11 увлекательных сериалов, на которые не жаль потратить выходные
Начиная с 1933 года, когда вышел первый в истории сериал «Одинокий рейнджер», человечество не может оторваться от телевизионных шоу. Вот только со временем начало выходить так много проектов, что разобраться в них стало почти невозможно.
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Дело Кристин Килер
- Рейтинг IMDb — 6,8
Это сериал об одной из самых скандальных историй, которая приключилась в Великобритании в 1960-х годах. Главная героиня — 19-летняя модель и танцовщица Кристин Килер — была обвинена в интрижке с военным министром страны. Потом выяснилось, что у девушки были отношения и с помощником атташе Советского Союза в Лондоне. Газеты писали, что на самом деле Кристин — шпион, но все оказалось не так просто.
Влечение
- Рейтинг IMDb — 5,8
В центре сюжета испанского сериала «Влечение» оказывается молодой и успешный Марко. Он управляет прогрессивной компанией, которая разработала автомобиль, превращающий ветер в энергию. К нему на работу устраивается красавица Ева. Женщина сразу же меняет жизнь не только Марко, но и других героев истории.
Мне это не нравится
- Рейтинг IMDb — 7,6
Сериал рассказывает о 17-летней девушке Сидни, которую воспитывает мама-официантка. После трагической смерти отца жизнь подростка стала еще сложнее. Сидни пытается найти общий язык с семьей и друзьями, но оказывается, что теперь у нее есть проблемы и посерьезнее — внезапно возникнувшие сверхъестественные способности.
Расправа
- Рейтинг IMDb — 7,5
Главная героиня сериала чудом выживает после жестокого нападения. Когда женщине становится лучше, она не стремится забыть случившееся как страшный сон — наоборот, готовит план мести. Ее расправа обещает быть масштабной.
По правде говоря
- Рейтинг IMDb — 7,1
Журналист и автор криминальных подкастов Поппи Парнелл 18 лет назад смогла разоблачить опасного преступника. Сейчас начали всплывать ранее неизвестные детали дела. Оказывается, преступник мог быть и невиновен. Поппи решается на повторное расследование.
Сэндитон
- Рейтинг IMDb — 7,8
Сериал снят по незаконченному роману Джейн Остин. В центре сюжета — Шарлотта Хейвуд, которая приезжает в Сэндитон и начинает искать свое место. Героиня встречает мужчину, который планирует сделать из этой деревушки модный курорт.
Дом цветов
- Рейтинг IMDb — 7,7
Эта черная комедия познакомит зрителей с семьей, которая занимается цветочным бизнесом. На первый взгляд герои кажутся счастливыми и беззаботными, но за беспечным фасадом скрывается настоящий конфликт. Сложный характер каждого члена семьи провоцирует нешуточные страсти.
Белгравия
- Рейтинг IMDb — 7,3
«Белгравия» — историческая драма от создателей «Аббатства Даунтон». В сериале речь пойдет об аристократических семействах Белласисах и Тренчардах. 25 лет назад Джеймс Тренчард выдал свою младшую дочь за наследника богатой семьи. Их первенец остался сиротой (мать умерла при родах, а отец — в бою). Джеймс решает скрыть информацию о рождении мальчика и отдать его на воспитание другим людям.
Выжить
- Рейтинг IMDb — 6,6
Сериал с Софи Тернер («Игра престолов») и Кори Хоукинсом («Ходячие мертвецы») в главных ролях. В центре сюжета — выжившие после крушения самолета герои, которым предстоит не только выбраться из заснеженных гор, но и справиться с личными проблемами.
Блудный сын
- Рейтинг IMDb — 7,6
Малькольм Брайт — криминалист, который построил успешную карьеру. Но его тревожит судьба его отца: последний отбывает наказание в тюрьме за жестокие преступление. Малькольм боится, что в нем, как и в его отце, есть темная сторона.
Невероятное
- Рейтинг IMDb — 8,5
Девушку-подростка, которая рассказывает о преступлении, обвиняют во лжи. Но спустя некоторое время полиция возвращается к делу и понимает, что совершила страшную ошибку.
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Фото на превью Unbelievable / Netflix