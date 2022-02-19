11 экранизаций известных книг, которые совсем скоро раскрасят наши серые будни

2022 год будет богат на экранизации популярных книг, в том числе и тех, которые еще никогда не адаптировали для экрана. Нас ждет фильм по роману Джейн Остин, картина о Мэрилин Монро и даже новое «Интервью с вампиром».

Мы в AdMe.ru выяснили, какими экранизациями нас порадует 2022 год. Теперь нам не терпится узнать, совпадет ли видение режиссеров с тем, что нарисовало наше воображение во время прочтения книг.

Доводы рассудка

Это 6-я по счету экранизация романа Джейн Остин. История 27-летней англичанки Энн Эллиот, которая через 7 лет после расторгнутой помолвки случайно встречает бывшего жениха, считается наиболее зрелым романом Остин. Хотя в плане популярности он уступает «Гордости и предубеждению». Дакота Джонсон, известная по роли Анастейши в нашумевшем фильме «50 оттенков серого», сыграет скромную аристократку Энн. Образ ее жениха воплотит на экране Космо Джарвис. Создатели фильма обещают, что покажут современный взгляд на старую историю.

Интервью с вампиром

Первая экранизация одного из самых продаваемых романов в мире Энн Райс «Интервью с вампиром» вышла в 1994 году и имела колоссальный успех. В 2022 году состоится премьера сериала по мотивам книги. В новом «Интервью с вампиром» речь пойдет о луизианском креоле Луи, который спустя 200 лет после своего обращения в вампира решает дать интервью о своей жизни. Роль Луи, которого в старом фильме сыграл Брэд Питт, доверили Джейкобу Андерсону, а образ Лестата, который у многих ассоциируется с Томом Крузом, воплотит на экране Сэм Рид.

Питер Пэн и Венди

Самой известной экранизацией произведения «Питер и Венди» Джеймса Барри считается мультфильм 1953 года. Скоро на экраны выйдет новая киноадаптация, в которой роль Венди сыграет дочка Миллы Йовович — 14-летняя Эвер Андерсон, а злодея Капитана Крюка — Джуд Лоу. В фильме будет показана история мальчика Питера, который умеет летать и отказывается взрослеть. Он живет на волшебном острове Нетинебудет с несколькими мальчишками и маленькими феями. Однажды он встречает девочку по имени Венди и ее младших братьев и забирает их к себе на остров.

Оптом дешевле

Многие помнят комедию «Оптом дешевле» 2003 года со Стивом Мартином в роли отца многодетного семейства. Оказывается, фильм был снят по автобиографическому роману, написанному Фрэнком Гилбретом-младшим и Эрнестиной Гилбрет—Кэри. И в скором времени мы увидим новую адаптацию, в которой главные роли исполнят Зак Брафф (сериал «Клиника») и Габриэль Юнион. В центре сюжета семья Гилбертов: папа, мама и 12 детей. Когда незнакомец спросил главу семьи, как ему удалось завести столько детей, он ответил: «Оптом они дешевле».

Чудо

Роман ирландской писательницы Эммы Донохью «Чудо» вышел в 2016 году и стал бестселлером в Канаде. Спустя несколько лет его взялся экранизировать оскароносный режиссер Себастьян Лелио. Действие разворачивается в 1862 году в Ирландии. В основу истории взято реально произошедшее событие, известное как «постящиеся девушки». 11-летняя Анна отказывается от еды и при этом чудесным образом прекрасно себя чувствует. Чтобы понаблюдать за девочкой, в деревню приезжает медсестра Либ Райт (ее играет Флоренс Пью). Либ начинает догадываться, что не все здесь так просто.

Потерянные цветы Элис Харт



Дебютная книга «Потерянные цветы Элис Харт» австралийской писательницы Холли Ринглэнд была продана в 30 странах по всему миру. Действие романа охватывает 20 лет жизни главной героини. После трагедии, случившейся с родителями Элис, она переезжает жить к бабушке на цветочную ферму, где узнает секреты своей семьи. Там девочка изучает язык цветов, чтобы выразить то, что сложно сказать обычными словами. В скором времени нас ждет одноименный сериал по мотивам произведения, главные роли в котором исполнят Алиша Дебнем-Кэри и Сигурни Уивер.

Повседневная логика счастья

«Повседневная логика счастья» — трогательный жизнеутверждающий роман американской писательницы Габриэль Зевин. Книга пользуется успехом у читателей по всему миру. В 2022 году должна выйти одноименная картина с участием Кристины Хендрикс, Люси Хейл и Кунала Найяра. По сюжету произведения, владелец книжного магазина оказался на грани разорения. Кроме того, у него украли редкое издание стихов. Мужчина все больше разочаровывается в людях и в мире. Но однажды в магазин прибывает загадочная посылка, и жизнь героя начинает меняться.

Телефон мистера Харригана

Писатель Стивен Кинг.

В 2022 году нас ждет экранизация повести Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана». По книгам популярного писателя были поставлены десятки фильмов и сериалов, а «Побег из Шоушенка», снятый по его новелле, занимает 1-е место в рейтинге лучших картин на сайте IMDb. В центре сюжета истории — мальчик по имени Крейг. Он устраивается работать на пожилого затворника мистера Харригана. Благодаря интересу к книгам и смартфонам мальчик и старик находят общий язык. Когда Харриган уходит из жизни, Крейг отправляет ушедшему другу сообщение и внезапно получает от него ответ. Главные роли исполнят Дональд Сазерленд и Джейден Мартелл, который снимался в фильме, основанном на другом произведении Кинга — «Оно».

Пиноккио

Режиссер Роберт Земекис, подаривший нам фильмы «Назад в будущее» и «Форрест Гамп», взялся за экранизацию сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио». Роль «папы» Пиноккио исполнил Том Хэнкс, а еще в актерском составе значатся Люк Эванс и Джозеф Гордон-Левитт. Будущая картина станет игровой перезагрузкой классического мультфильма Disney. «Пиноккио» 1940 года был вторым полнометражным проектом Уолта Диснея. Известно, что в новый фильм войдут оригинальные песни, созданные в прошлом веке, а новые музыкальные композиции напишет Алан Сильвестри («Назад в будущее», «Мстители», «Ведьмы»).

Школа Добра и Зла

«Школа Добра и Зла» — серия фэнтезийных книг американского писателя Сомана Чайнани, повествующая о жизни 2 подруг в волшебной школе, где детей учат тому, как стать сказочными героями или злодеями. Софи мечтает стать принцессой и выйти замуж за принца, Агата же мрачная и нелюдимая. Но вот первую зачисляют в школу Зла, а вторую — в школу Добра. Экранизацию произведений Сомана Чайнани называют одной из самых ожидаемых картин 2022 года. Некоторые пророчат ей успех франшизы «Гарри Поттер». Роли Софи и Агаты исполнят молодые актрисы София Энн Карузо и София Уайли, а Шарлиз Терон предстанет на экране в образе преподавательницы школы Зла.

Блондинка

Скоро на большие экраны выйдет биографический фильм о жизни Нормы Джин Бейкер, известной всему миру под псевдонимом Мэрилин Монро. Роль белокурой дивы исполнит Ана де Армас. И это не очередная попытка рассказать о жизни актрисы, а адаптация одноименного романа Джойс Кэрол Оутс 2000 года. Сама писательница настаивала на том, чтобы ее произведение воспринимали как вымысел, а не как биографию. Недавно она посмотрела черновой вариант фильма и публично заявила: «Это поразительная, блестящая, совершенно феминистская интерпретация... Не уверена, что режиссер-мужчина когда-либо добивался чего-либо подобного». Джейми Ли Кертис, коллега Аны де Армас, сказала: «Я упала на пол. Я не могла в это поверить. Ана исчезла. Была только Мэрилин».