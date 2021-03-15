11 искрометных новых комедий, которые вы могли ненароком пропустить

Многим кинолюбителям кажется, что в наше время по-настоящему смешное кино уже не снимают. А кто-то и вовсе считает комедию несерьезным жанром. Но порой все равно устаешь смотреть серьезные философские фильмы и включаешь что-нибудь легкое и доброе, чтобы отдохнуть от суеты будней и поднять себе настроение.

Мы в AdMe.ru любим разное кино — как серьезное, так и не слишком. На этот раз мы объединили в подборке комедии, которые помогут улыбнуться, а иногда и расхохотаться во весь голос.

Карта совершенных мгновений (2021)

Тема дня сурка довольно популярна в кино, и этот фильм — еще одна вариация на тему временных петель. Марк, главный герой, уже знает, что застрял в такой петле, и пробует прожить каждый свой день по-разному. К примеру, пытается пригласить на свидание красивую девушку. Но однажды в сценарии его дня, который он выучил наизусть, появляется незнакомка, которой раньше там не было. Оказывается, что Маргарет — так зовут девушку — тоже застряла во временной петле, и теперь герои вместе будут выяснять, что они сделали не так и как им выбраться из бесконечно повторяющегося дня. Рейтинг IMDb — 6,8

Образование (2019)

Накануне выпуска из школы 2 подруги-отличницы узнают, что их одноклассники, которые ходили на тусовки, вместо того чтобы корпеть над книгами, тоже поступили в хорошие вузы. Девушки с горечью понимают, что могли бы уделять больше времени веселью, ведь в старших классах они занимались одной лишь учебой, в то время как остальные успели и развлечься, и с университетом не пролететь. Но до дня выпуска еще есть немного времени, чтобы наверстать упущенное, так что подруги твердо намерены попасть на вечеринку самого популярного парня в классе и как следует оторваться. Рейтинг IMDb — 7,2

Евровидение: История группы Fire Saga (2020)

Увидев по телевизору выступление группы ABBA, мальчишка из Исландии по имени Ларс твердо решил, что однажды он тоже выступит на «Евровидении» и победит. Со своей мечтой Ларс не расстался даже во взрослой жизни: хоть он уже немолод и по-прежнему живет с отцом, он не прекращает писать песни. У Ларса даже есть своя группа — Fire Saga, и он выступает в местном кабаке вместе с подругой детства Сигрит. Вот только тамошней аудитории совсем не интересно их творчество: они хотят слышать нетленные хиты. Но однажды мольбы Ларса и Сигрит оказываются услышаны, и их группа получает шанс выступить на «Евровидении». Рейтинг IMDb — 6,5

Отвязная юность (2019)

Старшеклассник Мо все свободное время проводит со взрослым приятелем — бывшим парнем своей сестры, а также его друзьями. Само собой, ему хочется быть таким же крутым, как старший товарищ, который бросил колледж. В результате Мо ввязывается в неприятности с законом. Однако приходит пора взрослеть и взглянуть критически и на свое окружение, и на себя самого. Трогательная комедия о трудностях взросления и, конечно, о дружбе. Рейтинг IMDb — 7,0

Половина всего (2020)

Элли — отличница, подрабатывающая выполнением домашних заданий для одноклассников. Однажды ей поступает не совсем обычный запрос: популярный школьный футболист просит Элли написать любовное письмо для местной красавицы, чтобы она обратила на него внимание. Девушка соглашается, потому что ей очень нужны деньги, но и представить себе не может, чем обернется этот невинный обман.​​​​​​ Рейтинг IMDb — 6,9

Последняя капля (2020)

Комедийная драма Софии Копполы — это, конечно, не «Трудности перевода», но не менее достойное и трогательное кино. Лаура, главная героиня, подозревает, что у ее мужа Дина роман на стороне. Женщина обращается за помощью к своему отцу. Тот предлагает начать следить за супругом дочери, и вместе они отправляются в путешествие по ночному Нью-Йорку. Выясняют они не только подробности жизни Дина, но и детали отношений внутри их собственной семьи. Рейтинг IMDb — 6,5

Мой шпион (2020)

Джей-Джей, агент ЦРУ, получает последний шанс доказать, что он пригоден для роли шпиона. Начальство отправляет его на секретное задание, но, видимо, быть шпионом — это и правда не для него, потому что парня разоблачает обычная школьница по имени Софи, засняв всю секретную операцию на смартфон. Она соглашается не выдавать Джей-Джея, если он станет ее наставником и научит ее основам слежки. Джей-Джей помогает девочке, а в процессе выясняется, что и ему есть чему поучиться у Софи. Рейтинг IMDb — 6,3

Разговорник (2020)

То ли фильм, а то ли спектакль, где четверо зрелых мужчин, участники «Квартета И», ведут диалоги о жизни. Этот фильм представляет собой набор скетчей от лица каждого участника творческого коллектива. Герои поделятся воспоминаниями из жизни и карьеры, погрузятся в ностальгию и погрузят в нее зрителя. Монологи, выстроенные из анекдотов и воспоминаний, иногда назидательные, иногда уморительные, но всегда интеллигентные, точно не дадут заскучать. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Между двумя папоротниками (2019)

«Между двумя папоротниками» — это прежде всего ток-шоу Зака Галифианакиса, где он и приглашенная знаменитость обмениваются колкостями. Шоу выглядит нарочито малобюджетным, а Зак ведет себя подчеркнуто невежливо. Ну а фильм — это своего рода комедийный спин-офф, сделанный в псевдодокументальном стиле, где есть еще и единая сюжетная линия. По сюжету Зак Галифианакис мечтает стать знаменитым, но на деле становится только посмешищем для всего мира. Чтобы восстановить справедливость и свое доброе имя, он собирает команду и отправляется в путешествие, планируя снять серию интервью с мировыми звездами. Рейтинг IMDb — 6,1

Иси и Осси (2020)

Романтическая комедия, показывающая нам, что противоположности притягиваются. Иси — девочка из богатой семьи, Осси — нищий боксер из неблагополучного городка. Каждый из них мечтает заниматься любимым делом, но Иси не позволяют этого родители, а у Осси попросту нет денег. Когда молодые люди случайно встречаются, они договариваются изобразить влюбленность, чтобы осуществить свои мечты. Рейтинг IMDb — 6,4

Небеременная (2020)

Вероника мечтает поступить в один из университетов Лиги плюща и построить карьеру, но внезапно обнаруживает, что беременна. Беременность грозит перечеркнуть все ее планы на жизнь, и девушка решает обратиться за советом и помощью к своей бывшей подруге Бейли и своему парню Кевину. В итоге получилось легкое роуд-муви на фоне подростковых проблем, еще и с обаятельными актрисами в главных ролях. Рейтинг IMDb — 6,3