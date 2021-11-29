11 случаев, когда хитовые сериалы отважились переснять в других странах. Правда, не всегда удачно

Придумывать принципиально новые сюжеты для фильмов и сериалов с каждым годом становится все сложнее, ведь за время существования кинематографа их было написано уже великое множество. Пару раз к написанию сценариев даже привлекали искусственный интеллект, но ничего путного из этого не вышло. Пока надежд на компьютер и нейросеть нет, киношники решают проблему нехватки идей проверенным способом: снимают ремейки и адаптации полюбившихся зрителям проектов.

Мы в AdMe.ru разузнали, какие хитовые сериалы решили переснять в разных странах, чем они отличаются от оригинала и стоила ли игра свеч.

«Сплетница»

Съемки ремейка поощрило и профинансировало мексиканское правительство. Дело в том, что об Акапулько, некогда популярном курорте, в последние годы ходила дурная слава. Сериал о гламурной жизни и богатой молодежи, события которого разворачиваются в туристическом центре Мексики, был призван ознаменовать его возрождение. Что же касается сюжета, то по большей мере изменения претерпели лишь имена героев, основные сценарные ходы остались прежними.

«Хорошая жена»

У хитового американского сериала о жене прокурора, которая возвращается к адвокатской деятельности после того, как ее мужа арестовывают по подозрению в коррупции, есть несколько адаптаций. Так, «Хорошую жену» пересняли в Южной Корее и России, не внося принципиальных изменений в основные сюжетные линии и характеры героев. В отличие от оригинала, который не сдавал позиции на телевидении в течение 7 лет, оба ремейка имеют всего по 1 сезону. Судя по рейтингам, южнокорейская версия получилась значительно лучше.

«Друзья» и «Планета приятелей по дому»

На волне «френдомании» в Китае решили снять свою версию культового сериала. В центре сюжета и здесь оказались 6 друзей: 3 парня и 3 девушки в возрасте от 20 до 30 лет. Увы, завоевать популярность у себя на родине адаптации не удалось — «Планету приятелей по дому» закрыли после 1-го сезона, который насчитывал всего 6 эпизодов.

«Судья» и «Ваша честь»

В 2020 году состоялась премьера сериала «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном в главной роли, повествующего об успешном судье, которому приходится поступиться своими принципами ради спасения сына. Но не все могут знать, что криминальная драма от CBS — ремейк израильского сериала «Судья», вышедшего 3 годами ранее. Исходя из рейтингов, американская адаптация немногим уступает оригиналу и обе версии стоят внимания.

«Бесстыдники»

Хотя оригинальную идею подарили миру британцы, наибольшую известность, необъятную любовь зрителей и самые высокие оценки критиков завоевал именно американский ремейк. Адаптировать сериал о нерадивом семействе Галлагеров, которые пытаются выжить в нашем суровом мире всевозможными средствами, попытались и в России, но затея с треском провалилась. Эта версия продержалась на плаву всего 1 сезон и получила рейтинг 5,0.

«Отчаянные домохозяйки»

Культовый американский сериал едва ли не рекордсмен по количеству адаптаций. Историю о подругах из пригорода, находящихся в поисках личного счастья, переснимали в Аргентине, Турции, Колумбии, Бразилии. А в 2015 году на экраны вышел и нигерийский ремейк под названием «Отчаянные домохозяйки. Африка». Сюжет особых изменений не претерпел, над сценарием адаптации работал автор оригинального сериала, поэтому версия получилась весьма достойной.

«Одинокие сердца» и «Прилив»

Турецкая адаптация сериала носит название «Прилив» и насчитывает 77 эпизодов по 100 минут. Сюжет в ремейке существенно не изменился: главный герой Яман, парень из неблагополучной семьи, попадает в зажиточную, живущую в престижном прибрежном районе. В то же время турецкая версия получилась куда мелодраматичнее: сценаристы то и дело сгущают краски и не упускают возможности добавить происходящему трагизма. Так, в самом начале на Ямана совершают покушение.

«Золотые девочки» и «Большие девочки»

Выходивший на стыке 1980–1990-х американский сериал сегодня по праву относят к классике жанра «ситком». Сюжет повествует о приключениях 4 зрелых женщин, которые пытаются ужиться под одной крышей, несмотря на разный нрав и привычки. В 2006 году переснять «Золотых девочек» решились в России. Основную идею авторы адаптации сохранили, разве что роскошный дом в Майами в ремейке превратился в «сталинскую» дачу. Учитывая провально низкие рейтинги, неудивительно, что российский вариант закрыли после единственного сезона.

«Американская семейка» и «Современная семья»

В Чили к адаптации хитового сериала от ABC подошли очень осторожно, если не сказать консервативно. Сюжетную канву и идею авторы в целом сохранили, а вот природа отношений героев претерпела заметные изменения. Так, чилийские версии Кэмерона и Митчелла — просто старые друзья, один помогает другому с уходом за ребенком.

«Темное дитя»

В 2013 году состоялась премьера канадского сериала о клонах, которые появились на свет в результате научного эксперимента. Фантастический триллер быстро стал хитом и завоевал как любовь зрителей, так и очень щедрые оценки критиков. Главную роль исполнила Татьяна Маслани, которая за 5 сезонов успела примерить 17 разных образов. Несмотря на сложные актерские и технические задачи, повторить успех канадских создателей отважились в Японии, сохранив концепцию и даже имя главной героини. Однако затея провалилась — адаптация получила низкие рейтинги и продержалась всего 1 сезон.

«Доктор Фостер» и «Скажи правду»

Британский сериал с великолепной Сюранной Джонс в свое время покорил как зрителей, так и критиков. В центре сюжета — успешный врач по имени Джемма, некогда счастливая жена и мама, которая случайно узнает об измене мужа, после чего вся ее жизнь превращается в хаос. В 2019 году сериал «Доктор Фостер» взялись переснять в России. Основные сценарные ходы и характеры персонажей не претерпели изменений, но до оригинала по качеству и драматургии ремейку дотянуть не удалось.