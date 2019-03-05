11 шикарных фильмов, которые проигнорировал «Оскар-2019», но оценили зрители и критики

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«Оскар» — одна из самых престижных кинопремий. Но отбор фильмов, которые на нее номинируются, зависит не только от качества самой киноленты, но и политики, жанра и даже репутации актеров и режиссеров. Возможно, поэтому каждый год церемония игнорирует отличные картины: многие из них номинировались на другие престижные премии и даже взяли главные награды.

Мы в AdMe.ru стараемся смотреть на вещи непредвзято. В этот раз мы собрали для вас картины, которых не было на «Оскаре», но зато их заметили именитые критики на других международных конкурсах и высоко оценили обычные зрители.

1. Наездник

Поначалу фильм кажется мало чем примечательной историей жителя американской глубинки: после травмы он вынужден оставить карьеру дрессировщика лошадей и вернуться в индейскую резервацию. Но по ходу становится понятно, что это далеко не просто драма о тяготах жизни простого человека. Здесь главный герой находится в поиске своей идентичности. Благодаря философскому подтексту, фильм близок и понятен всем, вне зависимости от страны проживания и языка. Ведь поиск своего пути и предназначения — это общечеловеческая проблема. Рейтинг IMDb: 7,5

2. Моди

Это малобюджетный фильм ирландского кинофестиваля. Картина не получила престижных наград, но многие кинокритики назвали ее одним из лучших фильмов прошедшего года. Романтичная, смешная и очень жизненная история о том, что любовь не зависит от разума или логики, но может до неузнаваемости преобразить человека. Зрители увидят развитие отношений двух, на первый взгляд, ничем не примечательных людей: рыботорговца и горничной с руками, покалеченными болезнью. Благодаря любви и вере другого человека, девушка решается заняться творчеством и становится успешной художницей. Рейтинг IMDb: 7,7

3. Колумбус

Еще одна сильная драма, пропущенная кинокритиками. Мужчина из Южной Кореи приезжает в маленький американский городок, чтобы ухаживать за тяжелобольным отцом. Там он встречает женщину, которая находится в похожей ситуации. По законам жанра, между героями должны завязаться романтические отношения. Но вместо легкости и сентиментальности возникают глубокий интеллектуальный подтекст и сложные вопросы о любви и семье, которые заставят зрителя не просто посмотреть фильм, но и задуматься о своей жизни. Рейтинг IMDb: 7,2

4. Мэнди

Это жесткий психологический триллер о том, как быстро человек может превратиться из добропорядочного гражданина в жестокого охотника. Дровосек с возлюбленной спокойно жили в лесу, пока ее не похитили. Сюжет кажется банальным, но быстро выясняется, что похитители — служители религиозного культа. Этот факт накладывает отпечаток и на сюжет, и на декорации, и на музыкальное сопровождение фильма и делает его уникальным среди похожих картин. Рейтинг IMDb: 6,6

5. Город кошек

Если вы искали жизнеутверждающий добрый фильм, то это подходящий вариант. Оригинальная картина о братьях наших меньших, показанная их глазами. Место действия фильма — Стамбул, где обитают тысячи кошек. У зрителя есть возможность пройтись по их излюбленным маршрутам, параллельно изучая историю этого древнего города. Покажут не только животных с разными характерами и судьбами, но и людей, которые ухаживают за ними. Рейтинг IMDb: 7,8

6. 120 ударов в минуту

Еще один фильм о социальных проблемах. В центре этой истории — Париж начала 90-х и активисты, которые пытаются привлечь внимание к проблеме больных СПИДом. Фильм — в первую очередь драма, посвященная человеческой трагедии. Однако здесь есть и более глубокий смысл — попытка напомнить, что не стоит судить других и закрывать глаза на их проблемы, ведь так или иначе они могут коснуться каждого. Эта картина оказалась такой сильной, что в 2017 году получила сразу 4 «Пальмовые ветви». Рейтинг IMDb: 7,5

7. История семьи Майровиц

Этот фильм тянет на глубокий книжный роман: в нескольких новеллах нам показывают историю одной семьи со всеми ее радостями и трудностями. Непутевый сын и его успешный брат, отец, проживший непростую жизнь, и все сложности отношений в семье подаются хоть и реалистично, но с долей юмора. Благодаря ему фильм, хоть и о проблемах отцов и детей, дает понять, что любовь есть и не все потеряно. Эта картина впечатлила не только зрителей, но и каннское жюри и получила премию «Золотая пальмовая собака». Рейтинг IMDb: 6,9

8. Не оставляй следов

Это один из самых оригинальных фильмов прошлого года. Редкий случай, когда в центре сюжета бездомные отец и дочь, но быстро оказывается, что живут они так не из-за социальной несправедливости, а по собственному выбору. Они довольны жизнью в лесопарке недалеко от города и изоляцией от людей. Но люди все-таки приходят и хотят выгнать их с насиженного места. Фильм заставляет посмотреть на мир под другим углом и усомниться, что «привычное» равно «хорошее», а также поднимает сложные вопросы о воспитании детей и месте человека в обществе. Рейтинг IMDb: 7,2

9. Ингрид едет на Запад

Это комедийная драма о современном обществе и том, что красивая картинка не всегда соответствует реальности. Ингрид — девушка с психическими отклонениями, у которой есть кумир. Она следит за звездой соцсетей, у которой тысячи подписчиков и идеальная жизнь. По крайней мере, такой она выглядит на экране. Ингрид страстно хочет познакомиться с девушкой, даже если ради этого придется отправиться в Лос-Анджелес. И поездка удается: поклонница и звезда не только общаются, но и становятся подругами. Но вблизи оказывается, что жизнь в соцсетях и в реальности — совершенно разные вещи. Рейтинг IMDb: 6,5

10. Кондитер

Одна из самых сильных драм последних лет. Кондитерское дело — род деятельности главного героя, однако в центре истории вовсе не работа. Мужчина едет из Германии в Иерусалим, чтобы встретиться с людьми, которых никогда не видел, но очень хочет узнать. Здесь нет дорогих спецэффектов, зато есть неожиданные повороты, которые возможны только в человеческих отношениях. Как любая хорошая драма, этот фильм поможет лучше понимать себя и окружающих. Или хотя бы задуматься о том, что это необходимо. Рейтинг IMDb: 7,2

11. Рассказ

Один из главных номинантов на «Золотой глобус». В центре — конфликт матери и дочери, но суть его не в разнице между мировоззрениями поколений, а в общественных проблемах и разном взгляде на них. Кроме того, это история о том, насколько сильно нас подводит память: она вытесняет и заменяет эпизоды, которые могут напугать или огорчить. В результате зрители видят два совершенно разных взгляда на одно событие и двух человек, каждый из которых защищает свою версию. И финал, где нам показывают, что правда все-таки бывает только одна. Рейтинг IMDb: 7,3

«Оскар», безусловно, собирает в свой лист самые громкие картины года. Однако всегда можно найти и с удовольствием посмотреть пару-тройку великолепных фильмов, которые остаются в тени. А у вас есть любимые фильмы, которые не оценили именитые кинокритики?