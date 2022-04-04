11 случаев, когда братья и сестры снимались в одном и том же фильме, а мы и не заметили

Кинорежиссеры не отказались бы иметь в запасе клонов актрис или актеров, исполняющих главные роли в их фильмах. Причины могут быть разными: артист может заболеть, и тогда потребуется замена, или, например, по сценарию в одном кадре должны появиться персонаж и его копия. Тут может выручить компьютерная графика, но иногда решение оказывается намного проще, если у звезд есть братья или сестры.

AdMe.ru составил список братьев и сестер, сыгравших одну и ту же роль на экране. Мы бы никогда этого не поняли, если бы не прочитали внимательно в титрах актерский состав.

1. Моника, младшая сестра Пенелопы Крус, была ее дублершей в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах»

Пенелопа Крус была беременна во время съемок 4-й части франшизы «Пираты Карибского моря». Чтобы не заменять ее другой актрисой, режиссеру пришла в голову гениальная идея: в качестве дублерши в сценах с драками пригласили Монику Крус — младшую сестру Пенелопы. Они настолько похожи, что зрители, вероятно, не смогли бы заметить разницу, не зная этого факта заранее.

2. В фильме «Я — Сэм» Эль Фэннинг изобразила персонажа, которого играла ее сестра Дакота, в более юном возрасте

Дакота Фэннинг старше своей сестры Эль на 4 года. В 2001-м актриса получила главную роль в фильме «Я — Сэм», а Эль сыграла в сценах флешбэков, где персонажу Дакоты было 2 года.

3. Крис Хемсворт не единственный Хемсворт, сыгравший Тора

В семье Хемсворт 3 брата: Люк, Крис и Лиам. Все они актеры. И в какой-то момент все трое имели отношение к персонажу Тора, который прославил Криса. Лиам изначально пробовался на роль, а Люку удалось его сыграть: в фильме «Тор: Рагнарёк» в качестве камео-сюрприза он появляется в одной из сцен в роли Тора вместо своего брата.

4. Джейсону Лондону пришлось взять на себя роль своего брата в финале сериала «Я улечу»

«Я улечу» — телесериал, в котором Джереми Лондон сыграл роль Натана Бедфорда. Картина завершилась 1,5-часовым фильмом, но Натана в этой длинной финальной серии сыграл брат-близнец Джереми — Джейсон.

5. В 3-м сезоне сериала «Баффи — истребительница вампиров» Ксандера сыграл брат-близнец Николаса Брендона

В 5-м сезоне популярного сериала «Баффи — истребительница вампиров» зрителям представили еще одну версию главного героя Ксандера в исполнении брата-близнеца актера Келли Донована.

6. В одной из сцен «Терминатора-2» Сару Коннор сыграла также сестра Линды Хэмилтон

В фильме «Терминатор-2: Судный день» в одной из сцен мы видим 2 Сары Коннор: ее облик принимает «жидкий» терминатор. Одну из этих ролей исполнила не Линда Хэмилтон: фальшивую Сару сыграла ее сестра-близнец Лесли.

7. Роль Альбы Детембл из фильма «Жена путешественника во времени» исполнили 2 сестры

В фильме 2009 года «Жена путешественника во времени» мы видим 2 версии персонажа Альбы: одну в настоящем времени и одну в прошлом. Младшую из них сыграла сестра актрисы Хейли Макканн — Татум Макканн.

8. Сами, близнец Рами Малека, снялся вместе с братом в фильме «Плохое сердце Бастера»

Близнецам Рами и Сами Малекам не составило труда сойти за одного и того же человека. Рами даже пошутил в одном из своих интервью о том, что, «несмотря на то что он старше брата на 4 минуты, они были невероятно похожи в детстве». Сами Малек появился в начальной сцене фильма «Плохое сердце Бастера» в роли двойника своего брата.

9. Коул и Дилан Спраус исполнили роль Джулиана в комедии «Большой папа»

В фильме «Большой папа» 1999 года персонаж Адама Сэндлера усыновил ребенка, чтобы произвести впечатление на свою девушку. Роль мальчика сыграли близнецы Коул и Дилан Спраус. Спустя 20 лет после премьеры фильма Сэндлер вспомнил, как проводил время на съемочной площадке с братьями-актерами. Также он сказал, что потрясен тем, какими красивыми они стали.

10. Когда Джилл Хеннесси оказалась очень занята, сестра подменила ее в сериале «Закон и порядок»

Джилл Хеннесси играла помощника окружного прокурора Клэр Кинкейд в сериале «Закон и порядок» с 4-го по 6-й сезон. Но параллельно актриса иногда бывала очень занята другой работой, так что однажды не смогла попасть на съемки одной из серий. К счастью, Жаклин Хеннесси прикрыла свою сестру-близняшку, снявшись в роли Клэр вместо нее.

11. Хадиджа и Малика Хакк сыграли одну героиню в своем дебютном фильме «Высший пилотаж»

В диснеевском фильме «Высший пилотаж», который вышел на экраны в 2005 году, персонаж Пенни обладает суперспособностью создавать клонов самой себя. Эту роль исполнили близняшки Хадиджа и Малика Хакк. Девушки вспоминают, что режиссер не искал именно близнецов, так как перед прослушиванием они видели «одиночных» актеров в приемной. Но похоже, что отдать роль сестрам Хакк было удачным решением.