11 случаев, когда актеры второго плана дали огоньку и запомнились не меньше главных героев

Порой бывает так, что второстепенные персонажи в фильмах затмевают главных героев своей яркостью и зрители запоминают именно их. Вот знали ли вы, что, например, Джокер в исполнении Хита Леджера был второстепенным персонажем, а его противник Бэтмен, роль которого досталась Кристиану Бейлу, главным? Или же в «12 обезьянах» Брюсу Уиллису была отведена главная роль, а Брэду Питту досталась роль второго плана.

Мы в AdMe.ru решили пересмотреть любимые всеми фильмы и выделить актеров второго плана, которые ничуть не уступали главным.

1. «12 обезьян»: Брэд Питт (второстепенный персонаж) — Брюс Уиллис (главный)

В фантастическом фильме «12 обезьян» главная роль досталась Брюсу Уиллису. Там он сыграл заключенного Джеймса, который активным образом участвовал в программе по изучению опасного вируса. Брэд Питт перевоплотился в защитника животного мира и сына вирусолога. В 1996 году актер получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.

2. «Что гложет Гилберта Грейпа»: Леонардо Ди Каприо (второстепенный персонаж) — Джонни Депп (главный)

В «Что гложет Гилберта Грейпа» Джонни Депп стал старшим братом героя Леонардо Ди Каприо. Персонажа Ди Каприо наделили умственной отсталостью, он, по мнению врачей, мог уйти из жизни в любую минуту из-за своей невнимательности. В 1994 году актер был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

3. «Троя»: Шон Бин (второстепенный персонаж) — Брэд Питт (главный)

В «Трое» Брэд Питт предстал в образе статного Ахиллеса, а Шон Бин перевоплотился в его приятеля Одиссея. У многих зрителей Шон Бин ассоциируется с тем, что герои, которых он играет, непременно уходят из жизни. Однако в «Трое» Одиссей, в отличие от Ахиллеса, остался в живых.

4. «Прерванная жизнь»: Анджелина Джоли (второстепенный персонаж) — Вайнона Райдер (главный)

В «Прерванной жизни», вышедшей на экраны в 1999 году, главной героиней была Сюзанна Кейсен, которую сыграла Вайнона Райдер. Ее экранной подругой Лизой Роу стала Анджелина Джоли. Фильм получил смешанные отзывы критиков, но работа Анджелины Джоли была оценена очень даже высоко. Актриса завоевала премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана.

5. «Криминальное чтиво»: Ума Турман (второстепенный персонаж) — Джон Траволта (главный)

Картина Квентина Тарантино увидела свет в 1994 году. Главная роль в ней досталась Джону Траволте, который перевоплотился в нехорошего человека Винсента Вегу. Ума Турман сыграла Мию Уоллес, супругу босса Винсента. Спустя 9 лет после «Криминального чтива» Тарантино снял «Убить Билла» с Умой Турман в главной роли.

6. «Звездный путь»: Закари Куинто (второстепенный персонаж) — Крис Пайн (главный)

«Звездный путь», вышедший в 2009 году, стал 11-м фильмом, действие которого разворачивается в мире Звездного пути. Легендарные соперники Кирк, которого сыграл Крис Пайн, и Спок (Закари Куинто) объединяются для того, чтобы противостоять Нерону, который может разрушить все, что дорого героям. Несмотря на то что Крис Пайн играл главного героя, а Закари Куинто досталась роль второго плана, зрителям запомнился именно Закари.

7. «Темный рыцарь»: Хит Леджер (второстепенный персонаж) — Кристиан Бейл (главный)

Во 2-й части трилогии о Бэтмене супергероем стал Кристиан Бейл, а роль его заклятого врага Джокера досталась Хиту Леджеру. Бесспорно, Бейл мастерски справился со своей ролью, но Леджер буквально гипнотизировал зрителей одним только взглядом. За своего Джокера актер посмертно получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана».

8. «От заката до рассвета»: Сальма Хайек (второстепенный персонаж) — Джордж Клуни (главный)

Сюжет «От рассвета до заката» завязан на приключении двух братьев — Сета (Джордж Клуни) и Ричарда (Квентин Тарантино), которые решили покинуть страну. Сальма Хайек появилась в картине ненадолго, но осталась в памяти зрителей благодаря своему эффектному появлению в конце фильма. Тогда она исполнила танец в откровенном наряде и превратилась в вампиршу.

9. «Гладиатор»: Хоакин Феникс (второстепенный персонаж) — Рассел Кроу (главный)

Фильм Ридли Скотта собрал целый ворох престижных кинопремий. Главную роль доверили Расселу Кроу (Максимус), ну а второстепенную — Хоакину Фениксу (Коммод). Последний сыграл довольно эксцентричного злодея. За эту работу Феникс претендовал на «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана».

10. «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»: Кэрри Фишер (второстепенный персонаж) — Марк Хэмилл (главный)

Марку Хэмиллу досталась роль 19-летнего пилота Люка Скайуокера, а Кэрри Фишер перевоплотилась в члена Галактического сената Лею Органу. Актриса так полюбилась зрителям, что ее пригласили сниматься в последующих частях культовой киносаги.

11. «Крик»: Дрю Бэрримор (второстепенный персонаж) — Нив Кэмпбелл (главный)

В фильме ужасов от 1996 года роль главной героини заняла Нив Кэмпбелл. Она сыграла Сидни Прескотт — героиню, которая в дальнейшем появится в последующих 3 частях «Крика». Дрю Бэрримор было отведено не так уж и много экранного времени, но она запомнилась своими эмоциями во время телефонного общения с жестоким незнакомцем.

Бонус

«Во все тяжкие»: Аарон Пол (второстепенный персонаж) — Брайан Крэнстон (главный)

В сериале «Во все тяжкие» главным героем стал Брайан Крэнстон, ему достался образ школьного учителя Уолтера Уайта, который пытался нелегальным способом обеспечить свою семью. Его напарником стал бывший ученик Джесси, которого блистательно воплотил Аарон Пол. Актера трижды награждали премией «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом телесериале».