11 киношных спецэффектов, которые оказались круче, чем мы могли подумать

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При создании фильмов пользуются огромным количеством трюков и примочек, среди которых особняком стоят компьютерные спецэффекты. И порой они прячутся даже там, где мы и не подозревали. AdMe.ru предлагает проверить свою наблюдательность прямо сейчас. А вы замечали спецэффекты в этих сценах?

Кровавый алмаз, 2006

Кажется, режиссеру показалась не слишком выразительной игра Дженнифер Коннелли, а точнее, сцена, когда ее героине звонит умирающий друг. Создатели фильма решили не переснимать сцену, а добавить компьютерную слезинку на щеку актрисы. Сама Дженнифер очень удивилась этому факту — ее не предупредили и она заметила слезу, только когда смотрела фильм целиком.

Форрест Гамп, 1994

В фильме есть сразу несколько неочевидных спецэффектов: во-первых, помните эффектно летящее перо, которое приземляется прямо к ногам Форреста? Все верно — оно было смоделировано и создано на компьютере. А помните, как Форрест виртуозно играет в пинг-понг? Увы, но Том Хэнкс совсем не так хорош в этом виде спорта, как его персонаж: во время съемок он всего лишь активно размахивал ракеткой, а мячики подрисовали уже потом.

Крепкий орешек 3: Возмездиe, 1995

По сюжету фильма, герой Брюса Уиллиса отправляется в нью-йоркский Гарлем с табличкой на груди «Я ненавижу ниггеров». Появляться с такой надписью в этом районе опасно не только в кино: именно по этой причине съемки проходили с пустым плакатом, а текст был дорисован уже на стадии постпродакшена. Кстати, телевидение не пропускало такой текст — для них он был видоизменен на «Я ненавижу всех».

Черный лебедь, 2010

Помимо очевидных спецэффектов, когда у героини Портман начинаются галлюцинации, в фильме полно и скрытых трюков. К примеру, когда на плечах балерины начинают расти перья и героиня достает маленькое черное перышко — оно также было полностью нарисовано на компьютере. А еще режиссер решил, что у Натали слишком нежные руки: при помощи графики ее пальцы удлинили и нарисовали морщины, чтобы кисти выглядели более зловещими.

Игры разума, 2001

Временами к графике приходится прибегать в целях безопасности. Так, во время съемок сцены купания младенца, когда по сюжету малыш едва не утонул, был придуман следующий трюк: отдельно снималась сцена ребенка в ванне, отдельно — наполненная ванна. Кадры соединили, и получилась эффектная сцена, а зрители ничегошеньки и не заметили.

Волк с Уолл-стрит, 2013

Помните роскошный особняк главного героя, шикарную свадьбу на берегу океана и великолепные виды у причала? Все это — компьютерная графика, которая обошлась гораздо дешевле, чем натуральные съемки. Но, пожалуй, одной из самых любопытных стала сцена со львом в офисе: сначала отдельно сняли, как дрессировщик прогуливается в пустом помещении со зверем, а затем отдельно — людей и склеили кадры, достигнув необходимого эффекта.

Мрачные тени, 2012

В фильме полно спецэффектов, но один из них замечает далеко не каждый. Создатели киноленты решили, что вампир, которого играет Джонни Депп, для усиления эффекта не должен моргать. Так и поступили: специалисты по компьютерной графике поправили каждый кадр, где Депп невольно моргал.

Горбатая гора, 2005

Режиссер фильма неоднократно упоминал, что при съемках фильма основные сложности возникали в сценах с овцами. Всего было задействовано около 700 овец, хотя по сюжету их количество равняется 2,5 тысячи — так, большинство из них было создано при помощи графики.

Бердмэн, 2014

Фильм, снятый с минимальным количеством склеек, постоянно заставлял решать одну проблему за другой. К примеру, камера была очень маневренной, поэтому иногда было практически нереально настроить хорошее освещение. Проблему решили таким образом: использовали компьютерные маски с лицами актеров с правильным освещением, которые накладывали на получившуюся картинку.

Социальная сеть, 2010

Мало кто знает, но роль братьев Уинклвосс исполнил один актер — Арми Хаммер. Казалось бы, почему не пригласить на роль актеров-близнецов? Но режиссеру фильма Дэвиду Финчеру понравился именно этот актер. Съемочная команда прибегала к массе ухищрений, но основной секрет был в следующем: «тело» одного из братьев играл дублер и только потом «надевалось» лицо Арми Хаммера. Главное, что сцены получились очень правдоподобными, и это несмотря на то, что братья практически все время появляются в кадре вместе.

Первый мститель, 2011

Одним из самых любопытных и кропотливых спецэффектов в фильме стало превращение качка Криса Эванса в худенького юношу. Применялась и работа дублера, но большинство сцен все-таки было выполнено путем цифрового «уменьшения» Эванса. Каждая сцена снималась по 4 раза, чтобы можно было оцифровать фигуру, а еще актеру приходилось подгибать ноги, чтобы другие персонажи выглядели мощнее по сравнению с Крисом.