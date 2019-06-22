11 смелых социальных драм, которые словно дают пощечину этому миру

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Кино может не только развлекать аудиторию, но и транслировать через себя социальные проблемы и несовершенства нашего мира. Нередко в основу сюжетов подобных картин ложатся реальные события современности, которые, к сожалению, не составляет особого труда найти. Разумеется, не все эти фильмы воспринимаются с легкостью, но оторваться зрителю от экрана они все же никак не позволяют.

Мы в AdMe.ru убеждены в просветительской ценности таких фильмов, а потому решили составить список лучших социальных драм последних лет.

1. Наркокурьер (2019)

Очередная глубокая картина талантливого режиссера и актера Клинта Иствуда. В центре событий — 87-летний дед, который вынужден связаться с наркокартелем. Фильм не только показывает трагичную историю реального человека, но и затрагивает тему семьи и постоянно меняющегося мира, за которым трудно поспеть обычному старику. Старый Эрл много чего знает об этой жизни, но по крайней мере одно он точно сделал неправильно: не уделял должного внимания своей семье, отчего и остался совсем один. Рейтинг IMDb — 7,1

2. Маршалл (2017)

Сюжет разворачивается вокруг Тэргуда Маршалла, первого афроамериканца в рядах Верховного суда США. Объединившись с адвокатом-евреем, он берет дело чернокожего шофера, обвиненного в сексуальных домогательствах. В эпоху расизма и антисемитизма их смелость, действия вопреки сложившейся системе внесли огромный вклад в становление равноправия и защиты всех категорий граждан. Несмотря на сложную тему, фильм заряжает оптимизмом и верой в человечество. Рейтинг IMDb — 7,2

3. 1987 (2017)

Южная Корея, 14 января 1987 года. От пыток в камере умирает студент-активист, принимавший участие в протестных акциях. Этот факт, несмотря на попытки его скрыть, служит катализатором массовых протестов против диктаторского режима. Благодаря этим событиям, к концу года люди добиваются честных выборов. Авторам фильма удалось идеально передать атмосферу тех лет и рассказать реальную историю становления Южной Кореи, которая сегодня является одной из самых развитых стран мира. Рейтинг IMDb — 7,8

4. В центре внимания (2015)

В основе сюжета лежит громкий секс-скандал 1976 года, в котором замешаны представители церкви. На роли журналистов, расследовавших дело, пригласили звезд первой величины: Майкла Китона, Рэйчел Макадамс, Марка Руффало. После просмотра киноленты вас еще долго будут занимать мысли об этих преступлениях и о том, сколько еще их происходит прямо перед нами. Рейтинг IMDb — 8,1

5. Воздушный шар (2018)

В этой остросюжетной драме на примере людей, пытающихся сбежать на воздушном шаре из ГДР в Западную Германию, зритель увидит смелый подвиг во имя семьи и свободы. В фильме почти нет экшена, но эмоциональное напряжение зашкаливает. Качественная постановка и сюжет, произошедший в реальной жизни, заставят проникнуться чувствами персонажей. Рейтинг IMDB — 7,7

6. Черный клановец (2018)

В центре сюжета драмы находится черный полицейский, который внедряется в ку-клукс-клан, чтобы развалить его изнутри. Из такого логлайна вполне могла бы получиться абсурдная комедия, подумаете вы. Кажется, создатели приняли эту мысль во внимание и не упустили момента, наполнив фильм долей хорошего юмора и превратив его в сатиру на расовые предрассудки. Рейтинг IMDb — 7,5

7. Опасное расследование (2017)

События разворачиваются вокруг реального журналистского расследования, последовавшего после террористической атаки на США 11 сентября 2001 года. Журналисты пытались предотвратить войну с Ираком, начавшуюся после этого. Фильм предлагает не совпадающий с официальной версией взгляд на трагедию, поэтому вызвал множество споров и критики. Будет полезно ознакомиться с таким взглядом на конфликт, а отличная игра актеров сделает ознакомление интересным. Рейтинг IMDb — 6,0

8. Капернаум (2018)

Это остросоциальная картина о жизни детей в Ливане. Главный герой Зейн подает в суд на родителей за то, что они дали ему жизнь. Он не знает точно, сколько у него братьев и сестер, но уверен, что их должно быть меньше. Хотя бы потому, что из-за нищеты его 11-летнюю сестру хотят выдать замуж. Этот фильм тяжело смотреть, но оторваться от него невозможно: каждую сцену вы словно видите в реальной жизни. Примечательный факт: все актеры фильма — жители Бейрута, которых нашли с помощью стрит-кастинга. В половине сцен они импровизируют, а режиссер адаптирует сюжет под них. Главная цель «Капернаума» — не рассказать историю, а показать реальность. Рейтинг IMDb — 8,5

9. Замок из песка (2017)

Из множества фильмов о войне в Ираке «Замок из песка» заметно отличается своим отношением к происходящему. В картине нет героев, нет злодеев, а есть люди, которые вынуждены быть здесь. Это группа солдат, пытающихся провести водоснабжение в небольшую деревеньку, и ее жители, которые не верят в их благие намерения и в любой момент могут напасть. Сначала для бойцов это просто работа, но по ходу развития сюжета отношение персонажей к войне меняется и миссия становится чем-то личным. Рейтинг IMDb — 6,3

10. Утойя, 22 июля (2018)

Картина рассказывает о теракте в молодежном лагере в Норвегии, совершенном Андерсом Брейвиком 22 июля 2011 года и вызвавшем мощный общественный резонанс. Камера следует за 19-летней девушкой и ее младшей сестрой, которые были на месте событий. Фильм позволяет на 72 минуты (ровно столько все и происходило в реальности) погрузиться в напряженную атмосферу страха и паники, увидеть произошедшее изнутри. После просмотра вы еще не раз задумаетесь о том, какие звери живут бок о бок с нами. Рейтинг IMDb — 7,4

11. Золотая перчатка (2019)

Картина рассказывает о Фрице Хонке, немецком маньяке 70-х годов. Впрочем, маньяком его назвать сложно, он скорее обычный моральный урод, олицетворяющий худшую сторону послевоенной Германии. Его жертв даже никто не ищет: это такие же обитатели социального дна, как и он сам. Любопытно, что безобразного главного героя исполняет один из красивейших немецких актеров — Йонас Дасслер. Благодаря команде умелых гримеров и его выдающейся игре вы вряд ли заметите подвох. Рейтинг IMDb — 6,7

Давайте продолжим список. Можете посоветовать больше подобных фильмов в комментариях?