11 случаев, когда актеры и актрисы прочитали сценарий, но сделали по-своему. Получилось даже круче

Эмма Уотсон отказалась от корсета на съемках фильма «Красавица и Чудовище»

Джерард Батлер не должен был орать фразу «Это Спарта!»

Во время съемок фильма «Титаник» Кейт Уинслет решила плюнуть в жениха своей героини

В сценарии картины «Казино „Рояль“» отсутствовала сцена выхода Дэниела Крейга из воды, актер просто захотел искупаться

Майк Майерс настоял на том, чтобы изменить акцент Шрека

Риз Уизерспун «переписала» свою героиню перед началом съемок фильма «Жестокие игры»

Джейсон Айзекс изменил внешний вид своего героя Люциуса Малфоя

Хоакину Фениксу пришло в голову залезть в холодильник прямо во время съемок «Джокера»

Самюэл Л. Джексон попросил у режиссера фиолетовый меч во время съемок картины «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов»

В фильме «Тупой и еще тупее» фраза «Не может быть... Мы высадились на Луне» была импровизацией Джима Керри

В фильме «Мстители» Роберт Дауни — младший подарил герою собственные привычки

Бонус: оговорку «Я Росс, беру тебя, Рэйчел» придумал Дэвид Швиммер

Фото на превью Harry Potter and the Chamber of Secrets / Warner Bros. Pictures