11 сериалов, которые скрасят ожидание лета
Мы в AdMe.ru очень любим сериалы и не пропускаем ни одной интересной премьеры.
В этой подборке мы собрали для вас новые сериалы этой весны и несколько продолжений уже любимых телешоу, вернувшихся на экран.
Вражда: Бетти и Джоан
Feud, 2017 — ...
Когда: с 5 марта
В ролях: Джессика Лэнг, Сьюзен Сарандон, Сара Полсон, Стэнли Туччи
В 1962 году две величайшие голливудские актрисы — Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис — повстречались на съемочной площадке фильма «Что случилось с Бэби Джейн?». История о закулисной борьбе двух талантливейших женщин первой половины XX века в исполнении двух великих актрис второй половины XX века — главная сюжетная линия 1-го сезона сериала.
Рассказ служанки
The Handmaid’s Tale, 2017 — ...
Когда: с 26 апреля
В ролях: Элизабет Мосс, Самира Уайли, Джозеф Файнс
Сериал снят на основе одноименной книги Маргарет Этвуд, повествующей о тоталитарном государстве Гилеад, где у власти стоят военные. Все жители Гилеада, кроме офицеров и их жен, фактически бесправны, а порядки в стране очень жесткие.
По непонятной причине у жен офицеров не рождаются дети, и государство выбирает простых девушек на роль суррогатных матерей, единственное предназначение которых — выносить и родить ребенка.
Большой куш
Snatch, 2017 — ...
Когда: с 16 марта
В ролях: Руперт Гринт, Тамер Хассан, Джульетт Обри, Фиби Дайневор
Небольшая банда жуликов натыкается на грузовик, полный золотых слитков. Само собой, золото оказывается ворованным, и его «хозяева» явно не приходят в восторг от того, что оно досталось кому-то другому.
Сюжет сериала основан на одноименном фильме 2000 года, снятом британским режиссером Гаем Ричи.
Побег: Продолжение
Prison Break: Sequel, 2017 — ...
Когда: с 4 апреля
В ролях: Вентворт Миллер, Рокмонд Данбар, Роберт Неппер
Долгожданное продолжение сериала «Побег», завершившегося в 2009 году гибелью Майкла, одного из главных героев.
Сара и Линкольн узнают, что Майкл на самом деле остался жив и находится в одной из тюрем Йемена. Желая освободить Майкла, они готовят план побега с помощью друзей.
Энн
Anne, 2017
Когда: с 19 марта
В ролях: Эмибет Макналти, Джеральдин Джеймс, Ар Эйч Томсон
История 11-летней девочки Энн, удочеренной семьей, мечтавшей взять на попечение мальчика.
Энн — очень непосредственная и общительная девочка, нередко попадающая в различные ситуации, выпутываться из которых ей помогает природное жизнелюбие и обаяние. Сериал снят по книге «Энн из Зеленых мезонинов», написанной в начале прошлого века Люси Монтгомери.
Твин Пикс
Twin Peaks, 2017 — ...
Когда: с 21 мая
В ролях: Кайл Маклахлен, Медкен Эмик, Дэна Эшбрук, Шерил Ли
Долгожданное продолжение сериала о самом знаменитом и загадочном убийстве в мировом кинематографе.
Говорят, что старые тайны не исчезают, а только прячутся. После событий, произошедших в Твин Пиксе, минуло 25 лет, однако спустя столь долгий срок история с убийством Лоры Палмер неожиданно получает продолжение. Само собой, легендарный агент Дейл Купер не останется в стороне.
Гений
Genius, 2017 — ...
Когда: с 25 апреля
В ролях: Джеффри Раш, Эмили Уотсон
Альберт Эйнштейн вряд ли нуждается в представлении, ведь его знаменитая формула знакома практически каждому. Однако мало кто имеет представление о нем не как об ученом, но как о человеке, его увлечениях, радостях и бедах.
Сериал рассказывает не только о пути Эйнштейна к созданию теории относительности, но и о повседневной жизни гения и его взаимоотношениях с семьей и друзьями.
Куртизанки
Harlots, 2017 — ...
Когда: с 29 марта
В ролях: Бронвин Джеймс, Алекса Дейвис, Саманта Мортон
Лондон, XIX век. Маргарет Уэллс пытается совместить две роли — владелицы борделя и матери нескольких дочерей. Однако когда над ее «фривольным» бизнесом нависает угроза, жертвами борьбы за него могут стать все, даже самые близкие люди.
Сын
The Son, 2017 — ...
Когда: с 8 апреля
В ролях: Пирс Броснан, Генри Гаретт
XIX век, американский Запад. Илая Маккалаха похитили и воспитали индейцы-команчи. Вернувшись домой уже взрослым человеком, Илай вливается в семейный нефтяной бизнес и очень быстро наживает врагов среди конкурентов.
История развития нефтяного бизнеса США и становления экономики страны, рассказанная через призму истории семьи Маккалах.
13 причин, почему
13 Reasons Why, 2017 — ...
Когда: с 31 марта
В ролях: Дилан Миннет, Кэтрин Лангфорд
13-летний подросток Клэй находит на пороге своего дома посылку с кассетами. На них оказывается запись голоса Ханны Бейкер — девочки, в которую он был влюблен. Был, потому что Ханна покончила с собой. На то у нее было 13 причин, о которых она и рассказывает на аудиозаписях. И одна из этих причин — сам Клэй.
Белая принцесса
The White Princess, 2017
Когда: с 16 апреля
В ролях: Джоди Комер, Джейкоб Коллинз-Леви
Историческая костюмированная драма рассказывает о принцессе Елизавете Йоркской, вышедшей замуж за короля Генриха VII Тюдора, чтобы прекратить войны в своем государстве. Выиграли от этого брака и Тюдоры, укрепившие благодаря ему свое могущество.
Впрочем, не все так радужно — вскоре Елизавета понимает, что ее супруг алчен и подозрителен, а на севере страны появляется человек, который называет себя ее братом Ричардом и собирается претендовать на трон.
Фото на превью cbc