11 типажей героев, которые мелькают в кино так часто, что успели приесться зрителю

Чем больше новых фильмов выходит на экраны, тем чаще возникает ощущение дежавю при просмотре. Все дело в том, что среди режиссеров и сценаристов уже много лет кочуют несколько повторяющихся типов персонажей, которые наверняка вам уже встречались. Вы ведь точно видели кино, где суровый лысый качок спасает мир. Или уже успели убедиться, что любой компьютерный гений в фильме — это обязательно нелюдимый и замкнутый человек.

AdMe.ru решил вспомнить, какие популярные типажи встречаются в фильмах настолько часто, что уже успели набить оскомину.

Безумный ученый

Почти в каждом фильме, в котором есть место науке, найдется и харизматичный, ворчливый, зачастую абсолютно чокнутый ученый, который всецело посвятил себя исследованиям. И, очевидно, не зря, ведь в кино такой чудаковатый профессор то путешествует во времени, то оживляет монстра. Где можно встретить: практически в любой экранизации книги Мэри Шелли о Франкенштейне, «Назад в будущее», «Рик и Морти».

Бесхитростный болтун

Поначалу кажется, что этот персонаж не занят ничем полезным, кроме бесконечной болтовни, но к концу фильма он, как правило, совершает что-то очень важное, к примеру прилетает на драконе, чтобы уничтожить злодея. Где можно встретить: «Шрек», «Пятый элемент», «Ледниковый период».

Особенная девушка

Как правило, эта девушка — главная героиня, ничем не примечательная в начале фильма, но затем именно ее выбирают для какой-либо важной цели. И все благодаря особенностям и качествам, которые есть только у нее. В итоге, само собой, в нее влюбляется самый крутой парень. Где можно встретить: «Голодные игры», «Дивергент», «Сумерки».

Бессменный помощник

Человек, который постоянно находится рядом с главным героем и является ему подспорьем во всех делах — от расследования преступлений до борьбы со злом. Нередко обладает блестящим умом (но не затмевает при этом самого героя) и действительно приносит пользу. Где можно встретить: экранизации книг о Шерлоке Холмсе, фильмы об Эркюле Пуаро, «Ван Хельсинг» и немало других детективных и приключенческих фильмов.

Лысый брутал

Суровый качок, оказавшийся в не менее суровых жизненных обстоятельствах. Ему обязательно нужно кого-то спасти: любимую девушку, собственную жизнь или весь мир. Ну или на крайний случай провернуть идеальное ограбление. Надо ли говорить, что в конце концов ему это всегда удается? Где можно встретить: «Небоскреб», «Форсаж», «Адреналин» и другие боевики.

Наш знакомый

Простые ребята и девушки, созданные для того, чтобы каждый зритель мог ассоциировать себя с ними. Они не обладают ни сверхспособностями, ни невероятным умом и выглядят так, будто живут с нами по соседству. Они влюбляются, ошибаются, делают глупости и мечтают так же, как мы. Где можно встретить: «Дневник Бриджит Джонс», «Друзья», «Секс в большом городе».

Нелюдимый хакер

Герой, способный за минуту взломать сервера Пентагона, никак не может быть нормальным, в меру улыбчивым и общительным человеком. Он обязательно ведет образ жизни одиночки, иногда даже страдает какими-либо расстройствами психики. По крайней мере, так считает большинство режиссеров. Где можно встретить: «Мистер Робот», «Кто я», «Девушка с татуировкой дракона».

Красотка, которой не везет в любви

Она харизматична и незаурядна, но по какой-то причине все ее парни были полными придурками. За спиной у такой девушки обязательно будет несколько неудачных романов, и на момент начала фильма она, как правило, одинока. Ей хочется встретить любовь, но провальный опыт прошлого постоянно напоминает о себе. Где можно встретить: «Меломанка», «Теория Большого взрыва», «Сколько у тебя?». Чаще всего встречается в кино про любовь или комедиях.

Исправившийся эгоист

Это такой типичный уверенный в себе мужчина, который большую часть жизни занимается тем, что влюбляет в себя девушек и разбивает им сердца. Но однажды среди них он встречает ту самую, благодаря которой сразу понимает, каким черствым он был, и влюбляется по-настоящему. Где можно встретить: «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины», «Казанова», «Чего хотят женщины».

Главный скептик

Постоянно встречается в триллерах или фильмах ужасов. Это тот самый человек, который до самого конца не верит, что вокруг творится какая-то чертовщина. Если ребенок говорит, что его кровать трясется, или члены семьи замечает что-то странное, этот персонаж остается непреклонным и списывает все на усталость, болезни или стресс, пока лично не столкнется со злом. Где можно встретить: «Изгоняющий дьявола», «Астрал» и многие другие фильмы ужасов.

Благородный разбойник

Этот парень никогда не идет на преступления просто так. У него обязательно имеется благородный мотив, благодаря которому ему хочется сочувствовать, а не осуждать. Он практически современный Робин Гуд, ведь все его незаконные деяния идут на благое дело — помощь семье или друзьям. Где можно встретить: «Во все тяжкие», дилогия фильмов «Брат».