11 сюжетных дыр в кино, которые трудно заметить и невозможно забыть

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Количество сюжетных дыр в фильме зависит не только от того, кто его режиссер и сценарист и насколько добросовестно подошли к съемкам. Исследователи пришли к выводу, что существует 3 основных фактора риска, которые способствуют появлению нестыковок в сюжете: эпический тон фильма, реалистичный конфликт в основе повествования и масштабность собственной мифологии ленты. Проще говоря, в легкой комедии сюжетных противоречий будет по умолчанию меньше, чем в драматическом блокбастере.

Мы в AdMe.ru горячо любим каждый фильм из нашей подборки и считаем, что небольшие сюжетные ошибки не умаляют их достоинств. Но, будучи преданными фанатами, мы не можем и не замечать этих дыр в повествовании.

1. Лара Крофт: Расхитительница гробниц

Миссия героини фильма — уничтожить «Треугольник света», чтобы не дать иллюминатам воспользоваться им в недобрых целях. Довольно быстро Лара находит первую половинку артефакта, а потом долго и упорно ищет вторую. Вот только не совсем понятно, зачем именно, ведь она могла уничтожить одну половинку треугольника — и вторую можно было бы уже не искать как бесполезную.

2. Гарри Поттер и узник Азкабана

В третьей части «Гарри Поттера» Гермиона получает маховик времени, благодаря которому может бывать на двух уроках одновременно. Неужели после этого она будет отрицать саму возможность видеть будущее? Это только одна из многочисленных нестыковок, возникших в сюжете из-за маховика времени. Фанаты уже окрестили его самым неудачным волшебным артефактом, который вообще не стоило вводить во вселенную как раз во избежание подобных сюжетных дыр.

3. Соучастник

На протяжении всего фильма герои — киллер Винсент и таксист Макс — разъезжают по Лос-Анджелесу на машине с разбитым лобовым стеклом и явными следами крови на кузове (хотя почему бы не смыть их?). Но полицейские, остановившие такси, конечно, отвлекаются на другой вызов и оставляют окровавленный автомобиль в покое. А еще в этой киноленте фанаты заметили типичный голливудский прием: вместо того чтобы сразу убить Макса, Винсент решает сначала поговорить с ним. Как итог — профессиональный убийца терпит поражение в битве с простым таксистом.

4. Терминатор: Да придет спаситель

Мифология путешествий во времени во вселенной «Терминатора» такова, что если кто-то убьет отца, то умрет и его ребенок. В середине фильма Скайнет захватывает Кайла Риза, будущего отца Джона Коннора. Но вместо того, чтобы убить его и тем самым устранить Джона (просто не дав ему родиться), захватчики зачем-то придумывают сложный план, как заманить Коннора на базу и убить его там.

5. Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

На большую дыру в сюжете «Индианы Джонса» нам указывают создатели сериала «Теория большого взрыва». В одной из сцен Эми объясняет Шелдону: Индиана Джонс не играет главной роли в сюжете — с ним или без него нацисты нашли бы ковчег и умерли. Если быть точнее, роль Индианы в фильме скорее отрицательная: если бы он просто спрятал медальон, нацисты продолжали бы копать не в том месте и вообще не нашли бы артефакт.

6. Пила

В одной из сцен представитель правоохранительных органов утверждает, что Пилу нельзя обвинить в убийстве, потому что формально он никого не убивал. Это заявление не только несправедливо, но и недостоверно: похищение людей и пытки в США приравниваются к убийству и осуждаются не менее сурово. Полицейский не мог этого не знать.

7. Хроники Риддика

Злую шутку с фильмом сыграли слишком точные цифры. Нам доподлинно известно, что температура на планете Крематория, где находятся герои, колеблется в пределах 1 000 °F: от −300 °F (−184,44 °C) ночью до +700 °F (+371,11 °C) днем. Очевидно, что такая температура смертельна для человека, однако Риддик и его команда бегают по поверхности без защитных костюмов, просто прикрываясь плащами.

8. Властелин колец

Как только в сюжете появляются орлы Манвэ, на которых летает Гэндальф, у зрителей возникает вопрос: почему бы не долететь на них до Роковой горы и не сбросить кольцо? Тогда и длинное путешествие хоббитов не потребовалось бы. Безусловно, этому можно найти множество объяснений: например, что эти орлы — не просто птички, а разумные существа, которые могли отказаться от опасной миссии. Но хотелось бы, чтобы это объяснил фильм, а не теории фанатов.

9. Армагеддон

К Земле летит астероид, который может уничтожить всю планету. Чтобы этого не случилось, NASA изготавливает буровую установку, способную расколоть астероид. Автор установки Гарри Стэмпер критикует всех и вся за неверную подготовку к миссии и решает сделать из своей команды бурильщиков астронавтов, вместо того чтобы научить астронавтов правильно бурить (что явно проще). За этот сюжетный ход режиссера Майкла Бэя критиковал даже исполнитель главной роли Бен Аффлек, однако режиссер посоветовал ему заткнуться.

10. Черная пантера

Фанаты вселенной «Марвел» считают сюжетной дырой всю Ваканду — новую страну, которая вдруг появляется в повествовании. Непонятно, каким образом ее удавалось скрывать раньше, почему ее не обнаружил, например, Тони Старк с его технологиями, как вышло, что Ваканда, которая тысячелетиями развивалась своим путем, столь мало отличается от остального мира.

11. Стекло

После «Неуязвимого» и «Сплита» фильм был не слишком тепло встречен зрителями. Наверное, поэтому в сюжете заметили даже незначительные нестыковки. Так, например, не совсем ясно, как и когда мистер Стекло мог придумать свой план побега, если он не знал, что Данн и Крамб окажутся в больнице вместе с ним. Вызывает вопросы и поведение руководства больницы: складывается ощущение, что они даже не догадываются, что происходит у них под носом.

В каких еще фильмах вы замечали сюжетные дыры?