11 случаев, когда дочери повторили образы своих знаменитых мам и получилось очаровательно

Дочери по мере взросления частенько стараются подражать образу и стилю своих матерей. Они делают похожую стрижку, надевают наряды одинаковых фасонов, а то и вовсе носят ту же одежду, в которой ходили их мамы в молодости. Среди знаменитостей, в том числе королевских особ, это тоже распространено. И конечно же, такое не остается незамеченным их поклонниками и светскими репортерами.

Вот случаи, когда дочери повторили образы своих мам и вызвали обсуждение в сети. Кстати, мы в AdMe.ru пришли к выводу, что некоторые наряды не выйдут из моды даже через 40 лет (к примеру, наряд королевы Швеции Сильвии). Смотрите далее и убедитесь в этом сами. А в конце мы покажем 2 случая, когда мамы скопировали образ своих известных дочерей, а не наоборот.

1. Деми Мур и ее дочь Таллула Уиллис

Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса в своем инстаграме поделилась фотографией новой стрижки. Вместе с этим снимком Таллула опубликовала еще несколько кадров из фильма «Привидение», в котором ее маму можно увидеть с короткими волосами. Таким образом Таллула ясно дала понять, кто вдохновил ее на перемены.

2. Кейт Мосс и ее дочь Лила Грейс Мосс

В 2019 году 16-летняя Лила Грейс Мосс — дочь всемирно известной топ-модели Кейт Мосс — приняла участие в фотосессии, во время которой были сделаны черно-белые портреты. Один из кадров сильно напоминает знаменитый снимок с молодой Кейт Мосс, сделанный в 1994 году немецким фэшн-фотографом Питером Линдбергом.

3. Кортни Кокс и ее дочь Коко Аркетт

В 2019 году 15-летняя дочь актрисы Кортни Кокс надела то же платье, в котором ее мама появилась в 1998 году на премьере фильма «Глаза змеи». «Я не из тех, кто очень привязывается к вещам, но это была безумно хорошая покупка! 21 год спустя...» — написала актриса под своим постом в Instagram.

4. Каролина, принцесса Монако, и ее дочь Шарлотта Казираги

Каролина, принцесса Монако (на первом фото третья слева), в 2000 году посетила Танцевальный форум Монако и вышла на сцену с лауреатами премии Нижинского. В 2017 году дочь Каролины — Шарлотта Казираги (на втором фото первая справа) — посетила Бал Роз, направленный на сбор средств в пользу фонда имени принцессы Грейс Келли. Шарлотта была одета в то же самое платье, что и ее мама 17 лет назад.

5. Королева Швеции Сильвия и ее дочь Виктория, кронпринцесса Швеции

В 1978 году королева Швеции Сильвия совершала визит в Москву в шикарном желтом наряде. Почти через 40 лет, в августе 2017 года, Виктория, кронпринцесса Швеции, прибыла на конференцию в Стокгольме в той же маминой одежде.

6. Дайана Росс и ее дочь Трейси Эллис Росс

В 2017 году актриса Трейси Эллис Росс (на фото внизу) прибыла на фестиваль в Каннах в платье от Jenny Packham. Создание этого наряда было вдохновлено концертным платьем ее легендарной матери Дайаны Росс (на фото вверху), в котором она выступала в Лас-Вегасе в 2009 году.

7. Жизель Бюндхен и ее дочь Вивиан

В начале 2021 года известная топ-модель Жизель Бюндхен опубликовала в своем инстаграме новую фотографию, на которой ее дочь Вивиан в точности повторяет снимок своей матери, сделанный в 2001 году.

8. Лиза Боне и ее дочь Зои Кравиц

В 2014 году американская актриса Лиза Боне появилась на премьере фильма «Дивергент» в легком платье и короткой кожаной куртке. Через год одно из светских мероприятий посетила дочь актрисы Зои Кравиц, на которой был очень похожий наряд.

9. Рената Литвинова и ее дочь Ульяна Добровская

Актриса и режиссер Рената Литвинова в 2018 году опубликовала в своем инстаграме фото 17-летней дочери Ульяны Добровской, которая запечатлена в форме бортпроводницы. На этом снимке Ульяна выглядит очень похожей на героиню Литвиновой из фильма «Небо. Самолет. Девушка» (2003).

10. Ольга Шайхлисламова и ее дочь Ирина Шейк

Известная модель Ирина Шейк, которую все привыкли видеть в образе жгучей брюнетки, летом 2018 года в своем Instagram опубликовала интересное фото, где она представлена как блондинка. Тем самым она повторила молодой образ своей матери Ольги.

11. Надя Кунаки и ее дочь Тина Кунаки

Французская модель и актриса Тина Кунаки — жена актера Венсана Касселя — летом 2020 года сфотографировалась в том же платье, в котором около 20 лет назад позировала ее мама.

Бонус № 1: Кейт Миддлтон и ее мать Кэрол Миддлтон

Нередко и мамы копируют образы своих знаменитых дочерей. Так, журналисты неоднократно замечали, что Кэтрин, герцогиня Кембриджская, и ее мама выбирают похожие фасоны и расцветки. Так, в 2017 году на Уимблдонский турнир по теннису Кэрол Миддлтон надела платье с узором, похожим на узор наряда Кейт Миддлтон, в котором она посещала Канаду в 2016 году.

Бонус № 2: Ким Кардашьян и ее мать Крис Дженнер

Светская львица, модель Ким Кардашьян и ее мама также нередко копируют образы друг друга. В данном случае Крис Дженнер в 2013 году надела такое же платье (а возможно, то же самое), в каком щеголяла ее дочь годом ранее, находясь в Лондоне.