11 современных сериалов, которые пришли на смену хитам 90-х и нулевых

Мир постоянно меняется, в том числе продукция киноиндустрии. Мы уже переключились с телевизоров на потоковые сервисы и теперь вместо того, чтобы подчеркивать в телепрограмме нужные фильмы, просто открываем интернет и смотрим что угодно в любое время суток.

Однако изменился не только источник трансляции, но и сами фильмы. И если в 2000-х детей и взрослых приводили в восторг «Секретные материалы», то современным сценаристам нужно постараться, чтобы удивить и зацепить зрителя. Мы в AdMe.ru обожаем смотреть кино и хотим рассказать, какие сериалы пришли на смену хитам прошлого.

«Отчаянные домохозяйки» (2004–2012) — «Почему женщины убивают» (2019 — ...)

Сериал о Бри, Сьюзан, Габриэль и Линетт шел целых 8 лет. Чего только в нем не происходило: измены, ссоры и преступления. И все это на одной улице. В 2019 году вышел 1-й сезон веб-проекта «Почему женщины убивают», который смог вместить в несколько серий столько сюжетных поворотов, сколько создатели «Отчаянных домохозяек» растянули на несколько лет. Авторы нового сериала пошли дальше: все события происходят не просто на одной улице, а в одном доме, пусть и в разное время. При этом связывает эти телепроекты то, что в центре повествования — несколько женщин, которые пытаются жить счастливо.

«Молокососы» (2007–2013) — «Половое воспитание» (2019 — ...)

Провокационный по тем временам сериал «Молокососы» приковывал к экрану сотни подростков. Его создатели показали жизнь молодых людей без прикрас: запрещенные вещества, близкие отношения... Проект стал буквально культурным феноменом. В 2019 году на Netflix вышла новая версия «Молокососов». В ней также рассматриваются проблемы молодежи, к примеру насилие, подростковая беременность. В «Половом воспитании» совсем другой посыл: лента учит подростков слушать себя и свои эмоции, правильно реагировать на агрессию, рассказывает о том, что задавать вопросы и обращаться к специалистам не стыдно. То есть спустя десяток лет британцы сняли сериал про любовь школьников, да такой, что не зазорно смотреть и взрослым. К слову, в интернете шутят: жаль, что у раньше у молодежи не было «Полового воспитания», возможно, жизнь тогда сложилась бы иначе.

«О.С. — Одинокие сердца» (2003–2007) — «Элита» (2018 — ...)

Сюжет «Одиноких сердец» все помнят еще с юности: неблагополучный подросток оказывается в кругу золотой молодежи, влюбляется в девушку, помогает друзьям, ссорится — в общем, живет полной жизнью. На смену этому проекту пришел испанский драматический сериал «Элита» с похожим сюжетом: группа простых школьников попадает в элитную школу и оказывается втянутой в ее интриги. Создатели обеих лент не побоялись поднимать сложные подростковые вопросы: герои умирают, страдают от заболеваний и, конечно же, безумно любят друг друга.

«Аббатство Даунтон» (2010–2015) — «Бриджертоны» (2020 — ...)

Оба сериала рассказывают нам о семьях аристократов прошлого, чьи манеры безупречны, а поведение выше всяких похвал. Однако авторы «Бриджертонов» взяли на себя смелость и добавили в эту идеальную картинку немного перчика. И дело вовсе не в музыке Билли Айлиш (хотя и в ней тоже), а в дерзости, нешаблонности героев. Создатели показывают зрителям, что и в те времена людей интересовали только отношения, интриги, сплетни. Сценаристы как бы высмеивают глупость общества и зацикленность на браке. А еще леди Уислдаун чрезвычайно напоминает сплетницу из одноименного сериала.

«Остаться в живых» (2004–2010) — «Игра в кальмара» (2021 — ...)

Сериалы «Игра в кальмара» и «Остаться в живых» связывает общий сюжетный ход: между героями разворачивается нешуточная борьба за выживание, и им приходится сотрудничать. Разница в том, что персонажи хита, стартовавшего в 2004 году, попали на остров не по своей воле и противостоят некой мифической силе, в то время как в нашумевшей корейской новинке 2021 года игроки погибают ради денег. Кажется, раньше зрителям больше нравилось смотреть фантастику, а сейчас они предпочитают фильмы, отражающие жестокую реальность: бедность, жадность и другие проблемы общества. Источник, который питает жизнь острова в ленте «Остаться в живых», можно сравнить с золотой копилкой денег, которая освещает жизнь персонажей «Игры в кальмара».

«Пуаро Агаты Кристи» (1989–2013) — «Шерлок» (2010–2017)

Пуаро — идеально воспитанный, умный, галантный сыщик. Порой немного высокомерный, но, кажется, это его не портит. Проект занимал лидирующие позиции в рейтинге самых известных сериалов, за приключениями Пуаро и Гастингса следили тысячи поклонников. На смену безупречному усатому детективу пришел Шерлок — мужчина с зависимостью, который не отличается изысканными манерами и всех бесит. Возможно, дело в том, что зрителям надоело смотреть на шаблонных персонажей, и создатели сериала решили, что главный герой должен быть неидеален — как мы с вами.

«Доктор Хаус» (2004–2012) — «Ход королевы» (2020)

И хотя на первый взгляд сериалы совершенно не похожи, давайте проведем параллели. И в первом, и во втором случае главные герои страдают от пагубной зависимости. И Хаус, и Бет Хармон — профессионалы своего дела, которым и пальцем не надо шевелить, чтобы выполнить свою работу или достичь успеха. Оба харизматичны, окружены близкими людьми, которые из-за них страдают. Бет причиняет боль Гарри и Бенни, а Хаус — Уилсону и Кадди. Однако в «Ходе королевы» шоураннеры решили порадовать зрителей хеппи-эндом. Хаус инсценирует свою смерть и уезжает на мотоцикле в закат. Бет же смогла выиграть партию без воздействия таблеток, и теперь перед ней открыты все дороги.

«Секретные материалы» (1993–2018) — «Очень странные дела» (2016 — ...)

«Очень странные дела» — один из самых популярных сериалов Netflix, погружающий в теплую, ламповую атмосферу 80-х годов. Иногда он напоминает книги Стивена Кинга, а порой «Секретные материалы». Однако современный проект шире и глубже. Если в «Секретных материалах» выбор был небольшой: вам предлагали идентифицировать себя либо с Малдером, либо с агентом Скалли, — то здесь героев, которым хочется сопереживать, много, на любой вкус.

«Санта-Барбара» (1984–1993) — «Игра престолов» (2011–2019)

Между, казалось бы, совершенно непохожими проектами много общего. Концовки обоих сериалов были скомканы и вызвали у зрителей недоумение. В «Санта-Барбаре» главная героиня Иден сошла с ума. Ничего не напоминает? В последнем сезоне распалась главная пара телесаги — Иден и Круз. Все еще не видите ничего общего? И хотя в «Санта-Барбаре» не было белых ходоков и кровопролитной битвы за престол, накал страстей не уступал «Игре престолов». Правда, творение Джорджа Мартина растянули на 8 сезонов, а «Санта-Барбару» — на 9.

«Зена — королева воинов» (1995–2001) — «Ведьмак» (2019 — ...)

У этих фэнтезийных сериалов много общего. Например, главный герой — жестокий воин, которому, по идее, чужды чувства. Оба центральных персонажа самозабвенно ведут борьбу со злом: как с людьми, так и с различными существами. И Зена, и Геральт не имеют постоянного дома, пристанища и странствуют. Люди сторонятся их: в первом случае потому, что попросту боятся сильную женщину с мечом, а во втором — потому что не доверяют ведьмакам. Слава обоих воинов идет впереди них. И у Зены, и у Геральта есть близкие люди, ради которых они готовы на все. Габриэль и Цирилла, может, и слабее физически, но сильны духом и постоянно поддерживают героев. Вот только поклонники «Ведьмака» могут насладиться чудесной графикой, чего, увы, в ленте о королеве воинов нет.

«Твин Пикс» (1990–1991) — «Ривердейл» (2017 — ...)

Начнем с атмосферы: зрители заметили, что в обоих сериалах присутствуют необычное освещение и яркие краски. «Ривердейл» как будто срисован с «Твин Пикса», только сделан на современный лад. Вместо тела школьницы жители находят парня, сына местных магнатов. У одной из главных героинь, Вероники Лодж, много общего с героиней «Твин Пикса» Одри Хорн: богатый отец, большие проблемы. И, как и в творении Дэвида Линча, в сюжете «Ривердейла» не так важно, кто совершил убийство. Главное, что происшествие сталкивает лбами жителей города.