица Кристин Килер — была обвинена в интрижке с военным министром страны. Потом выяснилось, что у девушки были отношения и с помощником атташе Советского Союза в Лондоне. Газеты писали, что на самом деле Кристин — шпион, но все оказалось не так просто.

Влечение

Рейтинг IMDb — 5,8 В центре сюжета испанского сериала «Влечение» оказывается молодой и успешный Марко. Он управляет прогрессивной компанией, которая разработала автомобиль, превращающий ветер в энергию. К нему на работу устраивается красавица Ева. Женщина сразу же меняет жизнь не только Марко, но и других героев истории.

Мне это не нравится

Рейтинг IMDb — 7,6 Сериал рассказывает о 17-летней девушке Сидни, которую воспитывает мама-официантка. После трагической смерти отца жизнь подростка стала еще сложнее. Сидни пытается найти общий язык с семьей и друзьями, но оказывается, что теперь у нее есть проблемы и посерьезнее — внезапно возникнувшие сверхъестественные способности.

Расправа

Рейтинг IMDb — 7,5 Главная героиня сериала чудом выживает после жестокого нападения. Когда женщине становится лучше, она не стремится забыть случившееся как страшный сон — наоборот, готовит план мести. Ее расправа обещает быть масштабной.

По правде говоря

Рейтинг IMDb — 7,1 Журналист и автор криминальных подкастов Поппи Парнелл 18 лет назад смогла разоблачить опасного преступника. Сейчас начали всплывать ранее неизвестные детали дела. Оказывается, преступник мог быть и невиновен. Поппи решается на повторное расследование.

Сэндитон

Рейтинг IMDb — 7,8 Сериал снят по незаконченному роману Джейн Остин. В центре сюжета — Шарлотта Хейвуд, которая приезжает в Сэндитон и начинает искать свое место. Героиня встречает мужчину, который планирует сделать из этой деревушки модный курорт.

Дом цветов

Рейтинг IMDb — 7,7 Эта черная комедия познакомит зрителей с семьей, которая занимается цветочным бизнесом. На первый взгляд герои кажутся счастливыми и беззаботными, но за беспечным фасадом скрывается настоящий конфликт. Сложный характер каждого члена семьи провоцирует нешуточные страсти.

Белгравия

Рейтинг IMDb — 7,3 «Белгравия» — историческая драма от создателей «Аббатства Даунтон». В сериале речь пойдет об аристократических семействах Белласисах и Тренчардах. 25 лет назад Джеймс Тренчард выдал свою младшую дочь за наследника богатой семьи. Их первенец остался сиротой (мать умерла при родах, а отец — в бою). Джеймс решает скрыть информацию о рождении мальчика и отдать его на воспитание другим людям.

Выжить

Рейтинг IMDb — 6,6 Сериал с Софи Тернер («Игра престолов») и Кори Хоукинсом («Ходячие мертвецы») в главных ролях. В центре сюжета — выжившие после крушения самолета герои, которым предстоит не только выбраться из заснеженных гор, но и справиться с личными проблемами.

Блудный сын

Рейтинг IMDb — 7,6 Малькольм Брайт — криминалист, который построил успешную карьеру. Но его тревожит судьба его отца: последний отбывает наказание в тюрьме за жестокие преступление. Малькольм боится, что в нем, как и в его отце, есть темная сторона.

Невероятное

Рейтинг IMDb — 8,5 Девушку-подростка, которая рассказывает о преступлении, обвиняют во лжи. Но спустя некоторое время полиция возвращается к делу и понимает, что совершила страшную ошибку.

Какой сериал сейчас смотрите вы?