11 шедевров советского кино, которые, словно машина времени, отправят вас в душевное прошлое

Когда хочется посмотреть что-нибудь качественное, понятное и душевное, мы обращаемся к нашей советской киноклассике. Но возникает проблема: кажется, что все старые фильмы уже выучены наизусть. За век отечественного кинематографа было снято немало заслуживающих внимания кинолент, которые по непонятным причинам не так популярны, как те, что часто транслируют по телевидению.

Мы в AdMe.ru сделали подборку кинофильмов, которые достойны остаться в памяти не только кинокритиков.

День солнца и дождя (1967)

Два одноклассника Коля и Алеша поначалу враждовали. Но однажды, сбежав с уроков, они провели целый день, гуляя по зимнему Ленинграду 1960-х годов, узнавая лучше себя, друг друга и мир вокруг. Жизненная лирическая картина, снятая по сценарию Эдварда Радзинского. Одну из ролей исполняет Светлана Савёлова, которую многие помнят по фильму «Семь стариков и одна девушка». А молодой Михаил Козаков сыграл актера в небольшом, но запоминающимся музыкальном эпизоде. Жанр — драма, комедия

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Телеграмма (1971)

Новогодний семейный фильм режиссера Ролана Быкова повествует о мальчике по имени Костя, который влюблен в свою одноклассницу Тошу. Вместе ребята пытаются отыскать незнакомую им девушку и передать ей телеграмму от юноши, который сегодня вечером, 31 декабря, должен приехать на вокзал. Праздничная суматоха, ощущение мороза на щеках, волнующее предвкушение чего-то сказочного наполняют эту картину. Кстати, небольшую роль забывчивого старика сыграл Юрий Никулин, а в эпизоде, где молодежь поет на улице веселую песню, появляется и сам Ролан Быков. Жанр — приключения

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Каждый вечер в одиннадцать (1969)

Неторопливая, душевная мелодрама о любви была снята по мотивам рассказа азербайджанского писателя Анара «Я, ты, он и телефон», а главные роли исполнили Маргарита Володина и Михаил Ножкин. «Если ответит женщина, ты на ней женишься», — поставили условие приятели-шутники своему другу Стасу, предложив набрать наугад телефонный номер. Стас так и сделал. Голос оказался женским. Теперь каждый вечер в 11 часов незнакомые раньше молодые люди будут превращаться в ночных собеседников. Интересно, что через полгода после выхода этого фильма в Союз кинематографистов позвонили из Министерства связи с жалобой на то, что уже полгода все телефонные линии около 11 часов вечера становятся забитыми и никто никуда не может дозвониться. А все потому, что история героев затронула сердца зрителей, и они тоже захотели найти свою судьбу с помощью случайного телефонного звонка. Жанр — мелодрама

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9



Городской романс (1970)

Студентка педучилища Маша и врач-рентгенолог Женя полюбили друг друга и стали жить вместе. Но если девушка искренне хотела создать семью, то юноша к этому оказался совсем не готов. И все же, несмотря на молодость, герои сумели сделать правильный выбор. В трогательной киноленте Петра Тодоровского нет нравоучений, зато есть душевная музыка Олега Каравайчука и талантливая игра Марии Соломиной и Евгения Киндинова. Жанр — драма, мелодрама

Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Безбилетная пассажирка (1978)



Выпускница училища приезжает в небольшой городок, чтобы по приглашению друзей устроиться на должность штукатура вместо «одного высокомерного типа». Но в итоге, познакомившись с этим юношей, девушка понимает, что он интеллигентный и отзывчивый. Между молодыми людьми возникает дружба, готовая перерасти в нечто большее. Одна из первых ролей Татьяны Догилевой и единственная главная роль в большом кино талантливого актера Константина Кравинского в душевной, местами наивной картине о молодости и больших надеждах, которые рождаются под звуки летнего дождя. Жанр — мелодрама, комедия, приключения

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Любить... (1968)

Необычно построенная поэтическая драма, новеллы которой чередуются с документальными кадрами: простые советские люди конца 60-х годов отвечают перед камерой на вопрос «Что значит любить?». В 1-й новелле мы видим, как молодежная компания на вечеринке прекращает танцевать, когда музыка прерывается и все слышат диалог о любви. Во 2-й части рассказывается о юноше, который после удачного свидания встречает в трамвае рыдающую девушку. Она недавно пережила расставание, и парень пытается ее утешить. В 3-й новелле мужчина и женщина безуспешно пытаются найти место в большой Москве, где они могли бы побыть наедине перед долгой разлукой. 4-я часть повествует о молодых людях, которые проводят вместе ночь, а утром, когда родители видят девушку, парень говорит им, что это их невестка. Все истории фильма кажутся простенькими, но невольно заставляют зрителей глубоко задуматься над тем же вопросом, который авторы ленты задавали людям на улице. В картине, которая долго пылилась на полках студий, снялись сразу несколько известных актеров и актрис: Андрей Миронов, Игорь Кваша, Алиса Фрейндлих и Светлана Светличная. Жанр — мелодрама, драма, документальный

Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Сверстницы (1959)

История трех подруг, бывших одноклассниц. Эффектная Кира поступила в театральное училище, скромная Татьяна стала студенткой медицинского института, а легкомысленная Светлана провалила экзамены и пошла работать на часовой завод. Девушки вступают во взрослую жизнь, испытывают себя и свою дружбу на прочность и, конечно же, встречают первую любовь. Светлана влюбляется в коллегу, порядочного молодого человека, благодаря которому становится лучше. А вот Кире и Татьяне повезло меньше: они начинают встречаться с одним и тем же мужчиной, который их обманывает. Красочный фильм, события которого разворачиваются в Москве конца 50-х, не оставит равнодушными любителей кинолент той эпохи. В главных ролях снялись молодые актрисы Маргарита Кошелева, Лидия Федосеева-Шукшина и Людмила Крылова. Жанр — мелодрама

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4



Я вас любил... (1967)

История первой любви тихого мальчика Коли к ученице хореографического училища, будущей балерине по имени Надя. Окрыленный светлым чувством школьник, проявляющий способности лишь в математике, всерьез старается постигнуть премудрости поэзии. Влюбленный настолько робок, что не сумел бы заговорить с девочкой, если бы их не познакомил его активный друг Женя. Правда, сложность в том, что сам Женя тоже не прочь привлечь внимание красавицы. Лирическая комедия, способная одновременно и растрогать, и насмешить зрителей, была отмечена на Венецианском международном кинофестивале. Жанр — мелодрама, комедия

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Нежданно-негаданно (1982)

Простая работница сберкассы Жанна Капустина внезапно становится обладательницей ценных картин и дорогих украшений. Казалось бы, в ее жизни мало что меняется, кроме того, что маленькая квартира теперь похожа на музей. Однако, став богатой невестой, она начинает подозревать, что ухажеры, не дающие ей покоя, не такие уж и искренние. И даже симпатичного нотариуса, который помогал ей получить наследство, кажется, интересует больше ее добро, чем она сама. Легкая комедия с остроумными диалогами по сценарию Эмиля Брагинского («Служебный роман», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром!») с участием Татьяны Догилевой, Юрия Богатырева, Галины Польских и Александра Ширвиндта. Жанр — мелодрама, комедия

Рейтинг «КиноПоиска» — 7

Происшествие, которого никто не заметил (1967)



Молодая продавщица овощного магазина по имени Настя считает себя некрасивой, не уверена в себе, одинока и мечтает о большой любви. Но проснувшись однажды, девушка ощущает себя настоящей красавицей. Однако это не приносит ей счастья. Душевная мелодрама была снята режиссером Александром Володиным по мотивам его собственной одноименной повести. В 1993 году вышла более известная нашему зрителю экранизация под названием «Настя». Жанр — мелодрама

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Свой парень (1974)

Озорную ткачиху по имени Тоня часто путают с мальчиком. А все потому, что у нее короткая стрижка и она всегда носит брюки. Когда в газете кто-то пишет о ней статью, называя человеком будущего, девушка не соглашается с этим определением и спешит в редакцию, чтобы дать опровержение. Ее день полон забот. Она никогда не отказывается помочь подругам и выполнить поручения коллег. А вот юноша, к которому она питает светлые чувства, похоже, пока совсем ее не замечает. В небольшом эпизоде светлого и незатейливого фильма появляются Леонид Куравлев и Наталья Селезнева. А Ирина Гришина, исполнительница роли Тони, — сегодня известная актриса дубляжа. Жанр — мюзикл, мелодрама, комедия

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8