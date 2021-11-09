11 случаев, когда киношники потратили на съемки кучу денег, но так схалтурили, что зрителям до сих пор обидно

Ошибки на различных этапах производства фильмов — обычное дело. Проколы случаются даже у именитых режиссеров, и чаще всего зрители не обращают внимания на ляпы. Однако когда мы смотрим кино с многомиллионным бюджетом и видим серьезные недочеты, то невольно задумываемся: «Неужели за такие деньги нельзя было внимательнее приглядеться к деталям?»

Мы в AdMe.ru не осуждаем киношников за недочеты, ведь все мы люди, и человеческий фактор никто не отменял. Но нам было любопытно узнать, какие еще несоответствия мы можем обнаружить в фильмах. В конце вас ждет бонус, как доказательство того, что не только в фильмах встречаются досадные ляпы.

Форсаж-8

Создатели голливудских фильмов обычно не заморачиваются с переводом на другие языки. Вот и команда картины «Форсаж 8» допустила оплошность: запрещающие надписи на русском языке сделаны с парой досадных опечаток.

Темный рыцарь: Возрождение легенды

Даже крутые режиссеры вроде Кристофера Нолана иногда работают по принципу «И так сойдет». Главный злодей «Темного рыцаря» Бейн организовывает нападение на фондовый рынок в начале дня, когда Готэм залит солнцем. Завершив свои темные делишки, плохие парни угоняют на мотоциклах, и на улице по-прежнему светло. Однако спустя пару минут, когда в погоню ввязывается Бэтмен, город внезапно погружается во тьму.

Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов

и Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая

В эпизоде «Атака клонов» Энакин и Падме приземляются на Джеонозисе и заходят на фабрику дроидов. Здесь им нужно пройти через механическую дверь. Для этого оба героя нагибаются, так как проход весьма низкий. В то время как Падме проскальзывает внутрь, ничего не задев, голова ее спутника буквально проходит сквозь верхнюю границу двери. К слову, такая же ситуация повторяется с ним уже в образе Дарта Вейдера в эпизоде «Возвращение Джедая». Вейдер приземляется на планете Эндор, сходит с корабля, и его голова снова проходит сквозь верхний край ворот корабля.

Черная Пантера

В фильме персонаж Т’Чалла гордо носит на себе потрясающий костюм Черной Пантеры. Кроссовки — одна из самых важных частей облачения супергероя. Предполагается, что они не издают никаких звуков и враги не смогут услышать приближение Пантеры. Однако на этапе озвучки создатели, видимо, немного позабыли об этой функции волшебной обуви. Так что в некоторых эпизодах Т’Чалла топочет так же, как простые смертные.

Капитан Марвел

Когда один из злобных скруллов появляется в доме подруги Капитана Марвела, героиня подхватывает на руки кота и угрожает им инопланетному существу. Скрулл пятится, и в первом кадре мы видим, как его левая рука касается лестницы. Но после того, как камера меняет ракурс, мы видим, что зеленый злодей «телепортировался» и стоит уже чуть дальше от лестницы и поближе к коту.

Пираты Карибского моря: На странных берегах

В самом начале фильма Джек притворяется судьей, чтобы вызволить из плена своего друга Гиббса. Нам показывают судебный процесс, на котором Гиббс предстает с грязным лицом и в весьма потрепанной одежде. Однако спустя буквально пару минут, когда оба пирата сбегают из суда и садятся в карету, мы видим, что кожа и одежда Гиббса стали куда чище.

Волк с Уолл-стрит

«Волк с Уолл-стрит» — черная кинокомедия о жизни брокера Джордана Белфорта, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. В сцене, когда тетя Эмма и Джордан встречаются в Лондоне, на заднем плане находится золотой мемориал принца Альберта. Его там быть не должно, потому что мемориал находился на реставрации с 1983 по 1998 год. А события в фильме начинают разворачиваться с 1987 года. Так что мы должны увидеть либо черный мемориал Альберта, каким он был до реставрации, либо памятник, скрытый строительными лесами.

Мстители: Финал

В сцене, где Железный человек в одиночку вступает в драку с Таносом, нам показывают лицо супергероя крупным планом. И вроде бы все как обычно, но буквально в следующем кадре форма усов Тони меняется как по волшебству.

Тихое место

«Тихое место» — американский фильм из двух частей, персонажи которого живут в постапокалиптическом мире. В центре внимания — семейная пара с тремя детьми. В начале второго фильма мать с двумя детьми и младенцем на руках выходит из дома. Тут же нам показывают флешбэки из первого фильма, где старший сын пары выглядит куда младше. Эта разница сильно бросается в глаза, хотя предполагается, что между событиями первого и второго фильмов прошли считанные дни. Секрет в том, что юный актер, исполняющий роль старшего сына, просто-напросто вырос между съемками двух картин. А сюжет этого не предусматривал.

Гарри Поттер и Тайная комната

Во второй части «Гарри Поттера» есть сцена, где Гарри и Драко сражаются под наблюдением учителей и студентов. В моменте, когда Гарри наносит ответный удар и Драко отлетает и падает, нам стоит приглядеться к левому углу экрана. Там среди студентов в черных мантиях затесался человек с камерой.

Война будущего

«Война будущего» — фантастический боевик с Крисом Прэттом в главной роли. Здесь Прэтт играет солдата из прошлого, которого наняли сражаться в войне будущего. Путешествия во времени здесь осуществляются за счет специального устройства на руке. Изначально это устройство надели персонажу Криса Прэтта на левую руку, однако по ходу фильма наруч иногда «перескакивает» на правую, а потом «возвращается» на место.

Бонус: «Холодное сердце»

Когда Анна и Ханс танцуют на вершине маяка, свет отбрасывает их тени на паруса корабля. Выглядит все мило, но создается впечатление, как будто темные силуэты вошли в этот мир из другой реальности. Тени персонажей не касаются земли, и кажется, что они парят в воздухе. Кроме того, вокруг силуэтов мы не видим теней ограждений, которые окружают площадку маяка.