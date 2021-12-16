11 случаев, когда актеры и актрисы прочитали сценарий, но сделали по-своему. Получилось даже круче

Некоторые актеры и актрисы настолько вживаются в свои роли, что представить на их месте кого-то другого мы можем с трудом. Все потому, что они не просто следуют указаниям режиссера, а создают кино вместе с ним. А еще не боятся импровизировать.

Мы в AdMe.ru вспомнили случаи, когда актеры и актрисы повлияли на ход съемок и фильм от этого только выиграл. В конце статьи вас ждет бонус: расскажем о том, как случайная оговорка натолкнула сценаристов на мысль о культовом финале целого сезона сериала.

Эмма Уотсон отказалась от корсета на съемках фильма «Красавица и Чудовище»

Эмма Уотсон решила сделать свою героиню более активной и подвижной. Для того чтобы Белль могла легко ездить верхом и танцевать, актриса отказалась носить корсеты во время съемок. Ее костюмы были красивыми и легкими, они не утягивали талию и не сковывали движения героини.

Джерард Батлер не должен был орать фразу «Это Спарта!»

Крик царя Леонида «Это Спарта!» отсутствовал в сценарии. По задумке режиссера, Джерард Батлер должен был прошептать эти слова. Актер попросил еще один дубль. Его крик едва не вызвал громкий смех съемочной группы, но режиссеру понравилось. Так незапланированный дубль попал в картину.

Во время съемок фильма «Титаник» Кейт Уинслет решила плюнуть в жениха своей героини

Кейт Уинслет предложила свой вариант поведения героини во время начинающейся паники на корабле. Роуз спешит на помощь Джеку, а Кэл пытается остановить свою невесту. По сценарию, девушка выводит Кэла из игры с помощью заколки. Однако вместо этого на экране Роуз плюет жениху прямо в лицо. Режиссер посчитал решение Кейт уместным, ведь ранее Джек учил Роуз плеваться, так что навык ей как раз пригодился.

В сценарии картины «Казино „Рояль“» отсутствовала сцена выхода Дэниела Крейга из воды, актер просто захотел искупаться

Во время съемок сцены на пляже Дэниел Крейг решил подурачиться. Актер притворился, что плывет по мелководью, а затем резко встал и вышел из воды. Получился эффектный дубль, который впоследствии и попал в картину. А отдельные кадры стали основой для промо-кампании фильма и сформировали обновленный образ Бонда.

Майк Майерс настоял на том, чтобы изменить акцент Шрека

Майк Майерс озвучивал Шрека. И делал это, используя свой канадский акцент. Однако после просмотра черновой версии Майерс решил изменить акцент персонажа на шотландский. Актеру казалось, что Шрек принадлежит к рабочему классу, который, по мнению, Майерса, звучит именно так. Это решение стоило аниматорам многих дополнительных рабочих часов, а руководству проекта около $ 5 млн. Но все траты и неудобства окупились: продюсер картины Стивен Спилберг остался доволен, а Шрек стал одним из самых известных шотландцев в поп-культуре XXI века.

Риз Уизерспун «переписала» свою героиню перед началом съемок фильма «Жестокие игры»

Риз Уизерспун не хотела играть Аннет в «Жестоких играх», потому что актрису не устраивал характер героини, созданный сценаристами. Уизерспун считала Аннет слишком скромной и безвольной. Актриса сама поработала над героиней, переписала некоторые реплики и в конечном итоге создала глубокий и многогранный образ.

Джейсон Айзекс изменил внешний вид своего героя Люциуса Малфоя

Изначально костюмеры «Гарри Поттера» выбрали для Люциуса Малфоя костюм в тонкую полоску и черно-белый парик. Актер Джейсон Айзекс отказался от такого образа и предложил заменить его на наряд волшебника и длинные белые волосы. Позже актер признался, что пытался сохранить волосы идеально прямыми и поэтому всегда откидывал голову назад. Это добавило высокомерия его персонажу, без которого Люциус Малфой просто немыслим.

Хоакину Фениксу пришло в голову залезть в холодильник прямо во время съемок «Джокера»

Во время съемки сцены на кухне Хоакин Феникс неожиданно принялся опустошать содержимое холодильника, а затем залез внутрь и захлопнул дверцу. Съемочная группа была удивлена, однако съемку не остановила — коллегам Феникса было интересно, что актер станет делать дальше. Так родился один из наиболее сильных моментов фильма.

Самюэл Л. Джексон попросил у режиссера фиолетовый меч во время съемок картины «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов»

Джордж Лукас установил правило: хорошие парни получают синий или зеленый световой меч, плохие парни — красный. Сэмюэл Л. Джексон предложил режиссеру снабдить его персонажа Мейса Винда световым мечом фиолетового цвета. По мнению актера, это помогло бы его герою выделиться из толпы воинов в финале фильма «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов». Лукас согласился, Джексон был счастлив.

В фильме «Тупой и еще тупее» фраза «Не может быть... Мы высадились на Луне» была импровизацией Джима Керри

Джим Керри часто импровизирует на съемочной площадке. «Тупой и еще тупее» не стал исключением. Эпизод, когда Ллойд покидает кафе и видит старую газету на стене, по сценарию не сопровождался столь бурной реакцией героя. Однако Джим Керри отреагировал так экспрессивно, что дубль попал в фильм и стал одним из самых смешных моментов.

В фильме «Мстители» Роберт Дауни — младший подарил герою собственные привычки

Железный человек в исполнении Роберта Дауни — младшего позаимствовал любовь актера к закускам. Например, когда он почему-то оказывается в кадре с пакетиком снеков, то не теряется и добродушно предлагает Халку и Капитану Америке угоститься.

Бонус: оговорку «Я Росс, беру тебя, Рэйчел» придумал Дэвид Швиммер

Многие помнят оговорку Росса во время его женитьбы на Эмили. Сценаристы ломали голову над тем, как завершить четвертый сезон. Им помог Дэвид Швиммер. В одной из сцен актер в реплике «Машина ждет внизу, Эмили» случайно заменил имя Эмили на Рэйчел. Эта ошибка так понравилась создателям сериала, что они воссоздали ее в финале сезона, в легендарной свадебной сцене.