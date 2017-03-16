11 сериалов, которые скрасят ожидание лета

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Мы в AdMe.ru очень любим сериалы и не пропускаем ни одной интересной премьеры. В этой подборке мы собрали для вас новые сериалы этой весны и несколько продолжений уже любимых телешоу, вернувшихся на экран.

Вражда: Бетти и Джоан Feud, 2017 — ...

Когда: с 5 марта В ролях: Джессика Лэнг, Сьюзен Сарандон, Сара Полсон, Стэнли Туччи В 1962 году две величайшие голливудские актрисы — Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис — повстречались на съемочной площадке фильма «Что случилось с Бэби Джейн?». История о закулисной борьбе двух талантливейших женщин первой половины XX века в исполнении двух великих актрис второй половины XX века — главная сюжетная линия 1-го сезона сериала.

Рассказ служанки The Handmaid’s Tale, 2017 — ...

Когда: с 26 апреля В ролях: Элизабет Мосс, Самира Уайли, Джозеф Файнс Сериал снят на основе одноименной книги Маргарет Этвуд, повествующей о тоталитарном государстве Гилеад, где у власти стоят военные. Все жители Гилеада, кроме офицеров и их жен, фактически бесправны, а порядки в стране очень жесткие. По непонятной причине у жен офицеров не рождаются дети, и государство выбирает простых девушек на роль суррогатных матерей, единственное предназначение которых — выносить и родить ребенка.

Большой куш Snatch, 2017 — ...

Когда: с 16 марта В ролях: Руперт Гринт, Тамер Хассан, Джульетт Обри, Фиби Дайневор Небольшая банда жуликов натыкается на грузовик, полный золотых слитков. Само собой, золото оказывается ворованным, и его «хозяева» явно не приходят в восторг от того, что оно досталось кому-то другому. Сюжет сериала основан на одноименном фильме 2000 года, снятом британским режиссером Гаем Ричи.

Побег: Продолжение Prison Break: Sequel, 2017 — ...

Когда: с 4 апреля В ролях: Вентворт Миллер, Рокмонд Данбар, Роберт Неппер Долгожданное продолжение сериала «Побег», завершившегося в 2009 году гибелью Майкла, одного из главных героев. Сара и Линкольн узнают, что Майкл на самом деле остался жив и находится в одной из тюрем Йемена. Желая освободить Майкла, они готовят план побега с помощью друзей.

Энн Anne, 2017

Когда: с 19 марта В ролях: Эмибет Макналти, Джеральдин Джеймс, Ар Эйч Томсон История 11-летней девочки Энн, удочеренной семьей, мечтавшей взять на попечение мальчика. Энн — очень непосредственная и общительная девочка, нередко попадающая в различные ситуации, выпутываться из которых ей помогает природное жизнелюбие и обаяние. Сериал снят по книге «Энн из Зеленых мезонинов», написанной в начале прошлого века Люси Монтгомери.

Твин Пикс Twin Peaks, 2017 — ...

Когда: с 21 мая В ролях: Кайл Маклахлен, Медкен Эмик, Дэна Эшбрук, Шерил Ли Долгожданное продолжение сериала о самом знаменитом и загадочном убийстве в мировом кинематографе. Говорят, что старые тайны не исчезают, а только прячутся. После событий, произошедших в Твин Пиксе, минуло 25 лет, однако спустя столь долгий срок история с убийством Лоры Палмер неожиданно получает продолжение. Само собой, легендарный агент Дейл Купер не останется в стороне.

Гений Genius, 2017 — ...

Когда: с 25 апреля В ролях: Джеффри Раш, Эмили Уотсон Альберт Эйнштейн вряд ли нуждается в представлении, ведь его знаменитая формула знакома практически каждому. Однако мало кто имеет представление о нем не как об ученом, но как о человеке, его увлечениях, радостях и бедах. Сериал рассказывает не только о пути Эйнштейна к созданию теории относительности, но и о повседневной жизни гения и его взаимоотношениях с семьей и друзьями.

Куртизанки Harlots, 2017 — ...

Когда: с 29 марта В ролях: Бронвин Джеймс, Алекса Дейвис, Саманта Мортон Лондон, XIX век. Маргарет Уэллс пытается совместить две роли — владелицы борделя и матери нескольких дочерей. Однако когда над ее «фривольным» бизнесом нависает угроза, жертвами борьбы за него могут стать все, даже самые близкие люди.

Сын The Son, 2017 — ...

Когда: с 8 апреля В ролях: Пирс Броснан, Генри Гаретт XIX век, американский Запад. Илая Маккалаха похитили и воспитали индейцы-команчи. Вернувшись домой уже взрослым человеком, Илай вливается в семейный нефтяной бизнес и очень быстро наживает врагов среди конкурентов. История развития нефтяного бизнеса США и становления экономики страны, рассказанная через призму истории семьи Маккалах.

13 причин, почему 13 Reasons Why, 2017 — ...

Когда: с 31 марта В ролях: Дилан Миннет, Кэтрин Лангфорд 13-летний подросток Клэй находит на пороге своего дома посылку с кассетами. На них оказывается запись голоса Ханны Бейкер — девочки, в которую он был влюблен. Был, потому что Ханна покончила с собой. На то у нее было 13 причин, о которых она и рассказывает на аудиозаписях. И одна из этих причин — сам Клэй.

Белая принцесса The White Princess, 2017

Когда: с 16 апреля В ролях: Джоди Комер, Джейкоб Коллинз-Леви Историческая костюмированная драма рассказывает о принцессе Елизавете Йоркской, вышедшей замуж за короля Генриха VII Тюдора, чтобы прекратить войны в своем государстве. Выиграли от этого брака и Тюдоры, укрепившие благодаря ему свое могущество. Впрочем, не все так радужно — вскоре Елизавета понимает, что ее супруг алчен и подозрителен, а на севере страны появляется человек, который называет себя ее братом Ричардом и собирается претендовать на трон.