11 случаев, когда актеры и актрисы пошли наперекор сценаристам и внесли свою лепту

Когда актеры только начинают свою карьеру, они обычно беспрекословно следуют сценарию и указаниям режиссера, впитывая знания и опыт, как губка. Но стоит только заработать себе имя, как они начинают вносить свой вклад в проработку персонажа, отстаивать одни сюжетные линии и категорически отказываться от других. И в большинстве случаев это идет лишь на пользу киноленте.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие актеры поставили под сомнение работу сценаристов и продвинули свои идеи, изменив развитие сюжета, характер или внешность героя.

Дьявол носит Prada

Мерил Стрип настояла на том, чтобы в сценарий добавили сцены, которые бы раскрывали ее персонажа с других сторон и акцентировали внимание не только на ее профессиональных достижениях и непростом характере. В частности, в финальную версию был включен эпизод, где Энди заходит к Миранде и застает ее плачущей после разговора с мужем о разводе. «Я хотела показать Миранду без ее „брони“, без макияжа, чтобы в ней разглядели в первую очередь женщину», — поделилась Стрип в интервью журналу Variety.

Ведьмак

Во втором сезоне Геральт узнает, что его возлюбленная, которую он считал погибшей, все еще жива. Исполнитель главной роли Генри Кавилл в интервью рассказал, что вместе с Аней Чалотрой, сыгравшей Йеннифэр, они убедили продюсеров пересмотреть сцену воссоединения их персонажей, сделав акцент на эмоциях. Актеры отсняли поцелуй, и на этом все.

Форсаж

Звезда франшизы Мишель Родригес едва не покинула проект во время съемок первого фильма из-за сюжетной линии, в рамках которой ее героиня должна была изменить своему парню с другим мужчиной. Актриса считала такой ход совершенно неправдоподобным и неуместным и отказалась отыгрывать этот эпизод. По словам Родригес, решение далось ей не без слез. Тогда на сторону звезды встал ее коллега по съемочной площадке Вин Дизель. «Он отвел меня в сторону, пока я плакала, посмотрел в глаза и сказал: „Я тебя прикрою. Не волнуйся, я со всем разберусь“», — поделилась актриса. Так в итоге и случилось.

Криминальное чтиво

Согласно оригинальному сценарию, у Джулса должна была быть объемная шевелюра, которая бы контрастировала с прилизанными волосами его коллеги Винсента (Джон Траволта). Вот только ассистент, отвечающий за реквизит, неправильно понял, что от него хотели, и купил парик, который мы в итоге и увидели на экране. Дело в том, что кудряшки понравились Сэмюэлю Л. Джексону, и он настоял на изменении образа своего героя, хотя Квентин Тарантино поначалу был против.

Офис

В восьмом сезоне хитового сериала первоначально должна была быть сцена, в которой Джим во время командировки целуется с новым администратором офиса Кэти. Однако исполнитель роли Джон Красински посчитал, что такой поворот сюжета оттолкнет зрителей, ведь большая их часть была жаркими поклонниками пары Джима и Пэм. Поэтому актер наотрез отказался участвовать в этой затее. «Это был единственный раз, когда я пошел наперекор сценаристам, так прямо и заявил: „Я не буду сниматься в этой сцене“», — вспоминает Красински.

Побег из Шоушенка

По задумке режиссера Фрэнка Дарабонта, во время заключительной сцены фильма Рэд должен был играть на губной гармошке, подаренной ему другом Энди. Однако Моргана Фримана эта идея не впечатлила. Актер счел данный ход неуместным и глупым, этаким клише, поэтому отказался сего отыгрывать.

Ангелы Чарли

У Криспина Гловера, сыгравшего Тощего Мужика, изначально были реплики, но актер посчитал их несколько вычурными, поэтому предложил создателям фильма вычеркнуть их. Незаурядное предложение сделать персонажа безмолвным пришлось режиссеру по душе, и в результате герой за все свое экранное время не проронил ни слова, но тем не менее запомнился зрителям.

Четыре Рождества

Комедия с двумя любимцами зрителей Риз Уизерспун и Винсом Воном поначалу казалась отличной задумкой. Однако, несмотря на хорошие сборы, об отсутствии химии между героями не говорил только ленивый. А все дело в том, что у актеров очень разный темперамент и они никак не могли найти общий язык на съемочной площадке. По слухам, Уизерспун даже отказалась сниматься в пикантной сцене с Воном. Создателям фильма ничего не оставалось, кроме как учесть пожелания звезды, и в конечном итоге этот эпизод упразднили.

Змеиный полет

Ироничный боевик 2006 года мог обойтись без Сэмюэля Л. Джексона, если бы не его еще один маленький каприз. Актер признался, что согласился сняться в фильме только из-за ее забавного названия — именно оно заинтриговало звезду. Но затем студия решила переименовать киноленту в «Тихоокеанский рейс 121», чтобы не раскрывать детали сюжета, и Джексон выдвинул ультиматум: либо создатели оставляют оригинальное название, либо он покидает проект.

Мстители

Изначально в финале фильма Железный человек после боя с читаури и падения на Землю должен был очнуться и спросить: «Что дальше?» Но Роберт Дауни — младший посчитал, что фраза звучит как‑то неубедительно, и предложил немного доработать сценарий. По словам Джосса Уидона, вместо одной строчки в сценарии появилось три листа различных вариантов. В итоге Тони Старк произнес: «Что тут было? Я надеюсь, меня никто не пытался поцеловать?» А затем предложил другим героям перекусить шаурмой в забегаловке в двух кварталах от места событий. Так и появилась знаменитая сцена после титров, где Мстители молча уплетают ту самую шаурму.

Очень странные дела

Дейкр Монтгомери попросил создателей сериала братьев Даффер сделать своего персонажа более человечным и добавить в сценарий сцены, которые раскрыли бы Билли с другой стороны. Актер хотел, чтобы зрители поняли: никто не становится плохим без причины. Режиссеры прислушались к Монтгомери и прописали эпизод со ссорой между Билли и его отцом, а также воспоминаниями героя об отношениях с матерью.